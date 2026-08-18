Nairo Quintana no disputará La Vuelta a España 2026: posibles razones de su ausencia

En Claro Sports analizamos y damos respuesta a la pregunta que todo el mundo del ciclismo se hace en estos momentos con Nairo Quintana.

Nairo Quintana sin Vuelta a España/ NurPhoto via AFP/ Chat GPT.

En definitiva Nairo Alexander Quintana Rojas no participará de la 81° edición de La Vuelta a España. Después de lo que fueron los rumores que circularon este lunes 17 de agosto, sobre la ausencia del colombiano de la ronda ibérica, el Movistar Team confirmó sus corredores para la competición, listado en el cual no está el ‘Cóndor’.

Aquí la tenéis. Nuestra alineación para la 81ª edición de 🇪🇸 @lavuelta.



👊 Del 22 de agosto al 13 de septiembre, lo daremos todo por las carreteras de Mónaco, Francia, Andorra y España.#RodamosJuntos | @movistar_es | #LaVuelta26 pic.twitter.com/NImYHRLGQP — Movistar Team (@Movistar_Team) August 18, 2026

Periodismo colombiano e internacional, además de los millones de fanáticos que tiene Nairo Quintana se preguntan en estos instantes, ¿Por qué no correrá La Vuelta 2026? teniendo en cuenta que será su última temporada como ciclista profesional, después de haber anunciado su retiro en el pasado mes de marzo. Pues bien, en Claro Sports analizamos esta noticia que dejó en jaque a todo el ambiente ciclístico.

¿Un equipo más fuerte?

Es bien sabido que las escuadras españolas, especialmente el Movistar Team, se preparan todo un año para la disputa de La Vuelta, especialmente porque son locales y quieren dejar una buena imagen, además que buscan que un equipo y ciclista ibérico se queden con el título, algo que no es fácil de conseguir ante el poderío de otros ciclistas europeos, de países como Dinamarca, Eslovenia, Bélgica y varios más.

Enric Mas, Pablo Castrillo, Raúl García Pierna, Orlius Oular pintan como las grandes cartas del Movistar Team para ir por la corona cuando culmine la competición el 13 de septiembre en Granada. Sin embargo quedan las sensaciones que un escalador de la talla y envergadura de Nairo pudo haber sido parte de la nómina.

¿Llegar más fuerte al Mundial?

Desde hace un par de semanas, se confirmó que el pedalista boyacense será parte de la lista de profesionales por Colombia que competirán en el Campeonato Mundial de Ciclismo en Ruta, el cual se va a disputar del 20 al 27 de septiembre en Montreal, Canadá. Pudo haber sido una decisión física cuidarse y prepararse de la mejor manera para esta competición.

¿Postergará su retiro?

El pasado mes de marzo Nairo Alexander Quintana Rojas, acompañado de Eusebio Unzué, mánager general del Movistar Team, anunció que le ponía fin a su carrera como ciclista profesional a final del 2026, tras no correr el Tour de Francia, ni el Giro de Italia, se esperaba que ‘cerrará con broche de oro’ su legendario trayecto en el ciclismo con La Vuelta a España.

Después de lo sucedido con esta edición 81 de la ronda ibérica, no se descartaría que el boyacense decida postergar su abandono del deporte de las bielas, por qué no con otro equipo, algo que sucedió en una época, cuando Quintana abandonó las filas del Movistar y corrió con el Arkea del 2020 al 2022.

¿Problemas médicos?

Precisamente la leyenda Nairo Quintana en el ciclismo y tiene millones de fanáticos en el mundo porque es un deportista que se ha mantenido al margen de las lesiones, de las caídas fuertes que lo dejen mucho tiempo fuera de las carreteras. Inclusive, el de Cómbita viene de ganar la Vuelta a Asturias, la única victoria del Movistar Team en este 2026. No obstante este tema no se descartaría, algo normal en los profesionales de alto rendimiento.

¿Pogacar cambió los planes?

Para nadie es un secreto que la confirmación de Tadej Pogacar por parte del UAE Team Emirates – XRG, fue un ‘dolor de cabeza’ para los demás ciclistas y equipos que buscaban ir por el título de esta Vuelta a España 2026. Sin lugar a dudas el esloveno se apuntó para la ronda ibérica, para ir por la corona, no va solo por participar, pudo también implicado la participación de Nairo en el Movistar, de cara a lo que será la pelea del podio final con Enric Mas por un lugar en este puesto privilegiado.

Se espera en las próximas horas un pronunciamiento oficial, tanto del Movistar Team como de Nairo Quintana, del por qué el ciclista colombiano y uno de los más importantes de la historia reciente del deporte de las bielas no correrá esta Vuelta a España y mucho más teniendo en cuenta que el boyacense anunció a inicios de año su retiro en esta temporada.

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