Fernando Batista, al límite en Costa Rica: dos nombres toman fuerza para reemplazarlo

El entrenador argentino quedó contra las cuerdas tras las derrotas ante Curazao y Haití.

Batista y un pésimo momento en Costa Rica | ALEX MENENDEZ / GETTY IMAGES VIA AFP

Fernando Batista enfrenta un lunes decisivo al frente de la Selección de Costa Rica, después de que la derrota por 2-0 ante Haití profundizara la crisis de resultados. Según informó el periodista Ferlin Fuentes en El Mundo, el argentino no continuará en el cargo. La información anticipa un cambio en el banquillo, aunque su salida todavía debe distinguirse de una decisión comunicada oficialmente por la Federación Costarricense de Fútbol.

Alexandre Guimaraes y Jeaustin Campos aparecen como las principales alternativas para asumir la conducción de la Tricolor. De acuerdo con La Nación, ambos nombres están entre las opciones que contempla la dirigencia si finalmente resuelve destituir a Batista. Su conocimiento del fútbol costarricense y de los jugadores resulta especialmente relevante ante un calendario que dejaría al eventual reemplazante apenas unos días para preparar su primer compromiso.

El escenario es distinto al del viernes pasado, cuando Batista conservó su puesto después de la derrota ante Curazao. En aquella reunión, Rónald González, director de Selecciones Nacionales, recomendó respaldar al entrenador porque consideraba prematuro interrumpir un proceso que apenas comenzaba su recorrido oficial. El dirigente defendió la continuidad del cuerpo técnico y planteó que su rendimiento debía evaluarse con los resultados de los siguientes encuentros.

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La visita a Haití aumentó la presión sobre esa apuesta. Costa Rica acumula dos derrotas, seis goles recibidos y ningún punto en el inicio de la Concacaf Nations League, después de desperdiciar una ventaja de 3-0 contra Curazao y caer nuevamente en Jamaica. El balance general de Batista tampoco ofrece alivio: registra un empate y cinco derrotas en seis presentaciones, sin haber conseguido todavía una victoria al frente del equipo nacional.

Entre los posibles sucesores, Guimaraes representa la alternativa con antecedentes mundialistas al mando de Costa Rica. El entrenador condujo a la selección en los procesos que desembocaron en Corea-Japón 2002 y Alemania 2006, un recorrido que forma parte de su candidatura. Su eventual regreso supondría recurrir a un técnico que conoce las exigencias del cargo, aunque también tendría que responder de inmediato a una situación deportiva comprometida.

Campos, por su parte, cuenta con una trayectoria desarrollada principalmente en clubes y amplio conocimiento del campeonato costarricense. También tiene experiencia como seleccionador mayor: estuvo al frente de Puerto Rico, al que dirigió, entre otros compromisos, en el amistoso contra España de 2012. Su nombre aparece junto al de Guimaraes entre las alternativas reportadas por la prensa, sin que esas versiones impliquen que exista una contratación acordada.

El calendario obliga a resolver la situación con rapidez. Costa Rica visitará a Nicaragua el jueves 1 de octubre, a las 8:00 p. m., en el Estadio Nacional de Managua, y después recibirá a Haití el domingo 4, a las 6:00 p. m., en el Ricardo Saprissa. Ambos horarios corresponden a Costa Rica. Si se concreta un relevo, el nuevo cuerpo técnico dispondrá de muy pocos entrenamientos antes de competir.

La discusión de la Fedefútbol reúne así dos necesidades difíciles de separar: definir quién debe conducir el proyecto y encontrar una respuesta para los partidos que quedan en esta ventana. Mantener a Batista significaría sostener el respaldo otorgado el viernes pese a otra derrota; sustituirlo exigiría una transición inmediata. Con la selección sin puntos, cualquier decisión llegará acompañada de la urgencia de recuperar resultados y corregir las fallas que marcaron el arranque del torneo.

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