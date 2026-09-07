André-pierre Gignac, el goleador que convirtió su historia en leyenda de Tigres

El francés superó a Tomás Boy como máximo anotador del club, fue parte del equipo que conquistó la Concachampions 2020 y llegó a la final del Mundial de Clubes

La historia de Tigres se cuenta, antes de Gignac y después de Gignac | Imago7

Su retiro todavía no es oficial y su despedida como jugador de los Tigres de la Autónoma de Nuevo León continúa pendiente, pero existe algo imposible de borrar: los números que André-Pierre Gignac construyó durante más de una década como futbolista de los felinos y que superaron cualquier expectativa generada con su llegada al futbol mexicano.

El francés tuvo tardes memorables en el Volcán, sus goles se gritaron por todo México y sus campeonatos lo colocaron en la conversación entre los futbolistas extranjeros más importantes que han pasado por la Liga MX.

Gignac terminó su etapa con Tigres como máximo goleador histórico del club con 219 anotaciones en competiciones oficiales, además de participar en la conquista de 12 títulos nacionales e internacionales.

Gignac superó a Tomás Boy como máximo goleador de Tigres

El 4 de agosto de 2019 quedó marcado como uno de los días más importantes de la carrera del francés en México. Gignac superó los 104 goles de Tomás Boy y se convirtió en el máximo anotador en la historia de los de la Sultana del Norte, récord que continuó aumentando durante los siguientes años hasta establecerlo en 219 goles oficiales.

La cifra incluye sus actuaciones en competencias nacionales e internacionales, donde también dejó momentos históricos. Uno de ellos ocurrió en el Mundial de Clubes, cuando sus goles fueron determinantes para que Tigres se convirtiera en el primer equipo de Concacaf en disputar la final del torneo.

El francés se cansó de hacer goles con los universitarios | Imago7

Gignac marcó 190 goles en la Liga MX

El impacto del francés también quedó reflejado entre los grandes goleadores del futbol mexicano. Gignac consiguió 190 anotaciones en Liga MX, cifra con la que igualó a Sergio Lira y logró colocarse entre los máximos goleadores históricos del campeonato.

Existe además una particularidad que dimensiona su legado: todos esos goles los consiguió defendiendo una sola camiseta en México. El delantero también conquistó tres campeonatos de goleo de Liga MX, convirtiéndose en uno de los atacantes más constantes de su generación.

Los campeonatos de goleo de André-Pierre Gignac

La capacidad goleadora del francés se mantuvo durante diferentes etapas de su carrera con Tigres. Gignac terminó como máximo anotador de la Liga MX en tres ocasiones, consiguiendo los campeonatos de goleo del Clausura 2016, Apertura 2018 y Clausura 2022.

Su producción permitió que el francés permaneciera durante años como referente ofensivo de los universitarios, incluso con diferentes entrenadores, compañeros y generaciones dentro del plantel.

Gignac conquistó 12 títulos con Tigres

Los goles fueron solamente una parte de su historia. El ‘Bomboro’ participó en la conquista de 12 campeonatos con Tigres, convirtiéndose en protagonista de la época más ganadora de la institución.

Su palmarés está integrado por:

5 títulos de Liga MX

4 Campeón de Campeones

2 Campeones Cup

1 Concachampions

Los cinco campeonatos de Liga MX tienen además una característica especial: cuatro fueron conquistados lejos del Estadio Universitario.

‘APG10’ sumó títulos de todo tipo con los felinos | Imago7

La Concachampions completó una deuda internacional

Uno de los títulos más importantes llegó en diciembre de 2020, después de diferentes intentos fallidos, Tigres finalmente conquistó la Concachampions en una edición que tuvo un cierre atípico debido a la pandemia de COVID-19. El campeonato abrió posteriormente las puertas al Mundial de Clubes, donde Gignac volvió a convertirse en protagonista.

Tigres hizo historia al convertirse en el primer representante de Concacaf en alcanzar la final del Mundial de Clubes, antes de caer frente al Bayern Munich.

Los números que resumen el legado de Gignac

Más allá de cualquier discusión sobre la forma en que terminó su etapa en Tigres, las estadísticas colocan al francés en un lugar privilegiado dentro de la historia de la institución.

Con 219 goles oficiales, 190 en Liga MX, tres campeonatos de goleo y 12 títulos resumen parte de una trayectoria que comenzó en 2015 como una de las contrataciones más sorprendentes del futbol mexicano y terminó transformándose en una época.

Su retiro todavía no es oficial y su despedida institucional continúa pendiente, pero los números ya emitieron su veredicto: André-Pierre Gignac cambió para siempre la historia de Tigres.

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