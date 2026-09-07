Mbappé responde a las comparaciones con Raphinha y Dembélé: “Meto más goles que los dos”

El delantero del Real Madrid habló antes del duelo contra Inter de Milán y respondió acerca de la posibilidad de ganar el Balón de Oro

Mbappé en conferencia de prensa previo al Real Madrid vs Inter | Reuters

Kylian Mbappé habló sobre sus posibilidades de ganar el Balón de Oro y respondió a las comparaciones con Ousmane Dembélé y Raphinha durante la conferencia de prensa previa al debut del Real Madrid en la Champions League. Este lunes 7 de septiembre, el delantero francés del conjunto merengue fue cuestionado por su trabajo defensivo y por la presión que ejercen otros atacantes cuando sus equipos pierden la pelota, específicamente Ousmane Dembélé y Raphinha.

Ante la comparación sobre el trabajo defensivo sin balón, Mbappé respondió: “¿Sólo yo y Vinicius?”. Después lanzó un dardo ante la comparativa con los atacantes del PSG y el Barcelona. “Claro que tenemos que mejorar, es completamente natural como todos los jugadores. Yo puedo jugar al tonto y decirte que meto más goles que los dos que tú has dicho y que ellos tienen que meter más goles para ser como yo. Cada uno es diferente”, dijo en referencia a Dembélé y Raphinha. “No me gusta comparar porque hago muchas cosas que los otros no hacen. Si entramos a este tema es un debate sin fin”.

Mbappé: “Es un buen año para ganar el Balón de Oro”

El atacante del Real Madrid también respondió a la lucha por el Balón de Oro 2026. Mbappé señaló que jugar para el conjunto español hace que su nombre aparezca de manera habitual en las conversaciones por los premios individuales y recordó su participación durante el Mundial de 2026.

“Cuando juegas con el Real Madrid, que es el mejor club del mundo, se te asocia a estos premios. Cuando la gente me ve en la calle, habla de esto. Es un premio que para cada jugador es muy positivo. He hecho mucha historia este verano en la competición más importante del deporte. Vamos a ver”, declaró.

El francés fue más directo al valorar sus posibilidades de conquistar el reconocimiento. “Tengo la sensación de que es un buen año para eso”, afirmó, aunque también recordó que todavía falta tiempo para conocer el resultado y que la decisión corresponderá a los periodistas que participan en la votación.

La comparecencia también estuvo marcada por las preguntas sobre su relación futbolística con Vinícius. Mbappé rechazó entrar en una discusión individual y señaló que ambos tienen el mismo objetivo: conseguir victorias y títulos con el Real Madrid.

“Es una opinión de las millones que hay sobre el Real Madrid, el club más grande del mundo. No puedo controlar todo lo que se dice. Vini y yo tenemos el mismo objetivo, que es ganar títulos. Y no podemos controlar la opinión de la gente. Escuchamos, intentamos mejorar e ir adelante”, explicó sobre las críticas alrededor de la compatibilidad entre ambos atacantes.

El delantero también habló de su papel dentro del equipo y de las diferencias entre su posición en Francia y Madrid. “En Francia soy el capitán; en el Real Madrid, no”, explicó, mientras señaló que busca mejorar su lectura del juego y su capacidad para adaptarse a las distintas situaciones que aparecen durante un partido.

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Las declaraciones de Mbappé se produjeron en la previa del Real Madrid vs Inter de Milán, correspondiente al inicio de la Champions League para el conjunto español. El partido está programado para este martes 8 de septiembre a las 13:00 horas, tiempo del centro de México, en el Santiago Bernabéu, donde el atacante francés comenzará una nueva campaña europea con el objetivo de conseguir su primera ‘Orejona’.

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