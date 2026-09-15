Rafa Márquez y el reto de encontrar seguridad en la portería de la Selección Mexicana

El veterano Rodolfo Cota podría ser considerado tras sus buenas actuaciones con el América a sus 39 años de edad

La portería, el siguiente reto de Rafa Márquez con México | Claro Sports

Rafael Márquez está cerca de iniciar una nueva etapa al frente de la Selección Mexicana y uno de sus primeros grandes desafíos será encontrar estabilidad en una posición que históricamente ha generado competencia interna: la portería. El estratega mexicano prepara su primera convocatoria del Tricolor para la Fecha FIFA de septiembre-octubre, donde deberá definir quién será el encargado de defender el arco nacional.

Durante su etapa como auxiliar técnico de Javier Aguirre, el ‘Káiser’ pudo observar de cerca la evolución de Raúl ‘Tala’ Rangel, quien terminó por quedarse con la titularidad durante el Mundial 2026. El guardameta de Chivas superó en la competencia interna a elementos con experiencia como Carlos Acevedo y Guillermo Ochoa, para convertirse en la primera opción bajo los tres postes.

Ahora, sin la presencia de Paco Memo en el panorama internacional, Rafael Márquez tendrá la tarea de analizar las opciones disponibles para construir una nueva jerarquía en la portería de la Selección Mexicana. El entrenador cuenta principalmente con alternativas de la Liga MX, ya que el único guardameta mexicano que milita en Europa es Alex Padilla, aunque sin actividad reciente en LaLiga con el Athletic Club.

Tala Rangel, la primera opción para mantener la continuidad en el arco del Tricolor

En este inicio de ciclo, Raúl Rangel aparece como el candidato con mayor ventaja para conservar el puesto. El portero de Chivas fue titular durante todo el Mundial 2026 y actualmente atraviesa un buen momento con el Guadalajara en el Apertura 2026 de la Liga MX.

El portero de las Chivas tuvo un Mundial brillante | Reuters

El arquero rojiblanco se convirtió en una pieza importante para Gabriel Milito y sus números respaldan su rendimiento. En las primeras ocho jornadas del torneo mexicano, Tala Rangel solamente ha recibido seis goles, una cifra que refleja la estabilidad que ha encontrado bajo los tres palos.

Otro portero con experiencia en Selección es Carlos Acevedo. El guardameta de Santos Laguna también formó parte del plantel mexicano que disputó la última Copa del Mundo, aunque no tuvo minutos de participación durante la competencia.

Sin embargo, su presente con el conjunto lagunero podría representar un obstáculo en la búsqueda de una nueva oportunidad con el Tricolor. El conjunto de Coahuila ha tenido un complicado inicio de torneo y apenas consiguió su primera victoria en el Apertura 2026, manteniéndose en los últimos lugares de la clasificación.

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Carlos Moreno y Rodolfo Cota levantan la mano para competir por un lugar

Con el desarrollo del Apertura 2026, Rafael Márquez también podría considerar nuevos nombres para la portería mexicana. Carlos Moreno, guardameta del Pachuca, es uno de los futbolistas que ha ganado protagonismo gracias a sus actuaciones con los Tuzos.

Moreno ha disputado los ocho partidos del torneo y en tres de ellos logró mantener su portería sin goles. Además, cuenta con una característica poco habitual para un portero: es el único arquero que ha marcado en el campeonato, luego de anotar en el empate 1-1 de Pachuca ante Atlético de San Luis en el Estadio Alfonso Lastras.

Por otro lado, Rodolfo Cota vive un momento destacado con América. A sus 39 años, el portero veterano encontró una nueva oportunidad tras la lesión de Luis Ángel Malagón y respondió con actuaciones que lo colocaron nuevamente en la conversación para regresar al Tricolor.

Cota ha disputado cinco partidos de Liga MX y suma seis goles recibidos, además de protagonizar actuaciones importantes como el Clásico Joven ante Cruz Azul, donde realizó seis atajadas claras y detuvo un penalti a Nicolás Ibáñez pese a la derrota azulcrema por 4-3.

Cota ataja el balón y evita el gol del Cruz Azul | Imago 7

La experiencia del guardameta del América podría ser un factor que Márquez tome en cuenta, especialmente en un proceso donde la Selección Mexicana busca combinar jugadores con recorrido internacional y nuevos talentos.

Malagón y los jóvenes, otras alternativas para Rafa Márquez

Uno de los nombres que perdió terreno en la competencia por la titularidad es Luis Ángel Malagón. El portero del América quedó fuera del Mundial 2026 debido a una rotura del tendón de Aquiles, lesión que permitió que Tala Rangel asumiera el puesto principal con México.

Su recuperación avanza de manera positiva y ya tuvo actividad con las categorías inferiores de Las Águilas, aunque todavía busca recuperar su ritmo competitivo. Un error reciente ante Cruz Azul sub 21 evidenció que aún se encuentra lejos de alcanzar su mejor versión.

Malagón regala un gol ante Cruz Azul | Imago7

Por ello, Rafael Márquez podría ampliar la búsqueda hacia jugadores jóvenes que han destacado en categorías inferiores. Porteros como Emmanuel Ochoa, Pablo Lara y Cristo Navarrete aparecen como opciones que podrían recibir seguimiento durante este nuevo proceso mundialista.

La elección de los guardametas será uno de los primeros grandes retos para Rafael Márquez como entrenador de la Selección Mexicana. El estratega deberá encontrar el equilibrio entre continuidad, experiencia y proyección para construir una portería sólida rumbo a los próximos compromisos internacionales.

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