Bolillo Gómez se mete en la crisis de Costa Rica: “En 40 minutos lo van a echar”

Interesante reflexión sobre lo difícil que es trabajar en el fútbol actual en Centroamérica.

Bolillo Gómez se prepara para un nuevo desafío de El Salvador | @LaSelectaSLV

Hernán Darío “Bolillo” Gómez llevó la crisis de Costa Rica a la previa del partido entre Guatemala y El Salvador. El entrenador de la Selecta habló sobre la presión que enfrentan los técnicos cuando los resultados no acompañan y utilizó la situación de Fernando Batista para ilustrar su postura. Su reflexión dejó una de las frases más contundentes de la conferencia: “En 40 minutos lo van a echar”.

El colombiano cuestionó la rapidez con la que puede cambiar la valoración de un entrenador. “En Costa Rica trajeron un técnico hace poquito y lo trajeron por bueno, en 40 minutos lo van a echar por malo”, expresó en conferencia de prensa. Con ese ejemplo, Bolillo puso el foco en la distancia entre la confianza que acompaña una contratación y los cuestionamientos que aparecen después de un mal resultado.

La referencia encuentra a Costa Rica atravesando un arranque complicado en la Concacaf Nations League 2026-27. La Tricolor perdió 4-3 contra Curazao después de irse al descanso con una ventaja de tres goles y posteriormente cayó 2-0 frente a Haití. Esos resultados dejaron al equipo sin puntos en sus primeras dos presentaciones y profundizaron las dudas sobre un proceso que todavía no ha conseguido una victoria bajo la conducción de Batista.

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Para Gómez, esa presión forma parte de una realidad que también alcanza a El Salvador y Guatemala. El técnico describió cómo la falta de resultados deteriora la confianza de los aficionados, reduce el entusiasmo por asistir al estadio y multiplica las críticas al trabajo de las selecciones. Su referencia a Costa Rica apareció dentro de esa reflexión sobre lo rápido que un cuerpo técnico puede pasar del respaldo al cuestionamiento.

Ante ese escenario, Bolillo planteó la necesidad de proteger al plantel del ruido que rodea a la competencia. El colombiano apeló a su trayectoria para explicar cómo intenta manejar esas situaciones: “Nos tenemos que aislar un poquito de eso y aislar a los muchachos”. Sus palabras apuntaron a mantener la concentración en el trabajo, incluso cuando las opiniones externas ponen en discusión las decisiones del entrenador y el rendimiento de los futbolistas.

El triunfo de El Salvador sobre Martinica tampoco llevó al seleccionador a dar por recuperada la confianza de la gente. “No hay credibilidad”, reconoció, antes de señalar que hacen falta resultados sostenidos para construirla. En su explicación, ganar ocho de cada diez partidos sería una muestra de la regularidad que pretende alcanzar. Aunque destacó avances en el orden, la fortaleza física y el estilo de juego, consideró que todavía queda camino por recorrer.

Esa valoración también explica la cautela con la que afronta el encuentro frente a Guatemala. Bolillo destacó la capacidad de los jugadores y del cuerpo técnico rival, además de recordar lo disputados que suelen ser los enfrentamientos entre ambas selecciones. “Siempre hemos tenido un gran respeto por Guatemala”, afirmó. El entrenador espera un compromiso cerrado y difícil, en el que la victoria del debut no representa una garantía para su equipo.

Guatemala y El Salvador se enfrentarán este lunes 28 de septiembre en El Trébol, por la segunda jornada de la Concacaf Nations League. Gómez sostuvo que su selección deberá adaptarse a las condiciones que encuentre, desde el clima hasta el estado del campo, y mantener la humildad después de ganar. “No podemos vivir de lo que se habla, sino de lo que trabajamos”, resumió sobre la respuesta que espera de sus jugadores.

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