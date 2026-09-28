Rafael Márquez gana velocidad y seguridad con las incorporaciones de Chivas a la Selección Mexicana

El momento que vive el Guadalajara en el Apertura 2026 le entrega al Tricolor nuevas alternativas para lo que resta de la Fecha FIFA

Chivas dará más jugadores a la Selección Mexicana | Imago7

La Selección Mexicana ya cuenta con plantel completo en Nueva Jersey para enfrentar a Perú, luego de la incorporación de los cuatro futbolistas de Chivas que faltaban por integrarse al equipo de Rafael Márquez. Santiago Sandoval, Hugo Camberos, Diego Campillo y Luis Romo se unieron a la concentración para preparar el segundo partido amistoso de esta Fecha FIFA.

El Tricolor llega al compromiso ante los peruanos después de mostrar una buena versión frente a Colombia en Baltimore, donde empató 1-1 en el primer partido de la era de Márquez. México dominó varios momentos del encuentro y encontró en Roberto Alvarado e Hirving Lozano dos de sus principales generadores de peligro por los costados.

Con las nuevas incorporaciones, el entrenador mexicano tendrá más alternativas para modificar el funcionamiento del equipo. Los cuatro elementos del Guadalajara llegan después de ser protagonistas con el Rebaño Sagrado y representan opciones en zonas donde Rafa busca competencia interna.

Santiago Sandoval y Hugo Camberos, velocidad y peligro por los costados

Una de las principales ganancias para la Selección Mexicana está en las bandas. Santiago Sandoval y Hugo Camberos pueden ofrecer mayor velocidad y profundidad al ataque, dos características que pueden ser importantes ante un rival como Perú, que suele apostar por estructuras defensivas ordenadas.

Los dos jugadores tuvieron participación destacada con la Selección Mexicana Sub 20 durante el Mundial de la categoría, rendimiento que les permitió recibir oportunidades con Chivas bajo la dirección técnica de Gabriel Milito. Con el Guadalajara, ambos futbolistas se han convertido en alternativas frecuentes dentro del esquema ofensivo.

Hugo Camberos marcó el primer tanto del partido | Imago7

Hugo Camberos se ha distinguido por su capacidad para conducir la pelota y acelerar por la banda izquierda. El atacante rojiblanco cuenta con desequilibrio individual y puede convertirse en una opción para cambiar el ritmo de los partidos desde el ingreso como suplente.

Por su parte, Santiago Sandoval ofrece una variante diferente por el costado derecho. Aunque no destaca principalmente por el regate, su llegada desde segunda línea y sus movimientos diagonales hacia el área le han permitido generar peligro con remates de cabeza y definición con los pies.

Estas características le entregan a Rafael Márquez dos futbolistas que pueden ampliar las opciones ofensivas del equipo nacional, especialmente ante Perú, un rival que podría cerrar espacios y obligar a México a buscar alternativas para romper líneas defensivas.

La emotiva celebración de Sandoval con su familia | Imago7/Captura IG: @cam_sandog

Diego Campillo y Luis Romo, un extra de seguridad en defensa y mediocampo

Además de las variantes ofensivas, Rafael Márquez suma dos elementos que pueden fortalecer la zona defensiva y el mediocampo. Diego Campillo llega como una opción para la defensa central después de la baja por lesión de César Montes, por lo que tendrá la oportunidad de competir por minutos junto a jugadores como Johan Vásquez e Israel Reyes.

La competencia por un lugar en la zaga mexicana será amplia, ya que Campillo tendrá que pelear por una oportunidad con futbolistas como Víctor Guzmán de Rayados y Everardo López de Toluca. Sin embargo, para Márquez representa una alternativa más dentro de una zona que sufrió modificaciones durante esta Fecha FIFA.

En el caso de Luis Romo, el mediocampista aporta experiencia y recorrido dentro de la Selección Mexicana. El futbolista de Chivas tiene la capacidad de desempeñarse tanto en el mediocampo como en la defensa, aunque su principal función está relacionada con la recuperación y distribución del balón.

Ante la presencia de más opciones para la defensa central, Romo podría ser considerado principalmente como una alternativa en la contención, donde competiría por minutos con Erik Lira y Obed Vargas. Su experiencia internacional puede representar un respaldo para una zona clave del funcionamiento del equipo.

Romo anotó el único tanto del Tri vs Corea del Sur | Imago 7

El buen momento de Chivas en el Apertura 2026 le permite a Rafael Márquez sumar jugadores con ritmo competitivo y distintas características. La llegada de Sandoval, Camberos, Campillo y Romo aumenta las posibilidades del entrenador mexicano antes de enfrentar a Perú este martes 29 de septiembre en el Sports Illustrated Stadium de Harrison, Nueva Jersey.

El encuentro entre México y Perú se podrá ver en vivo y sin anuncios a través del canal de YouTube de Claro Sports Premium, donde los aficionados pueden convertirse en miembros por 59 pesos mexicanos al mes.