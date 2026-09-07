Peloteando, en vivo | Lunes 7 de septiembre

Peloteando repasa la actualidad del deporte con la Leagues Cup, Liga MX, mercado internacional, Champions League y Fórmula 1

Peloteando, el morning show de Claro Sports, arranca este lunes 7 de septiembre con el análisis de lo que dejó la Leagues Cup para los equipos mexicanos. América cerró su participación sin un título internacional, mientras Toluca volvió a levantar un trofeo bajo el mando de Antonio ‘Turco’ Mohamed, quien ya suma seis campeonatos durante su etapa con los Diablos Rojos.

La Liga MX también ocupa parte de la agenda después de que Cruz Azul consiguió su cuarta victoria de la temporada, en un encuentro que marcó el regreso de Erik Lira a las canchas tras frustrarse su llegada al Mónaco. Además, Roberto “Piojo” Alvarado aparece nuevamente en el mercado internacional ante la posibilidad de continuar su carrera en el fútbol ruso.

En el panorama internacional, José Mourinho y el Real Madrid se preparan para iniciar su camino en la Champions League frente al Inter de Milán, uno de los partidos que marcarán el arranque del torneo europeo. La Fórmula 1 completa la agenda después de lo ocurrido en el Gran Premio de Italia, donde Mercedes impuso condiciones en Monza. Resultados, mercado, análisis y toda la información deportiva, en Peloteando por Claro Sports.

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