Posibles alineaciones de Independiente Santa Fe vs River Plate por la Copa Sudamericana 2026

Con la baja sensible de Andrés Mosquera Marmolejo por lesión, el cuadro santafereño espera hacer del ‘Coloso de la 57’ un fortín para dar un batacazo.

Posibles Santa Fe vs River Plate/ Claro Sports.

Independiente Santa Fe recibe este miércoles 19 de agosto a River Plate en el Estadio El Campín. Por cuestiones extradeportivas el compromiso de ida de los octavo de final de la Copa Sudamericana se tuvo que postergar una semana. Todos los detalles de este gran juego los puede encontrar en Claro Sports.

Posible alineación de Independiente Santa Fe para el partido de la Copa Sudamericana 2026

Así formaría Independiente Santa Fe: Weimar Asprilla; Helibelton Palacios, Emanuel Olivera, Iván Scarpeta, Christian Mafla; Daniel Torres, Kilian Toscano; Jáder Obrian, Nahuel Bustos, Ómar Frasica y Hugo Rodallega.

Posible alineación de River Plate para el partido de la Copa Sudamericana 2026

Así formaría River Plate: Santiago Beltrán; Gonzálo Montierl, Nicolás Otamendi, Lucas Martínez Quarta, Francisco Ortega; Aníbal Moreno, Tobías Andrada; Joaquín Freitas, Ángel Correa, Tomás Galván y Rafael Santos Borré.

¿Cómo y dónde ver a Independiente Santa Fe vs River Plate por la Copa Sudamericana 2026?

En tierras colombianas el compromiso entre ‘Cardenales’ y ‘Millonarios‘ se podrá ver a través de ESPN y Disney+, en le marco de la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026, a partir de las 07:30 de la noche (hora COL) y 09:30 p.m. (hora ARG). También en Claro Sports habrá minuto a minuto con todos los detalles del juego en El Campín.

Últimos partidos de Independiente Santa Fe

08.08.2026 | Santa Fe vs Boyacá Chicó | Liga BetPlay.

02.08.2026 | Santa Fe 2-2 Once Caldas | Fecha 2.

30.07.2026 | Caracas 0-3 Santa Fe | Playoffs de Copa Sudamericana (vuelta).

26.07.2026 | Águilas Doradas 2-1 Santa Fe | Fecha 1.

23.07.2026 | Santa Fe 2-0 Caracas | Playoffs de Copa Sudamericana (ida).

Últimos partidos de River Plate

16.08.2026 | River Plate 2-0 Argentinos Jrs | Liga de Argentina.

08.08.2026 | Tigre 1-0 River Plate | Liga de Argentina.

02.08.2026 | River Plate 0-1 Rosario Central | Liga de Argentina.

29.07.2026 | Gimnasia y Esgrima La Plata 1-0 River Plate | Liga de Argentina.

25.07.2026 | River Plate 0-1 Barracas Central | Liga de Argentina.

¿Quiénes son los árbitros del juego?

Juez central: Jesús Valenzuela.

Asistente 1: Jorge Urrego.

Asistente 2: Tulio Moreno.

4to árbitro: Yender Herrera.

VAR: Carlos Orbe.

AVAR: Byron Romero.

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