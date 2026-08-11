Resultado de Baloto y Revancha: consulte los números que cayeron hoy | 10 de agosto de 2026

En Claro Sports pueden enterarse de todos los números ganadores del Baloto y Baloto Revancha para el lunes 10 de agosto.

Estrategia Baloto | Baloto Oficial.

Colombia continúa consternada por el terremoto de la mañana del lunes 10 de agosto. Pereira, Cali, Manizales, Chocó y Armenia, fueron las ciudades con más afectaciones. Sin embargo, los juegos de azar no dan tregua y ese mismo lunes se llevó a cabo un nuevo sorteo de Baloto y Baloto Revancha. En Claro Sports les contamos los detalles.

Resultados Baloto hoy, 10 de agosto de 2026

Números ganadores: 04 – 14 – 19 – 27 – 35 – 14

04 – 14 – 19 – 27 – 35 – Nuevo acumulado: $52.800 millones de pesos.

Resultado Baloto 10 de agosto | baloto.com

Resultados Revancha hoy, 10 de agosto de 2026

Números ganadores: 09 – 13 – 21 – 31 – 36 – 03

09 – 13 – 21 – 31 – 36 – Nuevo acumulado: $10.400 millones de pesos.

Resultado Baloto Revancha 10 de agosto | baloto.com

Así puede jugar al Baloto

En este caso, el jugador deberá escoger cinco números base entre el 1 y 45, además de una súperbalota numerada que va entre el 1 y 16. El objetivo va encaminado a apuntarle a la mayor cantidad de aciertos posibles, ya que de ahí depende el tamaño del premio. SI usted le atina a todo, se lleva el premio mayor acumulado, el cual va creciendo a medida de que no cae. Baloto es el juego principal, pero usted decide si también participa en Revancha con un pequeño valor adicional.

Puntos para comprar el Baloto

Hay varios establecimientos autorizados para vender el juego, tales como comercios de trámites, farmacias, supermercados, almacenes de cadena y tiendas de barrio. Estos se identifican con el logotipo del juego. Por otro lado, desde hace un tiempo, la compañía habilitó una plataforma en el sitio web donde las personas pueden registrarse y hacer su pronóstico digitalmente.

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