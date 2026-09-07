Tua Tagovailoa, QB titular de los Falcons para el kickoff de la temporada ante los Steelers

Con Michael Penix Jr. en las últimas etapas de su rehabilitación de la rodilla, el ex mariscal de campo de Miami será el titular de Atlanta ante Pittsburgh en la Semana 1

Tua Tagovailoa, nombrado QB titular de Atlanta Falcons | Brett Davis-Imagn Images

Los Atlanta Falcons anunciaron el lunes 7 de septiembre que Tua Tagovailoa será el QB titular del equipo en el primer partido de la temporada regular, cuando visiten a los Pittsburgh Steelers.

El nuevo entrenador en jefe del equipo de Georgia, Kevin Stefanski, dio a conocer que Michael Penix Jr. sigue en las últimas etapas de la recuperación de la ruptura de ligamento cruzado de la rodilla que sufrió en noviembre del 2025. Todavía no está sano, por lo que ni siquiera estará activo el domingo.

Eso decantó la balanza del lado de Tua, quien no tuvo el mejor desempeño en la pretemporada. Las estadísticas globales en dos partidos disputados no fueron malas, ya que completó 10 de 13 pases (76.9%) para 117 yardas, sin touchdowns ni intercepciones, pero con un plan de juego en extremo conservador. En el debut ante los suplentes de Denver, sus pases promediaron 0.2 yardas en el aire y ninguno fue mayor a 5 yardas.

Cooper Rush, por muchos años suplente de Dak Prescott en los Dallas Cowboys, será el QB suplente de Atlanta ante Pittsburgh, con Penix Jr. inactivo. Pittsburgh es favorito para el partido de la Semana 1 por 3.5 puntos.

Será la sexta temporada consecutiva que Atlanta tiene un QB titular distinto. Matt Ryan, el ahora presidente de la franquicia, fue el último en ser el mariscal en repetir, al hacerlo de 2008 a 2021.

2021: Matt Ryan

2022: Marcus Mariota

2023: Desmond Ridder

2024: Kirk Cousins

2025: Michael Penix Jr.

2026: Tua Tagovailoa

Los Falcons llegan a la tempoada 2026 como el equipo de la Conferencia Nacional con mayor sequía de Playoffs. No alcanzan la postemporada desde la campaña del 2017, cuando cayeron ante los Eagles en la ronda divisional en el año posterior a perder la ventaja de 28-3 en el Super Bowl LI ante los Patriots. Han tenido marca perdedora cada año desde 2018, con el 8-9 de 2024 y 2025 como su mejor registro, pero no fue suficiente para salvar el trabajo del coach Raheem Morris, quien fue despedido y llegó Stefanski, dos veces coach del año con Cleveland Browns.

Tua llegó a Atlanta en la agencia libre por un contrato mínimo de veterano, luego de que Miami prefiriera asumir un golpe de casi 100 millones de dólares en el tope salarial en lugar de traerle de vuelta como QB titular del equipo (costará 55.4 y 43.8 MDD los próximos dos años).

En seis temporadas en la NFL, Tua tiene marca de 44 ganados y 32 como mariscal de campo titular. La temporada 2025 fue la primera en la que tuvo marca perdedora en su carrera (5-7), en la que fue el líder de yardas por pase en 2023 (4,624) y en porcentaje de completos en 2024 (72.9%).

Tua llevó a Miami en dos ocasiones a los Playoffs (2022 y 2023), el primer QB en hacerlo desde Jay Fiedler en 2000 y 2001, los años posteriores tras el retiro de Dan Marino, pero su rendimiento cayó con las lesiones del resto de la ofensiva de los Dolphins la campaña anterior, además de que no ha sido el mismo desde que perdió varios partidos por conmoción cerebral.

De 2022 a 2024, Tua fue el QB que lanzó más rápido de toda la liga, con poco más de 40% de sus envíos lanzados en 2 segundos o menos. Sin Tyreek Hill por buena parte de 2025, esa cifra se redujo a menos del 30% y retener el balón hizo que Tua terminara como el QB37 en porcentaje de pases completos cuando tardó más de 2.5 segundos en lanzar.

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