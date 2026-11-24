En Claro Sports pueden informarse sobre todos los detalles del rating de la televisión colombiana para el lunes 23 de noviembre.

Capítulo de ‘Yo me llamo’. – @CaracolTV.

Hay una gran realidad en cuestión al rating de la televisión colombiana y es la supremacía de la producción estelar de Caracol TV, ‘Yo me llamo’. Los colombianos se siente atraídos e identificados con el programa de la jornada nocturna y los números son un claro reflejo de ello. En Claro Sports les contamos todos los detalles.

Rating en Colombia del 23 de noviembre de 2026, según CNC:

‘Yo Me Llamo’ | Canal Caracol | 16.20 % Noticias Caracol PRM | 11.89 % ¿En qué lío me metí? | Canal Caracol | 10.93 % Noticias Caracol MD | 10.61 % Masterchef Celebrity | Canal RCN | 8.33 % Ciudad Lejana | Canal Caracol | 7.16 % Alas rotas | Canal Caracol | 6.37 % Ana de nadie | Canal RCN | 6.24 % Destinos cruzados | Canal Caracol | 6.10 % La rosa de Guadalupe | Canal RCN | 5.62 %.

Programación de fútbol para este martes, 24 de noviembre de 2026

12:45 p.m. | Galatasaray vs Aston Villa | Champions League.

12:45 p.m. | Arsenal vs Borussia Dortmund | Champions League.

03:00 p.m. | Manchester City vs Napoli | Champions League.

06:20 p.m. | Millonarios vs Atlético Bucaramanga | Liga BetPlay 2026-II.

08:30 p.m. | América de Cali vs Deportivo Cali | Liga BetPlay 2026-II.

Rating en Colombia: así se hace la medición

Varias empresas y páginas hacen el respectivo estudio de consumo. Para los productos televisivos, la fuente más confiable es el Centro Nacional de Consultoría (CNC), que hace sus propias mediciones y cuenta con cientos de miles de dispositivos analizados en tiempo real. Allí se determina la preferencia de los televidentes. El rating se estipula bajo porcentajes, relacionados directamente con la acción de cambiar o no el programa. Si hace lo propio, le da más puntaje al último espacio visto que al anterior.

Rating en Colombia de los últimos cinco días

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