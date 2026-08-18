Peloteando, en vivo | Martes 18 de agosto

El futuro de varias figuras mexicanas y los movimientos en los banquillos de la Liga MX marcan la agenda que Peloteando analiza este martes

El mercado y la actualidad del fútbol mexicano vuelven a ser protagonistas en Peloteando. Armando ‘Hormiga’ González mantiene intacto su objetivo de jugar en Europa, mientras Chivas deberá definir el siguiente paso en la carrera de uno de sus jóvenes delanteros. En el extranjero, Edson Álvarez aparece como opción para la Real Sociedad, posibilidad que podría abrirle una nueva etapa en el fútbol español.

En la Liga MX, Pachuca volvió a tropezar y la presión aumenta sobre Benjamín Mora, quien todavía no logra cambiar el rumbo de los Tuzos. A la par, Tigres continúa con la búsqueda de entrenador y el nombre del español Quique Setién se suma a la lista de candidatos para ocupar el banquillo del conjunto regiomontano.

Otro de los temas pasa por Hirving “Chucky” Lozano, quien está listo para retomar su carrera con LA Galaxy y comenzar un nuevo capítulo en la MLS. Todas estas noticias, rumores y movimientos serán analizados en Peloteando, el morning show de Claro Sports en W Radio, con la información del fútbol nacional e internacional y la cobertura de cara al Mundial 2026.

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