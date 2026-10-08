Peloteando, en vivo | Jueves 8 de octubre

El morning show de Claro Sports analiza la actualidad del Tri, Liga MX, MLB, NFL y ciclismo este jueves 8 de octubre

Peloteando vuelve este jueves 8 de octubre con una agenda marcada por la selección mexicana y la Liga MX. Raúl “Tala” Rangel respondió a las críticas que ha recibido por sus actuaciones recientes y consideró que los señalamientos hacia su persona han sido exagerados, mientras continúa el debate alrededor de Rafael Márquez y la identidad futbolística que busca implementar al frente del Tricolor.

El fútbol mexicano también tendrá espacio con la previa del Clásico Tapatío entre Atlas y Chivas, dos equipos que afinan los últimos detalles antes de uno de los partidos con mayor rivalidad en la Liga MX. En el panorama internacional, Ramón Vega aparece como el primer aspirante que busca competir con Gianni Infantino rumbo a las próximas elecciones de la FIFA, un tema que también estará sobre la mesa del morning show de Claro Sports.

La jornada se completa con la actualidad de otras disciplinas: los Yankees quedaron eliminados en la Serie Divisional en medio de la polémica, mientras Dallas y Tampa Bay protagonizan el arranque de la Semana 5 de la NFL. Además, el ciclismo mexicano vuelve a tener los reflectores con Isaac del Toro en acción en el Gran Piemonte 2026, dentro de otra participación del mexicano en el calendario europeo.