Real Madrid vs Villarreal en vivo: horario, alineaciones y dónde ver la jornada 8 de LaLiga 2026

Real Madrid recibe al Villarreal en la jornada 8 de LaLiga 2026, tras la Fecha FIFA. Los merengues buscan recuperarse del derbi y el Submarino Amarillo mantener su buena racha

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El Real Madrid y el Villarreal regresan a la actividad de LaLiga 2026-27 después del parón por la Fecha FIFA de septiembre y octubre. Ambos equipos se enfrentarán este sábado 10 de octubre en el Estadio Santiago Bernabéu, en un partido correspondiente a la jornada 8 del campeonato español, donde los dirigidos por José Mourinho buscarán acercarse a los primeros lugares de la clasificación.

El conjunto merengue llega con la necesidad de recuperarse después de perder 2-1 contra el Atlético de Madrid en el derbi madrileño. Los blancos ocupan la cuarta posición con 15 puntos, producto de cinco victorias y dos derrotas, y se encuentran a seis unidades del Barcelona. El encuentro frente al Villarreal será una oportunidad para retomar el camino antes de afrontar compromisos contra la Roma, Sevilla, Leipzig y el Barcelona en LaLiga.

Por su parte, el Villarreal llega con dos victorias consecutivas, después de superar al Málaga y al Levante por idéntico marcador de 3-1. El equipo dirigido por Íñigo Pérez tuvo un comienzo complicado, sin triunfos durante las primeras cinco jornadas, pero logró recuperarse antes de la pausa internacional. El Submarino Amarillo se presenta en el Bernabéu como noveno de la clasificación con ocho puntos, con la intención de mantener su recuperación.

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La Fecha FIFA también dejó noticias en las plantillas. Kylian Mbappé regresó a los entrenamientos del Real Madrid después de superar molestias en la rodilla izquierda, mientras que Federico Valverde trabaja para recuperarse de un esguince de tobillo. En el Villarreal, Tajon Buchanan quedó descartado por lesión, aunque el equipo recuperó a Santi Comesaña y Juan Foyth. Ambos entrenadores deberán definir sus alineaciones antes del regreso a la competición.

Horario y dónde ver Real Madrid vs Villarreal, el partido de la jornada 8 de LaLiga 2026

El partido entre Real Madrid y Villarreal se disputará el sábado 10 de octubre de 2026, a las 13:00 horas, tiempo del centro de México. El escenario será el Estadio Santiago Bernabéu, donde los madridistas intentarán conseguir su sexta victoria del campeonato. En España, el encuentro comenzará a las 21:00 horas.

La transmisión en vivo para México estará disponible por SKY Sports, mientras que los aficionados también podrán seguirlo mediante SKY+ y algunos paquetes de televisión de Izzi, de acuerdo con la disponibilidad de cada servicio. El enfrentamiento corresponde a la octava jornada de LaLiga EA Sports 2026-27.

Alineaciones probables del Real Madrid vs Villarreal

José Mourinho podría recuperar a Mbappé para encabezar el ataque del Real Madrid, acompañado por Vinícius Júnior y Jude Bellingham. El conjunto español tendrá que ajustar su defensa ante la suspensión de Dean Huijsen y la ausencia de Raúl Asencio, mientras que Ibrahima Konaté apunta a formar pareja con Antonio Rüdiger.

Real Madrid : Thibaut Courtois; Denzel Dumfries, Ibrahima Konaté, Antonio Rüdiger, Marc Cucurella; Aurélien Tchouaméni, Bernardo Silva; Arda Güler, Jude Bellingham, Vinícius Júnior; Kylian Mbappé.

: Thibaut Courtois; Denzel Dumfries, Ibrahima Konaté, Antonio Rüdiger, Marc Cucurella; Aurélien Tchouaméni, Bernardo Silva; Arda Güler, Jude Bellingham, Vinícius Júnior; Kylian Mbappé. Villarreal: Péter Gulácsi; Santiago Mouriño, Pau Navarro, Renato Veiga, Sergi Cardona; Pape Gueye, Nathan Saliba; Nicolas Pépé, Ilias Chakkour, Alberto Moleiro; Ayoze Pérez.

Antecedentes y últimos resultados del Real Madrid vs Villarreal en LaLiga

Los enfrentamientos recientes muestran una ventaja del Real Madrid sobre el Villarreal, con cuatro victorias y un empate en sus últimos cinco encuentros de LaLiga. La última vez que se enfrentaron fue el 24 de enero de 2026, cuando los merengues consiguieron una victoria por 2-0 como visitantes.

Estos son los últimos cinco resultados entre Real Madrid y Villarreal en el campeonato español:

Fecha Partido Resultado 24/01/2026 Villarreal vs Real Madrid 0-2 04/10/2025 Real Madrid vs Villarreal 3-1 15/03/2025 Villarreal vs Real Madrid 1-2 05/10/2024 Real Madrid vs Villarreal 2-0 19/05/2024 Villarreal vs Real Madrid 4-4

El Real Madrid acumula 13 goles a favor y seis en contra durante estos cinco enfrentamientos, una diferencia que refleja su dominio reciente. Sin embargo, el Villarreal ya demostró que puede complicar a los blancos, como ocurrió en el empate 4-4 de mayo de 2024. El partido del sábado ofrecerá una nueva oportunidad para que los visitantes intenten terminar con esa racha.

Pronósticos y momios: ¿Quién es el favorito del Real Madrid vs Villarreal y cuánto paga?

El Real Madrid parte como favorito para conseguir los tres puntos, de acuerdo con los momios proporcionados de caliente.mx. La condición de local, su posición en la clasificación y los resultados recientes frente al Villarreal colocan al equipo de Mourinho como la opción con la cuota más baja, aunque el conjunto visitante llega con dos triunfos consecutivos.

Real Madrid: -371

Empate: +490

Villarreal: +850

Con estos momios, una apuesta de 371 pesos a la victoria del Real Madrid generaría 100 pesos de ganancia neta, además de recuperar el dinero apostado. En cambio, una apuesta de 100 pesos al empate dejaría 490 pesos de ganancia, mientras que la victoria del Villarreal pagaría 850 pesos de beneficio por cada 100 apostados. Las cifras son ejemplos de cálculo a partir de las cuotas indicadas y no garantizan el resultado del encuentro.