Agenda deportiva del 17 al 20 de septiembre: Clásico Nacional, Isaac del Toro, Hormiga González y más
América y Chivas se enfrentan este sábado en el Estadio Azteca; Del Toro debutará en el Mundial de Ciclismo de Ruta, mientras que podrás disfrutar los juegos del Olympiacos por Claro Sports
El deporte tendrá una agenda cargada durante los próximos días, con actividad en fútbol, automovilismo, ciclismo, boxeo, artes marciales mixtas, fútbol americano y béisbol. La Europa League abrirá parte de la programación internacional, mientras que la Liga MX tendrá como uno de sus focos el América vs Chivas. En Europa también aparecen partidos como el derbi entre Atlético de Madrid y Real Madrid, además de compromisos de Premier League, LaLiga, Serie A, Bundesliga y Liga Portugal. La NFL continuará con su temporada, el boxeo tendrá en acción a Isaac ‘Pitbull’ Cruz y el ciclismo pondrá en escena el Campeonato Mundial con Isaac del Toro.
Eventos deportivos imperdibles del 17 al 20 de septiembre: horario y dónde ver
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La oferta deportiva incluye partidos de Liga MX, Europa League, Premier League, LaLiga, Serie A, Bundesliga, Ligue 1, MLS y Liga Portugal, además de encuentros de la NFL y la actividad del Mundial Femenil Sub 20. Entre los encuentros que concentran atención aparecen América vs Chivas, Monterrey vs Cruz Azul, Atlético de Madrid vs Real Madrid, Sevilla vs Barcelona y Olympique Marseille vs PSG. La agenda de este fin de semana también contempla UFC 331, la pelea de Pitbull Cruz ante Néstor Bravo y la contrarreloj individual varonil del Campeonato Mundial de Ciclismo.
Claro Sports con los mejores eventos deportivos: agenda del 17 al 20 de septiembre
Claro Sports contará con una programación que reúne fútbol, automovilismo, lucha, fútbol americano y béisbol. La Europa League tendrá presencia con varios encuentros de su primera jornada, mientras que la Liga Portugal incluirá partidos como Sporting Lisboa vs Arouca y Porto vs Benfica. La agenda también contempla la participación del Olympiacos en la Superliga de Grecia, las dos carreras de NASCAR Brasil Series en Curvelo, la ONEFA, Power Slap, TNA Wrestling y la actividad de la Liga Telmex Telcel.
- Jueves 17 de septiembre
- 10:45 | Fútbol | EUFA Europa League | Levski Sofia vs Salzburg | Jornada 1
- 13:00 | Fútbol | EUFA Europa League | Real Sociedad vs Bournemouth | Jornada 1
- 13:00 | Fútbol | EUFA Europa League | Besiktas vs Marsella | Jornada 1
- 13:00 | Fútbol | EUFA Europa League | Celtic vs Ferencvaros | Jornada 1
- 13:00 | Fútbol | EUFA Europa League | Viktoria Plzen vs Unión St-Gilloise | Jornada 1
- 18:00 | Luchas | Power Slap 23 Texas
- 19:00 | Lucha Libre | TNA Wrestling Impact
- Viernes 18 de septiembre
- 19:00 | Fútbol Americano | ONEFA | Borregos Ccm vs Borregos Cem | Jornada 3
- 19:00 | Fútbol Americano | ONEFA | Borregos Puebla vs Pumas CU | Jornada 3
- Sábado 19 de septiembre
- 07:30 | Béisbol | Liga Telmex Telcel | Categoría 13-14 años | Jornada 1 – Juego 1
- 10:00 | Béisbol | Liga Telmex Telcel | Categoría 13-14 años | Jornada 1 – Juego 2
- 12:30 | Béisbol | Liga Telmex Telcel | Categoría 13-14 años | Jornada 1 – Juego 3
- 13:30 | Fútbol | Liga Portugal | Sporting Lisboa vs Arouca | Jornada 7
- 18:00 | Béisbol | Liga Telmex Telcel | Categoría 13-14 años | Inauguración & Home Run Derby
- Domingo 20 de septiembre
- 06:00 | Motor | NASCAR Brasil Series Curvelo, Minas Gerais | Carrera 1
- 08:00 | Fútbol | Superliga de Grecia | Levadiakos vs Olympiacos | Jornada 5
- 11:00 | Fútbol | Liga Portugal | Santa Clara vs Braga | Jornada 7
- 11:00 | Motor | NASCAR Brasil Series Curvelo, Minas Gerais | Carrera 2
- 13:30 | Fútbol | Liga Portugal | Porto vs Benfica | Jornada 7
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Del jueves 17 aldomingo 20 de septiembre reunirá algunos de los principales torneos y disciplinas del calendario deportivo, con fútbol nacional e internacional, NFL, ciclismo, boxeo, UFC y automovilismo. La Liga MX tendrá una jornada marcada por el Clásico Nacional y otros cruces entre equipos que buscan posiciones en la tabla, mientras que en Europa habrá partidos de distintas ligas y competencias continentales. A ello se suman el Mundial Femenil Sub 20, la temporada de la NFL y eventos individuales que completan una programación con opciones durante prácticamente todo el fin de semana.
Jueves 17 de septiembre: Europa League y Carabao Cup
- 07:00 | Fútbol | Mundial Femenil sub 20 | Inglaterra vs Nigeria | Octavos de final | ViX
- 07:00 | Fútbol | Mundial Femenil sub 20 | Francia vs Canadá | Octavos de final | ViX
- 10:30 | Fútbol | Mundial Femenil sub 20 | Polonia vs Colombia | Octavos de final | ViX
- 10:30 | Fútbol | Mundial Femenil sub 20 | Corea del Norte vs Japón | Octavos de final | ViX
- 10:45 | Fútbol | EUFA Europa League | OFI vs Hoffenheim | Jornada 1*
- 11:00 | Fútbol | LaLiga | Real Betis vs Getafe | Jornada 6 | Sky Sports
- 13:00 | Fútbol | EUFA Europa League | Juventus vs NEC | Jornada 1*
- 13:00 | Fútbol | EUFA Europa League | Crystal Palace vs Lech Poznan | Jornada 1 | Disney+
- 13:00 | Fútbol | EUFA Europa League | Lillestrom vs Union Saint-Gilloise | Jornada 1 | Disney+
- 13:30 | Fútbol | LaLiga | Málaga vs Villarreal | Jornada 6 | Sky Sports
- 12:30 | Fútbol | Carabao Cup | Manchester City vs Norwich City | Tercera ronda | Disney+
- 18:15 | Fútbol Americano | NFL | Detroit Lions vs Buffalo Bills | Semana 2 | FOX, FOX One y NFL Game Pass
- 18:30 | Fútbol | Copa Centroamericana Concacaf | Alajuelense vs Marathón | Cuartos de final | FOX One
- 21:15 | Fútbol | Copa Centroamericana Concacaf | Olimpia vs Firpo | Cuartos de final | FOX One
Viernes 18 de septiembre: Puebla abre la jornada 9 y fútbol europeo
- 13:00 | Fútbol | Premier League | Brentford vs Chelsea | Jornada 5*
- 12:30 | Fútbol | Bundesliga | Bayern Munich vs Union Berlín | Jornada 4 | FOX One
- 12:45 | Fútbol | Serie A | Monza vs Sassuolo | Jornada 5 | Disney+
- 12:45 | Fútbol | Ligue 1 | Monaco vs Lens | Jornada 5 | Disney+
- 13:00 | Fútbol | LaLiga | Espanyol vs Elche | Jornada 7 | Sky Sports
- 19:00 | Fútbol | Liga MX | Puebla vs Atlante | Jornada 9 | Azteca 7
- 21:00 | Fútbol | Liga MX | FC Juárez vs Tigres | Jornada 9 | FOX One
Sábado 19 de septiembre: América vs Chivas y Pitbull Cruz
- 05:30 | Fútbol | Premier League | Tottenham vs Aston Villa | Jornada 5*
- 06:00 | Fútbol | LaLiga | Osasuna vs Rayo Vallecano | Jornada 7 | Sky Sports
- 07:00 | Fútbol | Serie A | Bologna vs Torino | Jornada 5 | Disney+
- 07:00 | Fútbol | Serie A | Udinese vs Cagliari | Jornada 5 | Disney+
- 07:00 | Fútbol | Mundial Femenil sub 20 | Equipos por definir | Cuartos de final | ViX
- 07:00 | Fútbol | Mundial Femenil sub 20 | Equipos por definir | Cuartos de final | ViX
- 08:00 | Fútbol | Premier League | Brighton vs Arsenal | Jornada 5*
- 08:00 | Fútbol | Premier League | Everton vs Ipswich Town | Jornada 5*
- 08:00 | Fútbol | Premier League | Newcastle vs Hull City | Jornada 5*
- 08:15 | Fútbol | LaLiga | Athletic vs Alavés | Jornada 7 | Sky Sports
- 08:30 | Fútbol | Liga Portugal | Gil Vicente vs Marítimo | Jornada 7*
- 08:30 | Fútbol | Liga Portugal | Nacional vs Famalicao | Jornada 7*
- 10:00 | Fútbol | Serie A | Roma vs Inter | Jornada 5 | Disney+
- 10:30 | Fútbol | LaLiga | Celta de Vigo vs Racing | Jornada 7 | Sky Sports
- 10:30 | Fútbol | Premier League | Nottingham Forest vs Coventry City | Jornada 5*
- 10:30 | Fútbol | Bundesliga | Stuttgart vs Borussia Dortmund | Jornada 4 | FOX One
- 11:00 | Fútbol | Liga Portugal | Alverca vs Rio Ave | Jornada 7*
- 12:45 | Fútbol | Serie A | Venezia vs Lazio | Jornada 5 | Disney+
- 13:00 | Fútbol | LaLiga | Sevilla vs Barcelona | Jornada 7 | Sky Sports
- 13:30 | Fútbol | Liga Portugal | Spoting CP vs Arouca | Jornada 7*
- 15:00 | MMA | UFC 331
- 17:00 | Fútbol | Liga MX | Atlas vs Pumas | Jornada 9 | TUDN y ViX
- 17:00 | Fútbol | Liga MX | San Luis vs Necaxa | Jornada 9 | ESPN, Disney+ y ViX
- 18:30 | Fútbol | MLS | Houston Dynamo vs Cincinnati | Apple TV
- 18:30 | Fútbol | MLS | Minnesota United vs LA Galaxy | Apple TV
- 19:00 | Fútbol | Liga MX | Monterrey vs Cruz Azul | Jornada 9 | TUDN y ViX
- 19:30 | Fútbol | MLS | Nashville vs Chicago Fire | Apple TV
- 21:15 | Fútbol | Liga MX | América vs Chivas | Jornada 9 | TUDN y ViX
- 22:00 | Boxeo | Pitbull Cruz vs Néstor Bravo | Azteca 7, ESPN y Disney+
Domingo 20 de septiembre: Isaac del Toro y derbi madrileño
- 04:30 | Fútbol | Serie A | Fiorentina vs Napoli | Jornada 5 | Disney+
- 05:00 | Fútbol | Championship | Wolves vs West Brom | Jornada 8*
- 06:00 | Fútbol | LaLiga | Getafe vs Málaga | Jornada 7 | Sky Sports
- 06:00 | Fútbol | Superliga danesa Brondby vs Conpenhague | Jornada 9*
- 07:00 | Fútbol | Mundial Femenil sub 20 | Equipos por definir | Cuartos de final | ViX
- 07:00 | Fútbol | Mundial Femenil sub 20 | Equipos por definir | Cuartos de final | ViX
- 07:00 | Fútbol | Premier League | Leeds United vs Crystal Palace | Jornada 5*
- 07:00 | Fútbol | Premier League | Manchester City vs Sunderland | Jornada 5*
- 07:00 | Fútbol | Premier League | Bournemouth vs Liverpool | Jornada 5*
- 07:00 | Fútbol | Premier League | Fulham vs Manchester United | Jornada 5*
- 07:00 | Fútbol | Serie A | Frosinone vs Como | Jornada 5 | Disney+
- 07:00 | Fútbol | Serie A | Parma vs Genoa | Jornada 5 | Disney+
- 08:15 | Fútbol | LaLiga | Atlético de Madrid vs Real Madrid | Jornada 7 | Sky Sports
- 08:30 | Fútbol | Liga Portugal | Vitoria Guimarães vs Moreirense | Jornada 7*
- 08:30 | Fútbol | Liga Portugal | Estrela vs Academico Viseu | Jornada 7*
- 10:00 | Fútbol | Serie A | Juventus vs Atalanta | Jornada 5 | Disney+
- 10:30 | Fútbol | LaLiga | Deportivo La Coruña vs Betis | Jornada 7 | Sky Sports
- 10:30 | Fútbol | LaLiga | Villarreal vs Levante | Jornada 7 | Sky Sports
- 10:45 | Ciclismo | Campeonato Mundial de Ciclismo | Contrarreloj individual varonil | Isaac del Toro
- 11:00 | Fútbol | Liga Portugal | Santa Clara vs Sporting Braga | Jornada 7*
- 11:00 | Fútbol | Liga Portugal | Estoril vs Casa Pia | Jornada 7*
- 11:00 | Fútbol Americano | NFL | Minnesota Vikings vs Chicago Bears | Semana 2 | Blitz Vix, NFL Game Pass, Sunday Ticket
- 11:00 | Fútbol Americano | NFL | Philadelphia Eagles vs Tennessee Titans | Semana 2 | Blitz Vix, NFL Game Pass, Sunday Ticket
- 11:00 | Fútbol Americano | NFL | Cincinnati Bengals vs Houston Texans | Semana 2 | FOX, FOX One y NFL Game Pass
- 11:00 | Fútbol Americano | NFL | Cleveland Browns vs Tampa Bay Buccaneers | Semana 2 | Blitz Vix, NFL Game Pass, Sunday Ticket
- 11:00 | Fútbol Americano | NFL | Pittsburgh Steelers vs New England Patriots | Semana 2 | Canal 5
- 11:00 | Fútbol Americano | NFL | Green Bay Packers vs New York Jets | Semana 2 | Blitz Vix, NFL Game Pass, Sunday Ticket
- 11:00 | Fútbol Americano | NFL | Carolina Panthers vs Atlanta Falcons | Semana 2 | Blitz Vix, NFL Game Pass, Sunday Ticket
- 11:00 | Fútbol Americano | NFL | New Orleans Saints vs Baltimore Ravens | Semana 2 | FOX y FOX One
- 12:45 | Fútbol | Serie A | Milan vs Lecce | Jornada 5 | Disney+
- 12:45 | Fútbol | Ligue 1 | Olympique Marseille vs PSG | Jornada 5 | FOX One
- 14:05 | Fútbol Americano | NFL | Jacksonville Jaguars vs Denver Broncos | Semana 2 | Sunday Ticket, ESPN 4 y NFL Game Pass
- 14:05 | Fútbol Americano | NFL | Las Vegas Raiders vs Los Angeles Chargers | Semana 2 | FOX y FOX One
- 14:25 | Fútbol Americano | NFL | Miami Dolphins vs San Francisco 49ers | Semana 2 | FOX+ y FOX One
- 14:25 | Fútbol Americano | NFL | Washington Commanders vs Dallas Cowboys | Semana 2 | Canal 5
- 14:25 | Fútbol Americano | NFL | Seattle Seahawks vs Arizona Cardinals | Semana 2 | Sunday Ticket, ESPN 4 y NFL Game Pass
- 13:00 | Fútbol | LaLiga | Valencia vs Real Sociedad | Jornada 7 | Sky Sports
- 17:00 | Fútbol | MLS | Inter Miami vs San Diego | Apple TV
- 18:00 | Fútbol | Liga MX | Toluca vs Santos | Jornada 9 | TUDN y ViX
- 18:00 | Fútbol | Liga MX | Pachuca vs Tijuana | Jornada 9 | FOX One
- 18:20 | Fútbol Americano | NFL | Indianapolis Colts vs Kansas City Chiefs | Semana 2 | ESPN, Disney+ y NFL Game Pass
- 20:05 | Fútbol | Liga MX | Querétaro vs León | Jornada 9 | FOX One
*Sin transmisión en México