Rating Colombia del 16 de septiembre de 2026, según CNC: ‘Yo Me Llamo’ se apodera de la cima

Consulta el rating de televisión en Colombia y descubre cuáles fueron los programas más vistos de la jornada, con ‘Yo me llamo’ nuevamente en el primer lugar.

Capítulo de ‘Yo me llamo’. – @CaracolTV.

Los colombianos siguen mostrando sus preferencias frente a la programación de los canales nacionales. ‘Yo me llamo’, la producción estelar de Caracol TV, continúa liderando el rating de la televisión colombiana. En Claro Sports te contamos todos los detalles de la jornada y cómo quedó el listado de los programas más vistos.

Rating en Colombia del 16 de septiembre de 2026, según CNC

Yo Me Llamo – Caracol TV | 13,39% Noticias Caracol PRM – Caracol TV | 10,93% Masterchef Celebrity – RCN | 7,45% Noticias Caracol MD – Caracol TV | 6,95% María la Caprichosa – Caracol TV | 6,04% Pa Seguirte Queriendo – RCN | 5,89% Noticias RCN PRM – RCN | 4,92% La Rosa de Guadalupe Parte 2 – RCN | 4,77% Noticias Caracol MD – Caracol TV | 3,92% Ciudad Lejana – Caracol TV | 3,70%

Cómo se mide el rating en Colombia?

Hay que decir que existen varias compañías dedicadas a los estudios de consumo de productos televisivos y realizan sus propias mediciones, pero ninguna es tan fiable como la del Centro Nacional de Consultoría (CNC). Esta cuenta con cientos de miles de dispositivos que son analizados en tiempo real paran determinar la preferencia de los televidentes. La dinámica opera definir el porcentaje de puntuación va de la mano con la acción de cambiar de programa, lo cual le da más valor al producto que sintonizó que al que estaba viendo anteriormente.

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