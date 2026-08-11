Resultados de loterías y chances: números que cayeron y ganadores | 10 de agosto de 2026

En Claro Sports se pueden informar sobre todo los números ganadores para las loterías y chances en Colombia este lunes 10 de agosto.

Resultados loterías: sorteos del 10 de agosto | Foto: referencial

Luego del terremoto que sacudió a Colombia este lunes 10 de agosto. Los colombianos han estado tratando de salvar las vidas que quedaron atrapadas debajo de los escombros. Así mismo, las loterías frenaron sus sorteos, pero las chances siguen su curso con normalidad. En Claro Sports les contamos los detalles de las loterías y chances colombianas.

Resultados de chances hoy, 10 de agosto

Dorado: Mañana 9127 – La 5ta 8 – Tarde 4883 – La 5ta 1

Mañana 9127 – La 5ta 8 – Tarde 4883 – La 5ta 1 Culona: Día 0465 – Noche 2423

Día 0465 – Noche 2423 Astro Sol: 8854 – Signo Aries

8854 – Signo Aries Astro Luna: 4363 – Signo Acuario

4363 – Signo Acuario Pijao de Oro: 9757 – La 5ta 7

9757 – La 5ta 7 Paisita: Día 5996 – La 5ta 1 – Noche 6802 – Toro

Día 5996 – La 5ta 1 – Noche 6802 – Toro Chontico: Día 5581 – La 5ta 2 – Noche 3356 – La 5ta 0

Día 5581 – La 5ta 2 – Noche 3356 – La 5ta 0 Cafeterito: Tarde 7624 – La 5ta 1 – Noche 3936 – La 5ta 4

Tarde 7624 – La 5ta 1 – Noche 3936 – La 5ta 4 Sinuano: Día 2942 – La 5ta 9 – Noche 5711 – La 5ta 1

Día 2942 – La 5ta 9 – Noche 5711 – La 5ta 1 Cash Three: Día 764 – Noche 743

Día 764 – Noche 743 Play Four: Día 5097 – Noche 9475

Día 5097 – Noche 9475 Samán: Día 3155

Día 3155 Caribeña: Día 7516 – La 5ta 5 – Noche 4027 – La 5ta 8

Día 7516 – La 5ta 5 – Noche 4027 – La 5ta 8 Motilón: Tarde 8572 – Noche 2158 – La 5ta 9

Tarde 8572 – Noche 2158 – La 5ta 9 Fantástica: Día 8404 – La 5ta 2 – Noche 5449 – La 5ta 3

Día 8404 – La 5ta 2 – Noche 5449 – La 5ta 3 Antioqueñita: Día 3198 – La 5ta 7 – Tarde 0190 – La 5ta 3

Día 3198 – La 5ta 7 – Tarde 0190 – La 5ta 3 Win 4: 2987

2987 Evening: 9091

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