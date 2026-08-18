Rating Colombia del 17 de agosto de 2026, según CNC: Caracol relega a Masterchef con sus programas

En el más reciente informe del CNC se evidencia que Caracol ocupó el top 5, mientras que Masterchef quedó detrás.

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La televisión sigue siendo parte fundamental en la vida diaria de los colombianos, pues muchos se dispersan de sus rutinas con la programación que ofrecen los distintos canales. En el marco del puente festivo, la mayoría de personas en sus hogares prefirió la parrilla de Caracol, así se vio reflejado en una reciente medición.

Rating en Colombia del 17 de agosto de 2026, según CNC

Noticias Caracol PRM | Caracol TV | 13,9076 %. Alocución Presidencial | Caracol TV | 13,1385 %. El Rastro parte 1 | Caracol TV | 10,4796 %. Noticias Caracol MD | Caracol TV | 9,3687 %. El Rastro parte 2 1 Caracol TV | 8,6909 %. Masterchf Celebrity | Canal RCN | 8,5701 %. Noticias Caracol avance | Caracol TV | 7,1216 %. Noticias RCN PRM | Canal RCN | 5,2367 %. Pura Diversión (El Paseo 6) | Caracol TV | 4,8079 %. Alocución Presidencial | Canal RCN | 4,3898 %.

Programación de fútbol para este martes, 18 de agosto de 2026

2:00 p.m. | Dinamo Zagreb vs Viking | Champions League.

2:00 p.m. | Fenerbahce vs Lyon | Champions League.

2:00 p.m. | Levski vs AEK | Champions League.

5:00 p.m. | Independiente Rivadavia vs Fluminense | Copa Libertadores.

5:00 p.m. | Recoleta vs Boca Juniors | Copa Sudamericana.

7:30 p.m. | Deportes Tolima vs Independiente del Valle | Copa Libertadores.

7:30 p.m. | Universidad Católica vs Estudiantes La Plata | Copa Libertadores.

7:30 p.m. | Sao Paulo vs Bolívar | Copa Ssudamericana.

Así se mide el rating en Colombia

Existen varias compañías que se dedican en los estudios de consumo. El Centro Nacional de Consultorías (CNC) es el más confiable en sus mediciones, pues cuenta con cientos de miles de dispositivos analizados en tiempo real para determinar la preferencia de televidentes. La dinámica consiste en definir el porcentaje de puntuación, que va de la mano con el cambio de programa y le da más valor al último espacio visto que el anterior.

Rating en Colombia de los últimos cinco días

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