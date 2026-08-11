La Casa de los Famosos México 2026: ¿Cuánto presupuesto ganarán en la prueba semanal?

Los habitantes enfrentan un nuevo reto por la despensa, mientras Brianda Deyanara inicia su semana como líder de la casa

Este martes se definirá la habitante que regresa del Exilio | @LaCasaFamososMX

La tercera semana de La Casa de los Famosos México 2026 continúa este martes 11 de agosto con una de las dinámicas que involucra a todos los habitantes: la prueba semanal por el presupuesto, que determinará los recursos disponibles para comprar los alimentos de los próximos días.

El reto llega después de una jornada en la que Brianda Deyanara se convirtió en la nueva líder, superando a Cynthia Klitbo y Moisés Peñaloza. La influencer obtuvo inmunidad y acceso a la suite, donde estará acompañada por Memo Schutz, elegido mediante las votaciones del público.

La Casa de los Famosos México 2026: ¿Cuál es la prueba por el presupuesto hoy martes 11 de agosto?

La prueba semanal es el reto colectivo que determina el presupuesto con el que los habitantes podrán realizar la compra de alimentos. Cada martes, La Jefa presenta una nueva misión con reglas y objetivos que los participantes deberán cumplir para conservar el monto completo destinado a la despensa.

La dinámica cambia cada semana y puede involucrar resistencia, memoria, coordinación, equilibrio, velocidad, habilidad o trabajo en equipo. Dependiendo del reto, los habitantes deben cumplir una meta determinada, evitar errores o mantener una actividad durante el periodo establecido por La Jefa.

La prueba correspondiente a la tercera semana será revelada durante las actividades de este martes 11 de agosto. Una vez conocidas las reglas, los habitantes deberán trabajar en conjunto para alcanzar el objetivo y evitar perder parte de los recursos destinados a su alimentación.

El resultado no necesariamente se conoce el mismo martes. La prueba puede extenderse durante varios días y será La Jefa quien determine si los participantes cumplieron con las condiciones. En caso de superar la misión, podrán conservar el presupuesto completo; si acumulan los errores establecidos o fracasan en el objetivo, la cantidad disponible para comprar alimentos será reducida.

Durante la semana anterior, los participantes enfrentaron la prueba denominada “Alarmados”. Tres tótems fueron distribuidos en diferentes puntos de la casa y los habitantes tuvieron que completar correctamente los enlaces requeridos para intentar conservar los recursos destinados a la despensa.

¿A qué hora y cómo se juega la prueba semanal de La Casa de los Famosos México 2026?

La nueva prueba por el presupuesto será presentada este martes 11 de agosto. La gala diaria de La Casa de los Famosos México 2026 comienza a las 22:00 horas, tiempo del centro de México, por Canal 5, mientras que ViX permite seguir las actividades y las cámaras de la casa mediante su señal disponible las 24 horas.

Los martes también concentran otras dinámicas que pueden cambiar el desarrollo de la competencia. Entre las incorporadas esta temporada aparecen Vida en Fotos, Noche de Cine y Cabina de las Tentaciones, además de la Moneda del Destino, que entrega un beneficio o poder especial al habitante que consigue encontrarla.

La semana pasada, Karina Torres encontró la segunda Moneda del Destino después de localizarla entre una de las plantas de la casa. Al acudir al confesionario, La Jefa le informó que su beneficio consistía en realizar un intercambio obligatorio entre dos habitantes de habitaciones diferentes.

Karina decidió que Gema Garoa abandonara Malibú para mudarse a Tulum, mientras que Arantza Ruiz realizó el recorrido contrario y tomó su lugar en Malibú. El movimiento modificó la distribución de los cuartos y obligó a ambas participantes a convivir con nuevos compañeros.

La jornada de este martes también será determinante para El Exilio. Ximena Herrera fue anunciada como la segunda eliminada durante la gala del domingo 9 de agosto, pero en lugar de abandonar definitivamente la competencia se reunió con Mariana Ochoa, primera eliminada de la temporada.

El público recibió 48 horas para elegir cuál de las dos merece regresar a la casa. El resultado entre Mariana Ochoa y Ximena Herrera está previsto para conocerse este martes 11 de agosto, por lo que una de ellas tendrá una segunda oportunidad dentro de la competencia.

La Casa de los Famosos México 2026: ¿Cuál es el sistema de votaciones y cómo votas por tu habitante favorito esta temporada?

El público tiene un papel fundamental durante toda la temporada de La Casa de los Famosos México 2026, principalmente después de que los habitantes realizan sus nominaciones y queda definida la placa de participantes en riesgo.

Las votaciones habituales se habilitan después de la gala de nominación de los miércoles a través del sitio oficial de La Casa de los Famosos México y mediante el código QR que aparece durante las transmisiones de Las Estrellas, Canal 5 y ViX.

El sistema funciona mediante voto positivo, por lo que el público debe elegir al habitante que desea mantener dentro de la competencia y no a quien quiere eliminar. Las cuentas gratuitas pueden emitir un voto durante los periodos habilitados, mientras que los suscriptores de ViX Premium disponen de hasta diez votos, que pueden concentrar en un participante o repartir entre diferentes nominados.

Las votaciones se abren en distintos periodos durante la semana y vuelven a estar disponibles durante la Gala de Eliminación del domingo. El proceso se cierra minutos antes de que se conozca el resultado definitivo.

Esta semana todavía no existe una nueva placa de nominados. Brianda Deyanara cuenta con inmunidad después de ganar la prueba de líder, mientras que el resto de los habitantes conocerá su situación durante la gala de nominación del miércoles 12 de agosto. Antes, la atención estará puesta en la prueba por el presupuesto y en conocer quién regresará de El Exilio para reincorporarse oficialmente a la competencia.

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