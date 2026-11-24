Una derrota que causa una gran preocupación para el equipo de Randall Azofeifa.

Costa Rica tropezó ante Irlanda en el Mundial sub 17 | Facebook @fcrf.lasele

La Selección de Costa Rica perdió 2-0 ante la República de Irlanda este martes por la segunda jornada del grupo I del Mundial sub 17 Qatar 2026. Maxim Afonin abrió el marcador a los 51 minutos y Cillian Murphy, que había dado la asistencia en el primer gol, anotó el segundo al 64’. Con la derrota, el equipo de Randall Azofeifa quedó con un punto a falta del partido contra Brasil.

Azofeifa incluyó de entrada a Dwyane Woodly y Kyan McDonald, quienes habían sido suplentes en el empate 2-2 frente a Tanzania. La Tricolor consiguió el primer tiro de esquina a los seis minutos, pero en el cierre de la primera parte fue Irlanda la que se instaló en campo tico. Murphy cobró dos córneres en tres minutos y el equipo europeo llegó al descanso sin poder traducir esa presión en el marcador. Las ocasiones de gol fueron muy pocas en esta primera parte.

Costa Rica regresó del vestuario con dos cambios: Brayan Calderón reemplazó a Woodly y Marshal Araya ingresó por Jorshuad Pilarte. Sin embargo, Irlanda tardó apenas seis minutos en ponerse en ventaja. Murphy habilitó a Afonin para el 1-0 y volvió a intervenir en la jugada que amplió la diferencia: esta vez recibió el pase de Ryan Sheridan y venció a Fabián Araya para marcar el 2-0.

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Con dos goles por remontar, Azofeifa recurrió a Sebastián Hernández y, más tarde, a Santiago Quirós y Akenai Samuels. La Sele dispuso de un tiro de esquina al 86’ y de un tiro libre al 89’, pero no consiguió descontar. Irlanda sumó así sus primeros tres puntos después de la derrota 2-1 frente a Brasil, mientras que Costa Rica sigue sin ganar en el torneo.

¿Qué necesita Costa Rica ante Brasil para clasificar a los dieciseisavos del Mundial sub 17?

Costa Rica sigue con vida y su mejor opción es ganarle a Brasil el viernes 27 de noviembre a las 8:00 a. m., hora tica. Una victoria la dejaría con cuatro puntos y con dos vías para avanzar: terminar entre los dos primeros del grupo I o conseguir uno de los ocho boletos para los mejores terceros. Un empate la dejaría con apenas dos unidades y pendiente tanto del Irlanda vs Tanzania, que se juega a la misma hora, como de los resultados de otros grupos, por lo que la clasificación sería muy difícil en ese caso.

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