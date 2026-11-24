El delantero mexicano vuelve al estadio del Feyenoord, equipo con el que conquistó tres títulos y se convirtió en goleador en Europa

Santiago Gimenez vuelve a enfrentar al Feyenoord, ahora con Porto. | Claro Sports

Santiago Gimenez volverá al estadio De Kuip, donde comenzó su trayectoria en el fútbol europeo y se convirtió en goleador del Feyenoord. El delantero mexicano regresará a Rotterdam este martes 24 de noviembre, ahora con la camiseta del Porto, para disputar la jornada 5 de la Champions League 2026-27. El encuentro comenzará a las 14:00 horas, tiempo del centro de México, con ambos equipos en busca de tres puntos para mantenerse en la pelea por avanzar a la siguiente fase.

El paso de Gimenez por el Feyenoord marcó el inicio de su carrera en Europa. Tras su salida de Cruz Azul en el verano de 2022, el delantero disputó 105 partidos, anotó 65 goles y registró 14 asistencias con el equipo de Rotterdam, de acuerdo con las cifras publicadas por el club cuando anunció su venta al Milan en febrero de 2025. Sus actuaciones despertaron el interés del conjunto italiano, que lo incorporó a la Serie A.

Durante su etapa en Países Bajos, Santiago Gimenez conquistó la Eredivisie 2022-23, la Copa de Países Bajos 2023-24 y la Supercopa de 2024. Entre sus actuaciones aparecen un triplete contra el Ajax en la victoria por 4-0 y un doblete ante la Lazio en su debut en la Champions League, en octubre de 2023. De Kuip fue el escenario de varios de sus goles y el estadio desde el cual dio el salto al fútbol italiano.

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Santiago Gimenez ya enfrentó al Feyenoord con el Milan y le anotó en la Champions League

Esta no será la primera ocasión en la que Gimenez enfrente al Feyenoord después de su salida. En febrero de 2025, apenas unos días después de fichar por el Milan, el delantero regresó a De Kuip para disputar la ida de los playoffs de acceso a los octavos de final de la Champions League. El conjunto neerlandés ganó 1-0 el 12 de febrero con un gol de Igor Paixão, por lo que el equipo italiano quedó obligado a remontar en San Siro.

En la vuelta, disputada el 18 de febrero de 2025, Gimenez anotó de cabeza a los 40 segundos de partido y empató el marcador global. Sin embargo, el Milan se quedó con diez futbolistas por la expulsión de Theo Hernández y Julián Carranza marcó el 1-1 definitivo. Feyenoord avanzó a octavos de final con un global de 2-1, mientras que el mexicano quedó eliminado por su exequipo en la ronda de playoffs, antes de los octavos.

¿Cómo llega Santiago Gimenez al Porto y quiénes compiten por la titularidad?

Después de su etapa en Italia, Gimenez llegó al Porto el 31 de agosto de 2026 mediante una cesión del Milan hasta junio de 2027, con una opción de compra que se convertirá en obligación si se cumplen determinadas condiciones. En Portugal, el mexicano compite por un lugar en el ataque con Samu Aghehowa y André Silva, las otras dos opciones de Francesco Farioli para ocupar el puesto de centro delantero.

La competencia por los minutos forma parte de su presente. Gimenez acumuló 147 minutos en cinco partidos entre las dos pausas de selecciones de octubre y noviembre, con una titularidad, un gol y una asistencia. En este mismo periodo, André Silva disputó 326 minutos y Samu registró 304. Farioli también ha utilizado al mexicano por la banda derecha. En la Champions 2026-27, Santi suma tres apariciones, sin goles, pero con una asistencia.

Feyenoord y Porto necesitan ganar para evitar la eliminación en la Champions League 2026-27

Feyenoord y Porto llegan a la quinta jornada con tres puntos, producto de una victoria y tres derrotas. El conjunto neerlandés ocupa el lugar 32 de los 36 participantes, con una diferencia de goles de -7, mientras que Porto aparece en el puesto 26, con una diferencia de -1. Los portugueses consiguieron su única victoria en la jornada anterior, con un 4-1 sobre Napoli; Feyenoord, por su parte, perdió 3-0 contra el Inter en De Kuip.

El formato de la Champions League establece que los primeros ocho equipos de la tabla avanzan directamente a octavos de final, mientras que los clubes que terminen entre los lugares 9 y 24 disputarán una eliminatoria a ida y vuelta por los ocho boletos restantes. Los ubicados del puesto 25 al 36 quedarán eliminados. Una derrota no dejaría fuera matemáticamente a Feyenoord ni a Porto, pero los obligaría a buscar una remontada en las tres jornadas restantes, con un máximo de 12 puntos posibles. Para Santiago Gimenez, el regreso a De Kuip representa la oportunidad de sumar minutos ante su exequipo y ayudar al Porto a salir de la zona de eliminación.