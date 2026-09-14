Posibles alineaciones de Boyacá Chicó vs Alianza FC por la Liga BetPlay Dimayor 2026-II

En Claro Sports pueden informarse sobre todos los datos previos del partido entre Boyacá Chicó y Alianza FC.

Boyacá Chicó vs Alianza FC, previa | Claro Sports

Se sigue poniendo a punto el calendario de la Liga BetPlay Dimayor 2026-II. Mientras que, muchos equipos esperan por la decimoprimera jornada del segundo semestre del Fútbol Profesional Colombiano. Boyacá Chicó y Alianza FC tendrán acción por la tercera fecha del campeonato.

El partido aplazado entre boyacense y costeños enfrenta a dos equipos que están urgidos de resultados. De hecho, ambas escuadras tiene los mismo 17 puntos y están a una posición de diferencia en la tabla de posiciones de la Liga BetPlay Dimayor 2026-II.

Posible alineación de Boyacá Chicó para el juego por la fecha 3 de la Liga BetPlay 2026-II

Así formaría Boyacá Chicó: David Agudelo; Jhonier Alomía, Cristian Mosquera, Jéfferson Mena, Juan Camilo Quiceno; Sebastián Salazar, Juan Díaz, Estiven Sarria; Jacobo Pimentel, Santiago Mera y Felipe Cifuentes. D.T.: Jhon Gómez.

Posible alineación de Alianza FC para el juego por la fecha 3 de la Liga BetPlay 2026-II

Así formaría Alianza: Eduar Esteban; Israel Alba, Jesús Figueroa, Juan Viveros, Jhildrey Lasso; Ever Meza, Jhair Castillo; Déinner Quiñones, Jesús Muñoz, Felipe Pardo y Cristian Vergara. D.T.: Flabio Torres.

¿Cómo y dónde ver a Boyacá Chicó vs Alianza por la Liga BetPlay Dimayor 2026-II?

Este duelo, válido por la fecha 3, tendrá su pitazo inicial este martes a las 7:30 p.m. (hora COL) en el Estadio La Independencia de Tunja. Win Sports TV transmitirá el compromiso, así como Win Play vía streaming. De igual modo, Claro Sports le llevará los detalles minuto a minuto del cotejo.

Últimos partidos de Boyacá Chicó

12.09.2026 | Boyacá Chicó 2-1 Independiente Medellín.

09.09.2026 | Deportivo Pasto 1-4 Independiente Medellín.

30.08.2026 | Independiente Medellín 2-1 Llaneros.

22.08.2026 | Independiente Medellín 0-1 Cúcuta Deportivo.

04.08.2026 | Deportes Tolima 2-3 Independiente Medellín.

Últimos partidos del Alianza

12.09.2026 | Alianza 1-0 Junior.

09.09.2026 | Once Caldas 1-0 Alianza.

03.09.2026 | América de Cali 3-0 Alianza.

29.08.2026 | Alianza 1-5 Atlético Nacional.

25.08.2026 | Cúcuta Deportivo 1-0 Alianza.

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