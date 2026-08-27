Rodolfo Cota celebra el dominio mexicano en la Leagues Cup: “El campeón se va a ir a México”

León, Monterrey, Toluca y América dejaron en el camino a los equipos de la MLS y por primera vez, con el nuevo formato, la Leagues Cup la ganará un equipo azteca

América consiguió su boleto a las semifinales de la Leagues Cup 2026 después de vencer 2-0 a Columbus Crew y convertirse en uno de los cuatro equipos mexicanos que disputarán la siguiente ronda del torneo binacional. Rodolfo Cota fue una de las figuras del encuentro tras detener un penal y mantener su portería sin goles.

El guardameta azulcrema señaló que este tipo de partidos representan un reto para los equipos mexicanos, debido a las dificultades que han encontrado en ediciones anteriores del certamen. Cota destacó que América mantiene la exigencia de competir por todos los títulos que disputa.

“Se nos había complicado un poco al fútbol mexicano estas instancias. Lo viví con otros equipos, la realidad de quedar fuera, el no avanzar en este torneo, como de igual manera cuando era de otro formato me tocó ganarlo”, explicó el portero después del encuentro.

Cota también resaltó que el hecho de tener a cuatro clubes de la Liga MX en las semifinales representa una oportunidad para que el campeón de la Leagues Cup vuelva a México. “Estamos contentos porque somos cuatro mexicanos y el campeón se va a ir a México. Queremos, para eso es lo que trabajamos”, mencionó.

Sobre su actuación ante Columbus Crew, donde tuvo intervenciones importantes durante el primer tiempo y detuvo un penal que permitió al América conservar la ventaja, el arquero explicó que su rendimiento fue resultado del trabajo colectivo.

“Siempre te ponen contento el poder ayudar a los compañeros. A veces toca así. Hay días que sales y toca que la pelota te la estrellan y corre, sumándole a que tuve la fortuna también de atajar el penal”, comentó.

El portero recordó también el error que tuvo ante Austin FC en una fase previa del torneo, una jugada que terminó en gol rival, pero destacó la respuesta de sus compañeros para revertir aquella situación: “Más allá de lo personal, vuelvo a resaltar el gran trabajo que hicieron a la hora de que tuvimos que sufrir, sufrimos y pudimos sacar un resultado”, agregó.

Por su parte, Erick Sánchez señaló que dentro del América existe la obligación de buscar el campeonato en cada competencia que disputa. El mediocampista explicó que el equipo ya comenzó a cambiar la atención hacia la Liga MX, donde enfrentará a Monterrey en su siguiente compromiso.

“Es muy importante. Yo lo he dicho, el torneo que se juega, el que se juegue en América si no quedas campeón es fracaso”, aseguró Sánchez tras la clasificación a semifinales.

El jugador azulcrema también destacó la presencia de cuatro equipos mexicanos en la última fase de la Leagues Cup y reconoció el apoyo de las aficiones que han acompañado a los clubes durante el torneo: “No solamente es hacer el trabajo por nosotros, sino por toda esta gente que hace el esfuerzo de venir al estadio”, afirmó.

Raphael Veiga explicó que el ambiente dentro del vestidor ha sido uno de los factores que han impulsado al América durante la Leagues Cup. El brasileño señaló que en los equipos donde ha conseguido títulos siempre encontró una conexión especial entre los jugadores.

“Creo que todos los equipos que yo pasé gané títulos. Nosotros teníamos un ambiente muy bueno. Entonces, creo que eso está pasando aquí ahora”, comentó el mediocampista.

Veiga mencionó que la convivencia entre jugadores como Brian Rodríguez y Kevin Álvarez también ha fortalecido la relación dentro del grupo. Incluso bromeó sobre la influencia brasileña que existe en el plantel: “Yo soy brasileño, Brian un poco brasileño. Kevin quiere cambiar y ser brasileño”.

Te puede interesar: