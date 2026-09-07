Tigres cumple 100 días sin Gignac y su despedida sigue pendiente

El máximo goleador en la historia de Tigres terminó su etapa hace 100 días, pero aún espera un homenaje institucional

Gignac es ya una leyenda de Tigres | Imago7

Durante más de una década, Tigres vivió alegrías, campeonatos y cientos de goles con André-Pierre Gignac como protagonista. Ahora la historia es completamente diferente: se cumplen 100 días del último partido del francés con los felinos y todavía no existe una despedida oficial a la altura de su legado.

Gignac llegó a Tigres en el verano de 2015 con la misión de convertirse en referente del ataque. Su primera gran aventura terminó con la derrota frente a River Plate en la final de la Copa Libertadores, una herida que con el paso de los años quedó sepultada entre títulos, récords y noches históricas.

El francés terminó transformándose en uno de los futbolistas más importantes en la historia de la institución. Sin embargo, el cierre de su etapa ha contrastado con todo lo construido durante su estancia en San Nicolás de los Garza.

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Han transcurrido 100 días exactos desde su último partido con Tigres y la institución auriazul todavía no ha realizado una despedida pública que cierre oficialmente uno de los ciclos más importantes de su historia reciente.

El homenaje a Gignac que quedó en las tribunas del Volcán

La despedida comenzó a escribirse incluso antes de su último partido, André-Pierre Gignac iba a recibir un reconocimiento durante la jornada 17 del Clausura 2026, cuando Tigres enfrentó al Mazatlán en el Estadio Universitario, aunque el club no realizó un anuncio oficial de despedida.

La afición fue la encargada de convertir aquella noche en un homenaje, al minuto 10 apareció en las gradas del Volcán un mosaico monumental dedicado al delantero francés, en lo que terminó convirtiéndose prácticamente en su despedida frente a los seguidores universitarios.

Pero faltaba todavía un último capítulo, Gignac continuó con Tigres hasta la final de la Concachampions y desde entonces se ha mantenido alejado de los medios de comunicación, sin pronunciarse públicamente sobre el final de su etapa como futbolista profesional.

Gignac jugó su último partido con Tigres en una final

El 30 de mayo de 2026 quedó marcado como el último partido de André-Pierre Gignac con la camiseta de Tigres. Los felinos enfrentaron al Toluca de Antonio Mohamed en el Estadio Nemesio Diez por la final de la Concachampions.

Gignac, el héroe de Tigres | Imago 7

Gignac comenzó el encuentro como suplente e ingresó al minuto 78 en lugar de Marcelo Flores, quien tuvo que abandonar el terreno de juego por lesión. El francés todavía tuvo una última oportunidad para dejar su huella, pero no pudo conseguirlo, luego del empate 1-1, la final tuvo que definirse desde el punto penal.

Gignac convirtió su disparo, pero Tigres terminó perdiendo la tanda 6-5, dejando escapar la posibilidad de despedir a su máximo goleador con otro campeonato internacional.

Tigres tiene pendiente la despedida de una leyenda

El paso del tiempo comienza a hacer todavía más evidente el pendiente, Gignac llegó en 2015 y terminó construyendo una época alrededor de su figura, convirtiéndose en el máximo goleador del club y conquistando cinco títulos de Liga MX, además de otros campeonatos nacionales e internacionales.

Su impacto trascendió los goles, el francés se convirtió en uno de los símbolos de la transformación deportiva de Tigres y en uno de los futbolistas extranjeros más identificados con una institución de la Liga MX.

Por eso, 100 días después de su última aparición, la ausencia de un cierre oficial resulta todavía más llamativa.

Pasaron los goles, las finales, los campeonatos y más de una década desde aquella llegada que cambió la historia moderna de Tigres. También pasaron ya 100 días desde su último partido. El legado de André-Pierre Gignac está escrito; lo que todavía falta es su despedida.

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