Mixco y Xelajú se la juegan en la Centroamericana 2026: ¿qué resultados necesitan?

Ambos llegan tras derrotas y les urge sumar.

Mixco y Xelajú se juegan su futuro (Facebook Mixco y Xelajú)

Este martes 11 de agosto los equipos de Mixco y Xelajú verán acción por la segunda jornada de la fase de grupos de la Copa Centroamericana 2026. Ambos llegan de perder en sus respectivos estrenos y es por eso que no les queda más alternativa que obtener los tres puntos para poder ser uno de los dos que vaya a conseguir el boletos a la siguiente instancia.

El equipo ‘chicharronero’ está ahora mismo en el último lugar del Grupo C, luego de perder en su estreno 2 a 0 contra Olimpia de Honduras. Si bien resta mucho torneo por delante, debe de forma menester sumar ante uno de los candidatos al título, Saprissa de Costa Rica, que llega con mucha confianza luego de haberse impuesto en sus dos primeros juegos ante UMECIT y Alianza.

Por el lado de los ‘super chivos’ la cosa es similar, viene de caer por la primera jornada del Grupo A frente a Alajuelense, rival durísimo y favorito al título, y ahora deberá si o sí sumar ante un rival directo como Plaza Amador, que viene de perder con Diriangen en su estreno y de superar a Firpo en la pasada, por lo que una victoria lo colocaría igual en la tabla.

¿Cómo va la tabla de posiciones de la Copa Centroamericana 2026 hoy?

La segunda jornada de la Copa Centroamericana 2026 llegó a su fin y algunos equipos comienzan a tomar ventaja en la pelea por los cuartos de final. Alajuelense, Alianza FC de El Salvador, Olimpia, Saprissa y Motagua tienen puntaje perfecto, mientras que Municipal también se mantiene invicto y alcanzó las cuatro unidades. En el otro extremo aparecen equipos como Antigua GFC, UMECIT y Verdes FC, que perdieron sus dos primeros encuentros y quedaron obligados a reaccionar en las próximas fechas para mantener vivas sus posibilidades de clasificación.

Grupo A

Pos. Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC DG 1 LD Alajuelense 6 2 2 0 0 4 1 +3 2 Diriangén FC 3 2 1 0 1 5 5 0 3 Plaza Amador 3 2 1 0 1 4 5 -1 4 L.A. Firpo 0 1 0 0 1 1 2 -1 5 Club Xelajú 0 1 0 0 1 0 1 -1

Grupo C

Pos. Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC DG 1 Club Olimpia 6 2 2 0 0 4 1 +3 2 Saprissa 6 2 2 0 0 4 2 +2 3 Alianza FC (PAN) 0 1 0 0 1 1 2 -1 4 UMECIT FC 0 2 0 0 2 2 4 -2 5 Deportivo Mixco 0 1 0 0 1 0 2 -2

¿A qué hora juegan y dónde mirar en vivo Saprissa vs Mixco de la jornada 3 de la Copa Centroamericana?

El encuentro entre Saprissa y Mixco se disputará el martes 11 de agosto a las 20:00 horas en el estadio Ricardo Saprissa. Para ver todas las acciones del encuentro se podrá seguir en vivo y en directo a través de ESPN y Disney+ Premium para el público de Costa Rica y Guatemala. Además, el partido se podrá ver en vivo, en Estados Unidos, a través del canal oficial de Concacaf en YouTube.

¿A qué hora juegan y dónde mirar en vivo Plaza Amador vs Xelajú MC de la jornada 3 de la Copa Centroamericana?

El encuentro entre Plaza Amador y Xelajú MC se disputará el martes 10 de agosto a las 18:00 horas en el estadio Rommel Fernández. Para ver todas las acciones del encuentro se podrá seguir en vivo y en directo a través de ESPN y Disney+ Premium para el público de Panamá y Guatemala. Además, el partido entre Plaza Amador y Xelajú MC se podrá ver en vivo, en Estados Unidos, a través del canal oficial de Concacaf en YouTube.

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