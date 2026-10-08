Rating Colombia del 7 de octubre de 2026, según CNC: Yo Me Llamo no suelta la punta

Yo Me Llamo encabezó la audiencia televisiva el pasado 7 de octubre. Consulte aquí el horario de los partidos de fútbol programados para hoy.

Programa Yo Me Llamo | @caracoltv

Avanza la primera semana de octubre y los colombianos siguen activos consumiendo televisión en sus hogares. En esta oportunidad, las personas mantienen fiel sintonía con el programa de Yo Me Llamo, el cual se torna en el preferido para pasar el tiempo en las noches. De igual forma, Caracol comandó las visualizaciones con otros de sus programas.

Rating en Colombia del 7 de octubre de 2026, según CNC

Yo Me Llamo | Caracol TV | 17,3623 %. Noticias Caracol PRM | Caracol TV | 11,6027 %. María La Caprichosa | Caracol TV | 10,5619 %. Noticias Caracol MD | Caracol TV | 9,4499 %. Masterchef Celebrity | Canal RCN | 8,9022 %. Ciudad Lejana | Caracol TV | 6,5797 %. La Rosa de Guadalupe parte 2 | Canal RCN | 5,9975 %. Ana de Nadie | Canal RCN | 5,7611 %. Destinos Cruzados | Caracol TV | 5,7457 %. Alas Rotas | Caracol TV | 5,6274 %.

Programación de fútbol para este jueves, 8 de octubre de 2026

3:30 p.m. | Atlético FC vs Real Cartagena | Torneo BetPlay.

3:30 p.m. | Independiente Valle del Cauca vs Tigres | Torneo BetPlay.

6:05 p.m. | Atlético Nacional vs Deportes Tolima | Liga BetPlay.

8:10 p.m. | Fortaleza vs Millonarios | Liga BetPlay.

¿Cómo se mide el rating en Colombia?

Existen diversas compañías dedicadas al estudio del consumo televisivo que realizan sus propias mediciones, pero ninguna posee la fiabilidad del Centro Nacional de Consultoría (CNC). Esta entidad cuenta con cientos de miles de dispositivos que analizan los datos en tiempo real para determinar con precisión las preferencias de los televidentes. El sistema opera bajo una dinámica donde el porcentaje de puntuación se define a partir de la acción de cambiar de programa, otorgándole un mayor valor estratégico al contenido que se sintoniza frente al que se estaba viendo previamente.

Rating en Colombia de los últimos cinco días

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