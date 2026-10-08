Agenda deportiva del 8 al 11 de octubre: debut del Vasco Aguirre, la F1 llega a Singapur y hay Clásico en Grecia
Javier Aguirre inicia su nueva aventura en España, mientras que Checo Pérez busca un buen resultado con Cadillac y La Hormiga quiere marcar ante el Panathinaikos
El deporte no se detiene y del jueves 8 al domingo 11 de octubre de 2026 habrá actividad prácticamente durante todo el día, con fútbol nacional e internacional, NFL, NBA, postemporada de Grandes Ligas, Fórmula 1, tenis, lucha libre, Power Slap, fútbol americano colegial e hípica.
Claro Sports tendrá una oferta que va desde la Liga de Portugal hasta el Longines Global Champions Tour, pasando por TNA Wrestling, Power Slap y la Superliga de Grecia. Entre los partidos incluidos aparecen Braga vs Sporting Lisboa, Marítimo vs Porto, Benfica vs Vitória Guimarães y Olympiacos vs Panathinaikos. Claro Sports cuenta esta temporada con derechos para transmitir tres encuentros por jornada de la Liga de Portugal en México y otros países de la región.
El fin de semana también tendrá la jornada 11 del Apertura 2026 de la Liga MX, el Clásico Tapatío entre Atlas y Guadalajara, América contra Monterrey, Pumas frente a Cruz Azul y una nueva fecha de la NFL. A ello se suma el Gran Premio de Singapur de Fórmula 1, cuya carrera se disputará el domingo a las 06:00 horas, tiempo del centro de México.
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Eventos imperdibles del fin de semana del 8 al 11 de octubre: horario y dónde ver
Claro Sports tendrá un fin de semana con actividad desde el jueves y una programación que combinará fútbol internacional, lucha libre, deportes de contacto, equitación y fútbol americano colegial. La oferta comenzará con TNA Wrestling Impact y los mejores momentos de la UCI Mountain Bike en Lake Placid.
El viernes, la atención estará en el Longines Global Champions Tour de Roma, el duelo de la Liga de Portugal entre Braga y Sporting Lisboa, además de Power Slap 24 desde Las Vegas y el choque entre Zorros y Borregos Monterrey dentro del fútbol americano colegial de México.
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Para sábado y domingo, Claro Sports continuará con más Liga de Portugal, con Marítimo vs Porto y Benfica vs Vitória Guimarães, además de Auténticos Tigres vs Borregos Puebla, contenido de la UEFA Europa League y Conference League, competencias ecuestres y el clásico griego entre Olympiacos y Panathinaikos donde se espera una buena actuación de Armando ‘Hormiga’ González.
Agenda de Claro Sports: qué ver del jueves 8 al domingo 11 de octubre
Jueves 8 de octubre
- 19:00 | TNA Wrestling Impact
- 19:00 | UCI MTB Lake Placid: XCC, XCO y DHI
Viernes 9 de octubre
- 06:25 | Longines Global Champions Tour Roma | GCL Ronda 1
- 09:00 | Longines Global Champions Tour Roma | GCL Ronda 2
- 13:05 | Braga vs Sporting Lisboa | Liga de Portugal
- 19:00 | Power Slap 24 Las Vegas
- 19:30 | Zorros vs Borregos Monterrey | Fútbol Americano Colegial de México, Jornada 6
Sábado 10 de octubre
- 10:50 | Marítimo vs Porto | Liga de Portugal
- 13:00 | Auténticos Tigres vs Borregos Puebla | Fútbol Americano Colegial de México, Jornada 6
- 16:00 | UEFA Europa League y Conference League Magazine
- 18:00 | FEI North American League Puebla, México | Highlights
- 19:00 | FEI Longines League of Nations Barcelona | Highlights
Domingo 11 de octubre
- 05:50 | Longines Global Champions Tour Roma
- 10:50 | Benfica vs Vitória Guimarães | Liga de Portugal
- 11:50 | Olympiacos vs Panathinaikos | Superliga de Grecia
- 14:30 | TNA Wrestling: Bound For Glory
Jueves 8 de octubre: tenis, NBA y fútbol internacional
Fútbol
- 17:05 | Atlético Nacional vs Deportes Tolima | Liga Colombia
- 19:00 | Alebrijes vs Correcaminos | Liga Expansión MX | ESPN
- 19:00 | Antigua vs Municipal | Liga Guatemala
- 19:10 | Fortaleza vs Millonarios | Liga Colombia
- 19:30 | FAS vs Alianza | Liga El Salvador
NBA | Pretemporada
- 17:00 | Celtics vs Cavaliers | NBA League Pass
- 17:30 | Pelicans vs Heat | NBA League Pass
- 17:30 | 76ers vs Nets | NBA League Pass
- 17:30 | Wizards vs Knicks | NBA League Pass
- 18:00 | Hawks vs Spurs | NBA League Pass
- 20:30 | Kings vs Lakers | NBA League Pass
NFL
- 18:15 | Buccaneers vs Cowboys | ESPN
MLB | Series Divisionales
- 15:00 | Guardians vs White Sox | Juego 4 | ESPN
Tenis | Masters de Shanghái
- 01:00 | Juan Manuel Cerundolo vs Nicolas Mejía | Primera ronda | ESPN
- 05:00 | Cameron Norrie vs Dalibor Svrcina | ESPN
- 23:00 | Taylor Fritz vs rival por confirmar | Segunda ronda | ESPN
- 23:00 | Daniil Medvedev vs rival por confirmar | Segunda ronda | ESPN
- 23:00 | Carlos Alcaraz vs rival por confirmar | Segunda ronda | ESPN
- 23:00 | Alex de Minaur vs Alex Molcan | Segunda ronda | ESPN
- 23:00 | Alexander Zverev vs Yibing Wu | Segunda ronda | ESPN
- 23:00 | Ben Shelton vs Daniel Altmaier | Segunda ronda | ESPN
- 23:00 | Novak Djokovic vs rival por confirmar | Segunda ronda | ESPN
China Open WTA
- 05:00 | Ekaterina Alexandrova vs Mirra Andreeva | Cuartos de final | ESPN
- 22:00 | Qinwen Zheng vs Elina Svitolina | Cuartos de final | ESPN
- 22:00 | Elise Mertens vs Iga Swiatek | Cuartos de final | ESPN
Suzhou Open WTA
- 23:00 | Renata Zarazua vs rival por confirmar | Cuartos de final
Viernes 9 de octubre: Liga MX, fútbol internacional y Fórmula 1
Liga MX
- 19:00 | Puebla vs León | TV Azteca, ESPN y Disney+
- 21:00 | Tigres vs Toluca | TV Azteca
Liga Expansión MX
- 17:00 | Tapatío vs La Paz | ESPN
- 19:00 | Tepatitlán vs Morelia | ESPN
Liga de Portugal
- 11:45 | Moreirense vs Gil Vicente
Eredivisie
- 12:00 | PSV vs Heerenveen | ESPN
LaLiga
- 13:00 | Málaga vs Espanyol | Sky Sports
Championship (Segunda División Inglaterra)
- 12:50 | West Ham vs Queens Park Rangers | ESPN
Bundesliga
- 12:30 | Borussia Dortmund vs Werder Bremen | Sky Sports
Ligue 1
- 12:45 | Lens vs Lyon | FOX
Colombia
- 17:00 | Alianza vs Águilas Doradas
- 19:10 | Once Caldas vs Llaneros
El Salvador
- 18:00 | Inca Aruba vs Platense
Honduras
- 15:00 | Platense vs Juticalpa
Panamá
- 19:30 | San Francisco vs Universitario
Costa Rica
- 20:00 | Sporting San José vs Cartaginés
Argentina
- 11:30 | Aldosivi vs Sarmiento | ESPN
- 15:00 | Gimnasia y Esgrima La Plata vs Atlético Tucumán | ESPN
- 16:30 | Instituto vs Boca Juniors | ESPN
- 18:45 | Unión de Santa Fe vs Defensa y Justicia | ESPN
NBA | Pretemporada
- 06:00 | Rockets vs Mavericks | NBA League Pass
- 18:00 | Grizzlies vs Bulls | NBA League Pass
MLB
- 14:30 | Padres vs Brewers | Juego 5, si es necesario
Fórmula 1 | Gran Premio de Singapur
- 02:30 | Práctica Libre 1| Sky Sports y F1 TV
- 06:30 | Clasificación Sprint | Sky Sports y F1 TV
Sábado 10 de octubre: fútbol internacional y NBA
Liga MX
- 17:00 | Querétaro vs Atlante | FOX
- 17:00 | Juárez vs Tijuana | TV Azteca
- 19:00 | Atlas vs Guadalajara | TUDN y ViX Premium
- 21:00 | América vs Monterrey | TUDN y ViX Premium
Liga Expansión MX
- 16:00 | Tlaxcala vs Piratas | ESPN
- 17:00 | Venados vs Leones | ESPN
- 19:00 | Dorados vs CA Hidalgo | ESPN
- 19:00 | Mineros vs Cancún
- 19:00 | Jaiba Brava vs Durango
Liga de Portugal
- 08:30 | Casa Pia vs Santa Clara
- 13:30 | Viseu vs Estoril
LaLiga
- 06:00 | Rayo vs Athletic | Sky Sports
- 08:15 | Alavés vs Atlético de Madrid | Sky Sports
- 10:30 | Barcelona vs Getafe | Sky Sports
- 13:00 | Real Madrid vs Villarreal | Sky Sports
Premier League
- 05:30 | Arsenal vs Leeds | HBO MAX
- 08:00 | Aston Villa vs Brentford | FOX y FOX ONE
- 08:00 | Chelsea vs Bournemouth | FOX y FOX ONE
- 08:00 | Ipswich vs Fulham | FOX y FOX ONE
- 08:00 | Sunderland vs Brighton | HBO MAX
- 10:30 | Manchester United vs Tottenham | FOX y FOX ONE
Eredivisie
- 08:30 | Go Ahead vs Sparta | ESPN
- 10:45 | Feyenoord vs AZ | ESPN
- 12:00 | Fortuna vs Twente | ESPN
- 13:00 | Ajax vs NEC | ESPN
Ligue 1
- 09:15 | Lille vs Le Havre | FOX y FOX ONE
- 12:45 | Mónaco vs Toulouse | FOX y FOX ONE
- 12:45 | Lorient vs Paris FC | FOX y FOX ONE
- 12:45 | PSG vs Le Mans | FOX y FOX ONE
- 12:45 | Brest vs Angers | FOX y FOX ONE
MLS
- 11:00 | Toronto vs Montreal | Apple TV
- 12:30 | Chicago vs NYCFC | Apple TV
- 17:30 | Atlanta United vs Cincinnati | Apple TV
- 17:30 | Charlotte vs Dallas | Apple TV
- 17:30 | Philadelphia vs Real Salt Lake | Apple TV
- 17:30 | Inter Miami vs DC United | Apple TV
- 17:30 | New York vs San Diego | Apple TV
- 17:30 | Orlando vs Columbus | Apple TV
- 17:30 | New England vs Seattle | Apple TV
- 18:30 | Minnesota vs Houston | Apple TV
- 18:30 | Kansas City vs Portland | Apple TV
- 18:30 | Austin vs Nashville | Apple TV
- 19:30 | Colorado vs San José | Apple TV
- 20:30 | LAFC vs Vancouver | Apple TV
Bundesliga
- 07:30 | Mainz vs Leverkusen | Sky Sports
- 07:30 | Unión Berlín vs Elversberg | Sky Sports
- 07:30 | Paderborn vs Stuttgart | Sky Sports
- 07:30 | Augsburgo vs Bayern Munich | Sky Sports
- 07:30 | Hoffenheim vs Hamburgo | Sky Sports
- 10:30 | Leipzig vs Eintracht Frankfurt | Sky Sports
Serie A
- 07:00 | Genoa vs Fiorentina | ESPN
- 10:00 | Inter vs Parma | ESPN
- 12:45 | Nápoles vs Frosinone | ESPN
Guatemala
- 15:00 | Aurora vs Xelajú
- 17:00 | Suchitepéquez vs Mixco
- 19:00 | Malacateco vs Guastatoya
Argentina
- 12:45 | Barracas vs Huracán | ESPN
- 14:00 | Central Córdoba vs Estudiantes | ESPN
- 16:15 | Tigre vs Banfield | ESPN
- 18:30 | River vs Estudiantes RC | ESPN
Honduras
- 15:00 | Génesis PN vs Olimpia
- 17:15 | Motagua vs Choloma
- 19:30 | UPNFM vs Marathón
Costa Rica
- 15:00 | San Carlos vs Pérez Zeledón
- 17:00 | Puntarenas vs Alajuelense
- 20:00 | Herediano vs San Carlos
Colombia
- 14:30 | Pereira vs Cali
- 17:10 | Junior vs Inter Bogotá
- 19:15 | Atlético Nacional vs Pasto
Panamá
- 15:00 | Fuerte vs Cacahuatique
- 17:15 | Independiente vs Veraguas United
- 19:00 | Alianza vs Inter
- 19:30 | Plaza Amador vs Árabe
Nicaragua
- 18:00 | Diriangén vs Walter Ferretti
- 19:00 | Matagalpa vs Estelí
NBA | Pretemporada
- 16:30 | Clippers vs Raptors | NBA League Pass
- 17:00 | Pistons vs Wizards | NBA League Pass
- 17:00 | Hawks vs Pacers | NBA League Pass
- 18:00 | Timberwolves vs Heat | NBA League Pass
- 18:00 | 76ers vs Celtics | NBA League Pass
- 18:30 | Kings vs Warriors | NBA League Pass
- 20:30 | Spurs vs Suns | NBA League Pass
MLB
- 15:00 | White Sox vs Guardians | Juego 5, si es necesario
Fórmula 1 | Gran Premio de Singapur
- 03:00 | Sprint | Sky Sports y F1 TV
- 07:00 | Clasificación | Sky Sports y F1 TV
11 de octubre: Liga MX y Fórmula 1
Liga MX
- 17:00 | Atlético de San Luis vs Santos Laguna | ESPN y Disney+
- 17:15 | Pachuca vs Necaxa | Fox y Fox ONe
- 19:00 | Pumas vs Cruz Azul | TUDN y ViX Premium
MLS
- 17:00 | St. Louis vs LA Galaxy | Apple TV
Serie A
- 04:30 | Como vs Roma | ESPN
- 07:00 | Lazio vs Monza | ESPN
- 07:00 | Lecce vs Bolonia | ESPN
- 10:00 | Sassuolo vs Milan | ESPN
- 12:45 | Cagliari vs Juventus | ESPN
LaLiga
- 06:00 | Elche vs Celta de Vigo | Sky Sports
- 08:15 | Real Sociedad vs Deportivo | Sky Sports
- 10:30 | Betis vs Osasuna | Sky Sports
- 13:00 | Racing de Santander vs Valencia | Sky Sports
Ligue 1
- 07:00 | Niza vs Estrasburgo | FOX y Fox ONE
- 09:15 | Rennes vs Auxerre | FOX y Fox ONE
- 12:45 | Troyes vs Marsella | FOX y Fox ONE
Premier League
- 07:00 | Hull vs Everton | HBO MAX
- 07:00 | Crystal Palace vs Nottingham | FOX y FOX ONE
- 09:30 | Liverpool vs Manchester City | HBO MAX
Bundesliga
- 07:30 | Colonia vs Borussia Mönchengladbach | Sky Sports
- 09:30 | Friburgo vs Schalke 04 | Sky Sports
Liga de Portugal
- 08:30 | Rio Ave vs Nacional
- 13:30 | Arouca vs Estrela
Eredivisie
- 04:15 | Utrecht vs Willem II | ESPN
- 06:30 | Telstar vs ADO | ESPN
- 06:30 | Zwolle vs Cambuur | ESPN
- 08:45 | Excelsior vs Groningen | ESPN
Liga Profesional Argentina
- 11:45 | San Lorenzo vs Riestra | ESPN
- 14:00 | Rosario vs Independiente | ESPN
- 14:00 | Platense vs Argentinos | ESPN
- 16:15 | Racing vs Belgrano | ESPN
- 18:30 | Talleres vs Independiente | ESPN
El Salvador
- 15:00 | Águila vs Isidro
- 15:00 | Atlético Balboa vs FAS
- 17:30 | Limeño vs Firpo
Panamá y Honduras
- 15:00 | Unión Coclé vs Herrera
- 15:00 | Estrella Roja vs Real España
- 17:15 | UMECIT vs Alianza
- 17:15 | Olancho vs Independiente
Colombia
- 15:05 | Jaguares vs Tolima
- 17:10 | Boyacá Chicó vs Cúcuta
- 19:15 | América vs Medellín
Guatemala
- 15:00 | San Pedro vs Comunicaciones
- 17:00 | Municipal vs Marquense
- 19:10 | Antigua vs Cobán
Costa Rica
- 17:00 | Escorpiones vs Saprissa
Nicaragua
- 15:00 | Jalapa vs Managua
- 17:00 | San Marcos vs Sport Sébaco
- 19:00 | Rancho Santana vs UNAN
NBA | Pretemporada
- 04:00 | Mavericks vs Rockets | NBA League Pass
- 16:30 | Magic vs Cavaliers | NBA League Pass
- 17:00 | Bucks vs Hornets | NBA League Pass
- 19:00 | Bulls vs Nuggets | NBA League Pass
NFL
- 07:30 | Eagles vs Jaguars | NFL Game Pass
- 11:00 | Colts vs Steelers | NFL Game Pass
- 11:00 | Texans vs Titans | NFL Game Pass
- 11:00 | Bengals vs Dolphins | NFL Game Pass
- 11:00 | Raiders vs Patriots | NFL Game Pass
- 11:00 | Browns vs Jets | NFL Game Pass
- 11:00 | Giants vs Commanders | NFL Game Pass
- 11:00 | Bears vs Packers | NFL Game Pass
- 11:00 | Vikings vs Saints | NFL Game Pass
- 14:05 | Broncos vs Chargers | NFL Game Pass
- 14:25 | 49ers vs Seahawks | NFL Game Pass
- 14:25 | Lions vs Cardinals | NFL Game Pass
- 18:20 | Ravens vs Falcons | NFL Game Pass
Fórmula 1 | Gran Premio de Singapur
- 06:00 | Carrera | Sky Sports y F1 TV