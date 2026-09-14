Peloteando, en vivo | Lunes 14 de septiembre

La actualidad deportiva pasa por la actividad de la Liga MX, el arranque de temporada de la NFL y la final del US Open en la emisión de este lunes

Peloteando, el morning show deportivo de Claro Sports, abre la semana este lunes 14 de septiembre con una mesa dedicada a los principales resultados del fin de semana. El fútbol mexicano encabeza la agenda después de una jornada que dejó movimientos entre los equipos de mayor seguimiento en la Liga MX.

El programa analizará la victoria de Chivas por 3-0 sobre Pumas, resultado con el que el Guadalajara sumó tres puntos ante su afición. También habrá espacio para revisar lo ocurrido en el Clásico Joven, donde Cruz Azul derrotó 4-3 al América en un partido de siete goles que modificó el panorama de ambos clubes.

La actividad internacional también forma parte de la emisión. Peloteando repasará los resultados que dejó la Semana 1 de la NFL, con el inicio de una nueva temporada de fútbol americano, además del triunfo del mexicano Isaac del Toro en Montreal, donde el ciclista volvió a subir a lo más alto del podio.

El tenis completa la agenda con el campeonato de Alexander Zverev en el US Open. Fútbol, NFL, ciclismo y tenis se reúnen en la mesa de Peloteando, con el análisis y las noticias que marcaron la actividad deportiva del fin de semana en Claro Sports.

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