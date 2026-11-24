La Selección Colombia y Marruecos terminaron su partido con una batalla campal dentro del terreno de juego en el Mundial de talla baja.

Colombia vs Marruecos | @equipedumaroc_tb

Se disputa la segunda edición de la Copa Mundial de Fútbol de talla baja. La ciudad de Rabat en Marruecos fue elegida como la sede de la cita orbital que se desarrolla entre el 20 y 30 de noviembre. Cuatro grupos de cuatro selecciones que buscan alzar el segundo título mundial en contienda.

Marruecos, Estados Unidos, Guatemala, Colombia, Francia, México, Bolivia, Sudan, Argentina, Brasil, Jordania, Iraq, Paraguay, Egipto, Japón y Arabia Saudita, son los países participantes. Este 23 de noviembre para el cierre de la fase de grupos ocurrió una situación completamente extra deportiva en uno de los juegos más atractivos de la fase de grupos.

Vale la pena recordar que, el Mundial de talla baja se disputa en cuatro fases. Después de la primera instancia de la fase de grupos, los primeros dos equipos de cada zona se clasifican a los cuartos de final. Seguido de las semifinales y gran final de la cita orbital. Justamente, Marruecos y Colombia ya se aseguraron en los cuartos de final.

Colombia y Marruecos se pelean dentro del terreno de juego

Los partidos en el Mundial de talla baja constan de dos tiempos de 20 minutos cada uno. En el campo de juego solo puede haber siete jugadores y el encuentro se lleva a cabo en superficie de fútbol sala. Dicho eso, cuando el duelo entre Colombia y Marruecos se encontraba empatado a un gol los humos se subieron al máximo nivel.

Luego de una falta en la zona media del campo, los jugadores de Marruecos y Colombia se fueron a los puños. El encuentro no pudo terminarse y tanto la policía como el ente organizador tuvo que intervenir para que el suceso no de fuera a mayores. Luego de eso, ambas selecciones tuvieron que esperar a la segunda jornada del día para culminar su participación en la fase de grupos.

🚨 SE FUERON A LOS PUÑOS 👊 En el #Mundial de Fútbol de talla baja, el partido entre #Colombia y #Marruecos TERMINÓ EN BATALLA CAMPAL DENTRO DEL TERRENO DE JUEGO. El juego se tuvo que suspender, la policía y organizadores tuvieron que intervenir. https://t.co/YtxmORSKWc — Nicolás Cadena (@nicocadena_) November 23, 2026

De hecho, en el segundo partido del día, Colombia empató a dos con Guatemala y confirmó su presencia en los cuartos de final. El equipo amarillo, azul y rojo clasificó como segundo del Grupo A con cinco puntos en tres partidos jugados. Ahora, tendrá que enfrentar a Bolivia el próximo jueves 26 de noviembre.

La Selección Colombia se pronuncia tras la batalla campal ante Marruecos

No pasó ni un día para que la Selección Colombia se pronunciara oficialmente sobre los hechos violentos en el partido ante Marruecos. Sin embargo, la posición de toda la delegación ‘tricolor’ es clara. “Algunos de nuestros jugadores reaccionaron en defensa propia, en medio de un momento que se salió de control y que lamentamos profundamente”.

Comunicado sobre la pelea entre Colombia y Marruecos | @seleccioncolombiatallabaja

Además completó dejando en claro cuales son las intenciones de Colombia en el Mundial de Fútbol de talla baja. “Queremos dejar en claro que nuestra delegación no viajó a Marruecos para protagonizar enfrentamientos ni situaciones de violencia. Viajamos con la ilusión de competir, representar nuestra abandera y dejar en alto el nombre de Colombia”.

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