Tena responde por Ordóñez y deja una frase que va más allá de su ausencia en Guatemala

El entrenador dejó en claro su postura sobre la elección de los jugadores en la Selección.

Tena se prepara para una nueva prueba de Guatemala | @fedefut_oficial

Luis Fernando Tena dejó un mensaje directo sobre las ausencias en la Selección de Guatemala: “Nadie es indispensable”. En la previa del encuentro contra El Salvador, el entrenador mexicano defendió la capacidad del equipo para encontrar respuestas entre los futbolistas disponibles. Sus declaraciones llegaron antes del compromiso de este lunes 28 de septiembre en El Trébol, por la segunda jornada de la Concacaf Nations League 2026-27.

El seleccionador explicó que una baja también puede abrirle la puerta a un jugador capaz de mejorar el rendimiento del equipo. “Nadie es indispensable en ningún lado en ninguna actividad. Muchísimas veces hemos visto en el fútbol que alguien se lesiona o no viene y uno hace drama y resulta que el que entró en su lugar lo hizo mejor”, señaló durante la conferencia de prensa.

Uno de los casos que abordó fue el de Arquímides Ordóñez, ausente después de comunicar una lesión. Según la información publicada por Prensa Libre, el delantero posteriormente tuvo participación con su club, una situación por la que fue consultado Tena. El técnico explicó que había recibido directamente la versión del futbolista: “Él me mandó un mensaje diciéndome que tenía una lesión que no podía venir. Yo tengo que creerle”.

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La postura del mexicano puede leerse como un aviso sobre la competencia por los lugares y, al mismo tiempo, como un respaldo a quienes están disponibles. Al recordar que un sustituto puede hacerlo mejor que el jugador ausente, Tena puso el acento en las oportunidades que se abren dentro del grupo. Su planteamiento invita a mirar las alternativas del plantel y la respuesta que pueden ofrecer cuando les toca participar.

Esa atención sobre las opciones también alcanza a la formación que utilizará frente a El Salvador. Tena no confirmó el once titular ni aseguró la presencia de Kenderson Navarro en la portería, por lo que mantuvo abiertas las posibilidades de realizar modificaciones. Las decisiones definitivas permitirán conocer cómo distribuirá las oportunidades en un encuentro en el que Guatemala buscará hacerse fuerte ante su afición y sumar sus primeros puntos.

En ataque, el entrenador sí valoró positivamente la asociación entre Darwin Lom y Rubio Rubín, quienes compartieron el frente ofensivo ante Jamaica. La evaluación del técnico ofrece una señal de confianza hacia una dupla que puede tener protagonismo contra la Selecta. Aunque evitó adelantar toda la alineación, destacó una alternativa que ya pudo observar en competencia y de la que espera respuestas para generar peligro en el área rival.

Tena también dejó una indicación concreta sobre el cuidado que deberá tener su equipo cuando pierda la pelota. El mexicano destacó la velocidad de los atacantes salvadoreños y advirtió sobre sus transiciones, uno de los aspectos que considera necesario controlar. “Tienen gente muy capaz con mucha velocidad”, explicó, al señalar una amenaza que exigirá atención de la Bicolor mientras busca imponer sus condiciones como local.

La preparación está atravesada, además, por el desgaste de disputar cuatro partidos en once días y los desplazamientos entre Guatemala, Jamaica y Surinam. Tena cuestionó la exigencia del calendario, pero sostuvo que el equipo debe adaptarse: “No es pretexto ni excusa”. Entre las bajas, las posibles variantes y la carga física, el entrenador trasladó la responsabilidad a las respuestas del grupo, con oportunidades para quienes puedan aprovecharlas en esta Concacaf Nations League.

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