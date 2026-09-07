Tigres llegará al Clásico Regio sin encontrar al relevo de Gignac

Víctor Manuel Vucetich espera un centro delantero mientras Tigres llega al derbi regiomontano con apenas una victoria en siete jornadas

Vucetich durante el Apertura 2026 con Tigres | Imago7

Tigres está a punto de disputar un Clásico Regio completamente diferente. Han pasado 100 días desde el último partido de André-Pierre Gignac con los felinos y la directiva todavía no encuentra al delantero encargado de tomar el lugar que el francés ocupó durante más de una década.

Gignac disputó su último encuentro con Tigres el 30 de mayo de 2026, en la final de la Concachampions que los universitarios perdieron en tanda de penales frente al Toluca en el Estadio Nemesio Diez. Desde entonces, el club ha buscado reforzar su ataque sin conseguir concretar la contratación.

El tiempo comienza a convertirse en otro problema. Tigres está a pocos días del cierre de registros del Apertura 2026 y necesita resolver sobre la hora la llegada del atacante extranjero que complete la plantilla de Víctor Manuel Vucetich.

MÁS INFORMACIÓN: Vucetich admite que a Tigres sufre en su búsqueda por un delantero antes del cierre de fichajes

La necesidad no solamente responde a la ausencia de Gignac. Después de siete jornadas del Apertura 2026, Tigres ha tenido problemas para encontrar el gol y apenas suma una victoria en el campeonato.

Será el primer Clásico Regio sin Gignac en una década

La jornada 8 del Apertura 2026 marcará el inicio de una nueva época en la rivalidad entre Monterrey y Tigres. Por primera vez en más de una década, André-Pierre Gignac no estará disponible para disputar un Clásico Regio.

El francés se marchó además dejando una marca difícil de alcanzar: 15 goles en 33 Clásicos Regios, números que lo convirtieron en el máximo goleador histórico de la rivalidad.

Desde su llegada al fútbol mexicano en 2015, Gignac transformó el derbi regiomontano en uno de sus escenarios favoritos y protagonizó algunos de los capítulos más importantes en la historia reciente de Tigres.

Gignac marcó una época ante Rayados

Uno de esos momentos llegó en diciembre de 2017. Gignac formó parte de la generación que conquistó el título del Apertura 2017 frente a Monterrey en la primera Final Regia de la historia de la Liga MX.

Aquella serie terminó consolidando a una generación histórica de Tigres y convirtió la rivalidad frente a Rayados en uno de los grandes escenarios de la carrera del delantero francés en México.

Los años pasaron, pero Gignac continuó dejando su huella en el Clásico.

El último gol de Gignac con Tigres fue en el Clásico Regio

El destino quiso que el último gol de André-Pierre Gignac con la camiseta de Tigres tuviera precisamente a Monterrey como rival. El 7 de marzo de 2026, el francés comenzó el Clásico Regio como suplente e ingresó durante el partido para escribir un último capítulo frente a Rayados.

Al minuto 91 apareció Gignac, el delantero marcó el 1-0 que le entregó la victoria a Tigres y terminó convirtiéndose, sin que entonces se supiera, en el último gol de su carrera con la camiseta auriazul.

Fue también la última noche en la que el Volcán hizo erupción por una anotación del máximo goleador en la historia del club.

Tigres todavía busca al delantero que ocupe su lugar

Después de 100 días de su último partido, Tigres continúa intentando resolver uno de los grandes pendientes de su plantilla.

La directiva mantiene disponible una plaza de extranjero y Víctor Manuel Vucetich ha reconocido públicamente que espera la llegada de un centro delantero, aunque también ha dejado claro que el club no contratará solamente por la urgencia de completar el plantel.

El problema es que el margen se termina, el cierre de registros está cada vez más cerca y Tigres necesita encontrar un atacante que pueda incorporarse inmediatamente a un equipo que atraviesa uno de sus momentos más complicados del año.

Mientras tanto, el calendario no espera. Tigres llegará al Gigante de Acero para disputar el primer Clásico Regio de la era post-Gignac sin haber encontrado todavía a su relevo. Y existe una ironía difícil de ignorar: el último gol del francés fue precisamente contra Rayados, el rival que ahora los felinos tendrán que enfrentar por primera vez sin su máximo verdugo.

Te puede interesar: