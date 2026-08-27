Ciclovía nocturna: ¿Cuáles son los cierres viales en Bogotá este jueves 27 de agosto?

La Ciclovía Nocturna ‘Paseo bajo las Estrellas’ recorre 94,01 kilómetros en Bogotá. Consulte las vías habilitadas y el horario.

Ciclovía nocturna en agosto | Alcaldía de Bogotá.

La Ciclovía Nocturna de Bogotá ‘Paseo bajo las Estrellas’ se realizó este jueves 27 de agosto de 2026, entre las 6:00 p. m. y las 11:59 p. m., como una actividad aplazada del Festival de Verano.

¿Cuándo es la Ciclovía Nocturna en Bogotá y qué vías estarán cerradas?

El recorrido contempló algunos de los corredores tradicionales de la Ciclovía Nocturna, entre ellos la carrera Séptima, la calle 116, la avenida Boyacá y la avenida calle 26. De esta manera, diferentes sectores de Bogotá quedaron conectados mediante una jornada que combinó deporte, recreación y movilidad activa. A continuación, conozca el trazado habilitado para disfrutar de esta actividad bajo las estrellas.

En el norte de la capital

Avenida Boyacá.

Avenida Córdoba o carrera 55.

Avenida carrera 15.

Avenida carrera Novena.

Calle 116.

Calle 147.

Avenida calle 170.

Tramos en el centro

Calle 72.

Carrera Séptima.

Calle 26 io avenida El Dorado.

Carrera 60.

Avenida Boyacá.

Tramos en el sur

Carrera 50.

Carrera Séptima.

Calle 17 Sur.

Avenida Boyacá.

🌟🚲 ¡Bogotá también se disfruta de noche!



Este jueves 27 de agosto llega la Ciclovía Nocturna: Paseo Bajo las Estrellas del #FestivalDeVerano2026. 🚲🌙

Consulta los tramos habilitados en https://t.co/WAmfAPDGGa, las redes sociales del IDRD y la app Vive IDRD.



¡Nos vemos bajo… pic.twitter.com/V8kUCawIgR — Alcaldía de Bogotá (@Bogota) August 26, 2026

¿Cuál es la ruta de la Ciclovía Nocturna en Bogotá?

La jornada contó con 94,01 kilómetros habilitados en algunos de los principales corredores viales de Bogotá, disponibles para los ciudadanos desde las 6:00 p. m. hasta la medianoche.

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