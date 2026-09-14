La Casa de los Famosos México 2026: ¿Quién ganará la prueba de líder hoy 14 de septiembre?

Este lunes el reality show comienza una semana más de actividad, tras la eliminación de Masad

Prueba del líder en la Casa de los Famosos. | @LaCasaFamososMx

La Casa de los Famosos México 2026 comienza este lunes 14 de septiembre una semana más de competencia después de la eliminación de Masad Al-Tamimi, quien abandonó el programa por decisión del público durante la gala del domingo. Con su salida, los habitantes vuelven a competir por el liderato, una posición que ha influido en las nominaciones y en las decisiones dentro de la casa.

Masad quedó fuera después de enfrentar la eliminación junto con Gema Garoa, Karina Torres, Yahir, Brianda Deyanara y Mariana Ochoa. Los otros cinco participantes consiguieron los votos necesarios para mantenerse en el reality y este lunes regresan a las actividades que marcan el inicio de otra semana.

La salida del creador de contenido también modifica el panorama de la prueba del líder. Masad había ganado el liderato en semanas anteriores y llegó a disputar la final de la séptima prueba contra Brianda Deyanara, quien terminó por quedarse con el triunfo. Su eliminación abre la posibilidad de que otro habitante ocupe uno de los lugares que él había disputado durante las últimas semanas.

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Será este lunes 14 de septiembre cuando regrese la prueba del líder al reality show, a la espera de conocer el formato del reto, en el que cada uno de los habitantes intentará imponerse para gozar de los beneficios.

Si se consideran únicamente los antecedentes de esta temporada, Brianda Deyanara aparece como una de las participantes a seguir. La creadora de contenido ya consiguió el liderato en dos ocasiones: primero en la tercera semana, cuando superó en la final a Moisés Peñaloza y Cynthia Klitbo, y después en la séptima, cuando venció a Masad.

Brianda también alcanzó fases avanzadas en otras pruebas. Durante la segunda semana llegó a las semifinales del reto que terminó con el triunfo de Moisés Peñaloza, mientras que en la sexta avanzó hasta la final femenil antes de que Masad consiguiera el liderato. Estos resultados no garantizan que vuelva a ganar, pero sí muestran que ha superado varias rondas durante la temporada.

Otra participante con un antecedente a considerar es Gema Garoa, quien ganó la cuarta prueba del líder después de superar a Ese Pérez. En aquella dinámica, ambos llegaron a la final y Gema obtuvo 7 mil 200 pesos dentro del reto, contra 6 mil 200 de su rival.

¿Cuándo y a qué hora es la prueba del líder de hoy 14 de septiembre en La Casa de los Famosos 2026?

La prueba del líder corresponde a la gala de este lunes 14 de septiembre de 2026. La programación oficial de la temporada establece que las emisiones de lunes a viernes comienzan a las 22:00 horas, tiempo del centro de México, por Canal 5. Odalys Ramírez y Diego de Erice están a cargo de las galas de los lunes, en las cuales se conoce el resultado del reto por el liderazgo.

La audiencia también puede seguir el programa a través de ViX, que cuenta con la transmisión 24/7 de lo que ocurre dentro de la casa. En la semana anterior, la cobertura de la prueba del líder a través de la plataforma comenzó desde las 21:30 horas, mientras que Canal 5 inició su emisión a las 22:00 horas.

La Casa de los Famosos México 2026: ¿Dónde y a qué hora ver en vivo las galas, nominaciones y pruebas?

La audiencia puede seguir La Casa de los Famosos México 2026 a través de ViX, plataforma que mantiene una señal continua durante las 24 horas con acceso a distintas cámaras dentro de la casa. El servicio también ofrece resúmenes de lo ocurrido durante el día y contenido adicional para suscriptores.

La programación también tiene presencia en televisión abierta. Canal 5 transmite de lunes a viernes a partir de las 22:00 horas, tiempo del centro de México, las galas relacionadas con pruebas, nominaciones y otras dinámicas semanales, entre ellas la competencia por el liderazgo. Por su parte, Las Estrellas presenta los domingos, desde las 20:30 horas, la gala en la que se define al participante eliminado de la semana.

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