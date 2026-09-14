La Granja VIP 2026: ¿Quién puede ganar la prueba del capataz hoy 14 de septiembre y cuáles son los beneficios?

Después de la eliminación de Abigail Pak ‘La Coreañera’, arranca la segunda semana de competencias; conoce quién tendrá el liderato este lunes

La Granja VIP, segunda prueba del Capataz hoy 14 de septiembre | La Granja VIP

La Granja VIP 2026 inicia su segunda semana y es momento de una nueva prueba del Capataz. Hoy lunes 14 de septiembre el reality show vivirá la segunda semana de esta dinámica, en la que los participantes elegibles compiten por el liderato semanal. La competencia medirá su habilidad física y/o mental, con el título de ‘Capataz’ y muchos beneficios en juego.

Durante las últimas horas, el programa vivió la primera eliminación. Abigail Pak, ‘La Coreañera’, dijo adiós a La Granja VIP al ser la nominada con menos votos por parte del público. Además, la gala dominical dejó a Manelyk González con el beneficio de pasar una noche en la habitación del Capataz, mismo que decidió no utilizar para dejar a Rafael Mercadante sin cama.

En cuanto a los peones de la semana, Julio Camejo, Mario ‘Mono’ Osuna e Ivonne Montero fueron los más votados por sus compañeros, mientras que el público eligió a Kunno. Estos cuatro elementos no podrán competir en la prueba del Capataz hoy 14 de septiembre.

¿Quién gana la prueba del Capataz hoy 14 de septiembre en La Granja VIP 2026?

La ganadora o el ganador de la prueba del Capataz no se conocerá sino hasta que se realice la prueba hoy lunes 14 de septiembre; sin embargo la primera competencia por el liderato de la Granja dejó algunas sensaciones: Julio Camejo se llevó el triunfo en la primera semana, al vencer en la prueba final a Kunno, Ivonne Montero y Mónica Escobedo.

¿Cuáles son los beneficios del Capataz en La Granja VIP 2026?

El ganar la prueba del Capataz trae múltiples beneficios en la competencia, entre los que se encuentran la inmunidad semanal, el dormir en habitación privada junto a un compañero, el tener la autoridad y el mando para distribuir las labores de la Granja, entre otros. A continuación los beneficios completos:

Inmunidad durante la semana.

Acceso a la habitación privada del Capataz.

Posibilidad de invitar a un compañero a compartir la habitación.

Autoridad para distribuir y supervisar las labores.

Responsabilidad sobre el desempeño semanal de los habitantes.

Facultad para elegir a un granjero y un peón que disputarán el Duelo del martes.

No participar activamente en la Asamblea.

La Granja VIP 2026: ¿Dónde ver en vivo las galas y nominaciones? TV y streaming

La prueba del Capataz y el resto de las competencias de La Granja VIP 2026 se transmiten en directo por Azteca UNO en televisión abierta. También se puede acceder a la señal a través del sitio de TV Azteca y de la aplicación TV Azteca En Vivo. Este lunes 14 de septiembre, el programa principal arrancará a las 20:30 horas (tiempo del centro de México).

El programa mantiene una agenda durante la semana. El lunes se lleva a cabo la prueba del Capataz, el martes el duelo de eliminación, el miércoles corresponde a La Asamblea de nominación, mientras que el jueves se realiza La Salvación y el viernes se lleva a cabo La Traición. Además los domingos se despide a un participante mediante la gala de eliminación.

Para quienes buscan seguir lo que ocurre dentro de la casa fuera de las galas, Disney+ cuenta con la transmisión 24/7 y señal multicámara. TV Azteca también habilitó el acceso a la señal 24/7 mediante su aplicación para usuarios registrados y mantiene el apartado “Acceso Total 24/7” dentro de sus plataformas.

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