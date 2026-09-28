La Granja VIP 2026: ¿Quién puede ganar la prueba del capataz hoy 28 de septiembre y cuáles son los beneficios? 

La Granja Vip 2026 entra en una nueva semana de competencia tras la eliminación de Carlos Trejo debido a que no pudo conseguir el respaldo del público

¿Quién es el nuevo capataz esta semana? | X: @lagranjavipmx

La cuarta semana de competencia de La Granja VIP arranca con la tensión al máximo, pues este lunes 28 de septiembre los sobrevivientes enfrentarán una prueba del Capataz que puede marcar el rumbo de los próximos días. Conseguir la victoria no solo representa un triunfo dentro de la granja, sino también el acceso a privilegios clave para mantenerse lejos de la zona de peligro y evitar una nominación que pueda poner en riesgo su permanencia en el reality.

La salida de Carlos Trejo dejó un mensaje claro para todos los habitantes. El Cazafantasmas no logró reunir el respaldo suficiente del público y tuvo que despedirse de la competencia, una eliminación que obliga al resto a tomar las riendas de su propio destino. Con la cuarta semana en marcha, cada prueba, estrategia y decisión cobra mayor peso, porque confiar únicamente en la popularidad frente a las cámaras ya demostró que no es garantía de salvación.

¿Quién gana la prueba del Capataz hoy 28 de septiembre en La Granja VIP 2026?

La tensión vuelve a instalarse en La Granja VIP, porque la prueba del Capataz puede convertirse en uno de los momentos clave de la semana. El desafío suele transmitirse en vivo, por lo que el nombre del ganador se conoce prácticamente al instante y los participantes no tienen que esperar para descubrir quién obtiene los privilegios del puesto. Esta vez, la presión recae especialmente sobre Manelyk González, Daniela Alexis ‘La Bebeshita’, Kenny Avilés y Julio Camejo, los últimos nominados del reality, quienes necesitan dar un golpe sobre la mesa para evitar otra semana dentro de la zona de peligro.

MÁS INFORMACIÓN: La Granja VIP 2026: ¿Quién salió hoy domingo 27 de septiembre?

Para los cuatro participantes, conquistar la prueba de este lunes representa mucho más que conseguir el título de Capataz. Una victoria les permitiría respirar con mayor tranquilidad después de una semana marcada por la tensión y la necesidad de luchar por su permanencia en la competencia. Además de la inmunidad, el ganador tendrá en sus manos una serie de privilegios que pueden modificar la convivencia y darle una ventaja estratégica frente al resto de los granjeros.

¿Cuáles son los beneficios del Capataz en La Granja VIP 2026?

Ser Capataz en La Granja VIP no es sólo un título: es una posición que puede cambiar por completo la experiencia de un participante dentro de la competencia. Quien consigue este puesto obtiene inmunidad durante toda la semana, por lo que no puede ser nominado ni eliminado. Además, recibe uno de los privilegios más codiciados de la granja: acceso a la Suite Presidencial o de Lujo, un espacio privado con cama king size, jacuzzi, baño propio y una amplia oferta de comida, bebidas y bocadillos. Y hay más, porque el Capataz también puede elegir a otro granjero para compartir la suite, un beneficio que puede convertirse en una jugada estratégica si decide acercarse a un aliado o fortalecer una relación dentro del reality.

Pero el lujo viene acompañado de responsabilidad y, sobre todo, de poder. El Capataz tiene la tarea de dirigir parte de la convivencia, establecer nuevas reglas y repartir entre sus compañeros los quehaceres del campo, desde la limpieza hasta el cuidado de los animales. Por si fuera poco, su influencia alcanza uno de los momentos más delicados de la competencia: las nominaciones. El Capataz puede definir al rival del participante elegido por el público para disputar el duelo correspondiente, una facultad que puede alterar alianzas, provocar roces y poner a más de un granjero contra las cuerdas. En otras palabras, ganar la prueba del Capataz significa dormir con todas las comodidades, pero también cargar con una cuota importante de poder dentro de la granja.

La Granja VIP 2026: ¿Dónde ver en vivo las galas y nominaciones? TV y streaming

La segunda temporada de La Granja VIP ya tiene prácticamente toda la semana ocupada en la pantalla, con una dosis diaria de convivencia, estrategias, pleitos, alianzas y momentos que pueden cambiar por completo el rumbo del reality. De lunes a viernes, el programa ofrece emisiones de alrededor de dos horas, con un horario habitual de inicio a las 20:30 horas, tiempo del centro de México, aunque puede presentar algunas modificaciones. La tensión sube especialmente en las Galas de Eliminación, que tienen como horario habitual las 20:00 horas, cuando uno de los participantes debe despedirse de la competencia después de una semana marcada por nominaciones, conflictos y decisiones que pueden sacudir la dinámica dentro de la granja.

Las transmisiones principales están a cargo de Azteca Uno, mientras que Disney+ ofrece una señal 24/7 para quienes no quieren perderse ningún detalle de lo que sucede detrás de cámaras y entre cada emisión. Y si quieres estar al tanto de todo lo que ocurre alrededor de La Granja VIP, Claro Sports es otra parada obligada: aquí podrás seguir la información más relevante de cada jornada, además de spoilers, avances, novedades, reacciones y los estragos que dejan las emisiones de la semana.