¿Ismael Rescalvo se va de Alajuelense? El DT que ya suena para reemplazarlo

El entrenador español quedó muy complicado tras la derrota en el Clásico ante Saprissa.

Ismael Rescalvo, en duda en Alajuelense | @ldacr

El futuro de Ismael Rescalvo como entrenador de Alajuelense entró en una etapa de incertidumbre después de la derrota 2-0 frente a Saprissa en el Clásico Nacional. La afición rojinegra pidió abiertamente la salida del español en el estadio Alejandro Morera Soto y, según información del periodista Kevin Jiménez, la dirigencia analiza si mantenerle el voto de confianza antes de los cuartos de final de la Copa Centroamericana 2026 ante Marathón.

El golpe frente al máximo rival profundizó un momento que ya era complicado. Alajuelense acumula tres jornadas consecutivas sin ganar en el Torneo Apertura 2026 y su última victoria en el campeonato se remonta al 15 de agosto frente a Puntarenas FC. Desde entonces perdió contra San Carlos, empató frente a Pérez Zeledón y volvió a caer ante Saprissa.

Pero el resultado del Clásico tuvo un peso diferente. Los goles de Orlando Sinclair y Sebastián Acuña no solamente le dieron a Saprissa el triunfo 2-0, sino que terminaron con una sequía de tres años sin victorias moradas en el Morera Soto. Con el segundo tanto, la tensión aumentó y cerca del minuto 80 comenzó a escucharse desde las graderías un reclamo contundente: “¡Fuera Rescalvo!”.

MÁS INFORMACIÓN: Saprissa gana el Clásico Nacional y hunde a Alajuelense

¿Ismael Rescalvo puede dejar de ser técnico de Alajuelense?

La continuidad del español está bajo análisis. Según informó Kevin Jiménez, “el puesto de Ismael Rescalvo como DT de Alajuelense está en duda” y las próximas horas serán importantes para determinar si la directiva decide respaldarlo para los compromisos que vienen. Uno de los principales factores que debe evaluar Alajuelense es el calendario. Realizar un cambio de entrenador ahora significaría hacerlo prácticamente sobre el comienzo de una de las eliminatorias más importantes del semestre: el jueves 10 de septiembre, la Liga visitará a Marathón en Honduras por la ida de los cuartos de final de la Copa Centroamericana.

De acuerdo con la misma información, Rescalvo estuvo al frente del entrenamiento del domingo con normalidad. Por lo tanto, hasta el momento no existe confirmación de su salida y el español continúa ejerciendo sus funciones mientras la institución define qué camino tomar.

El puesto de Ismael Rescalvo como DT de Alajuelense está EN DUDA, las próximas horas son claves para definir si le dan el voto de confianza previo a la serie contra Marathon.



Jeaustin Campos gusta a algunos directivos como informa Mainor Solano pero aún no ha existido una… pic.twitter.com/mtHRjTf60S — Kevin Jiménez (@KevinJimenezCR) September 7, 2026

Jeaustin Campos aparece como posible candidato para Alajuelense

Rescalvo no esquivó el malestar que dejó el Clásico y reconoció la reacción de los seguidores rojinegros. “Entendemos el enfado de la afición, nosotros somos los primeros dolidos. Es una derrota dolorosa, veníamos con mucha ilusión”, manifestó.

El entrenador considera que Alajuelense está pagando especialmente caro errores puntuales. “No creo que el problema pase por lo colectivo, siento que el principal problema se da en detalles individuales. Los rivales con poco nos han hecho mucho daño”, explicó. También rechazó utilizar las ausencias como argumento para justificar la derrota. Rescalvo destacó las oportunidades generadas durante el primer tiempo, entre ellas un tiro libre de Ronald Matarrita que terminó en el poste y una llegada de Rashir Parkins, pero reconoció que Saprissa fue superior en un aspecto determinante: la contundencia en las áreas.

Mientras aumenta la incertidumbre alrededor de Rescalvo, comenzó a aparecer un nombre como eventual alternativa. Se trata de Jeaustin Campos, quien recientemente terminó su etapa como entrenador de Real España. Según Jiménez, Campos gusta a algunos integrantes de la dirigencia de Alajuelense, en línea con información reportada por Mainor Solano. Sin embargo, existe una diferencia importante: hasta ahora no se ha informado de una reunión concreta ni de un acuerdo para que el costarricense asuma el equipo.

Los próximos partidos de Alajuelense que pueden definir el futuro de Rescalvo

El calendario aumenta todavía más la presión. Si continúa en el cargo, Rescalvo tendrá inmediatamente una serie de partidos capaces de cambiar nuevamente el escenario, comenzando por la visita a Marathón.

Fecha Partido Competición 10 de septiembre Marathón vs. Alajuelense Copa Centroamericana 13 de septiembre Cartaginés vs. Alajuelense Apertura 2026 17 de septiembre Alajuelense vs. Marathón Copa Centroamericana

Después del compromiso en Honduras, los manudos visitarán a Cartaginés por el torneo nacional y posteriormente recibirán a Marathón en el Morera Soto para definir el boleto a las semifinales de la Copa Centroamericana, competición en la que Alajuelense defiende su condición de tricampeón.

Rescalvo había llegado a esta seguidilla con la posibilidad de fortalecer su proyecto mediante resultados importantes. La derrota en el Clásico produjo el efecto contrario y elevó considerablemente la presión. Ahora la primera incógnita es todavía más inmediata: saber si la directiva le dará la oportunidad de afrontar esos encuentros o decidirá realizar un cambio en el banquillo.

Te puede interesar –