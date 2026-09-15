Genoa vs Sudtirol en vivo la Copa Italia 2026: resultado y goles de los dieciseisavos de final

Con Johan Vásquez en la convocatoria, El Grifo recibe al equipo de la Serie B en el Stadio Luigi Ferraris ubicado en la ciudad de Génova, Italia

Genoa vs Sudtirol, en vivo los dieciseisavos de final de Copa Italia | Claro Sports

La Copa de Italia 2026 pone fin a su ronda de dieciseisavos de final hoy martes 15 de septiembre con una doble cartelera. En el primer juego del día, el Genoa de Johan Vásquez recibe al FC Sudtirol de la Serie B en busca de uno de los últimos dos boletos para los octavos de final. Bienvenidas y bienvenidos a nuestro tradicional minuto a minuto.

El Grifo llega a esta instancia después de superar 4-1 al Ascoli en la ronda de 64, misma fase en la que el Sudtirol se impuso 4-3 en penaltis (tras un 2-2 en tiempo regular) a la Unione Sportiva Catanzaro 1929. El vencedor del Genoa vs Sudtirol se medirá al ganador de la llave Fiorentina vs Pisa.

¿A qué hora inicia el Genoa vs Sudtirol hoy 15 de septiembre de 2026?

El partido entre el Genoa y el Sudtirol, correspondiente a los dieciseisavos de final de la Copa Italia, arrancará hoy martes 15 de septiembre en punto de las 10:00 horas (tiempo del centro de México). Las acciones se llevarán a cabo en el Stadio Luigi Ferraris ubicado en la ciudad de Génova, Italia.

¿Dónde ver el Genoa vs Sudtirol en vivo? Canales de TV y streaming online

Genoa vs Sudtirol tendrá transmisión en vivo y en directo en México a través de la señal de FOX One. Además en Claro Sports tendremos todas las acciones en nuestro tradicional minuto a minuto, donde tendrás todas las estadísticas, jugadas destacadas, goles y resultado al momento.

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