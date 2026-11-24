El Tribunal de Arbitraje Deportivo anuló la resolución de la CAF y reconoció la victoria de Senegal en la final

Los Leones de la Teranga se quedan con el título africano | Reuters

La polémica por el título de la Copa Africana de Naciones 2025 llegó a su desenlace. El Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) falló a favor de Senegal y le devolvió el campeonato que la Confederación Africana de Fútbol (CAF) le había retirado para entregárselo a Marruecos. La resolución, anunciada este martes 24 de noviembre de 2026, revierte la decisión administrativa que había modificado el resultado de la final disputada en enero.

Senegal vuelve a ser reconocido como campeón de África, después de que el organismo arbitral aceptara su recurso contra la CAF y la Federación Marroquí. El tribunal restableció el resultado conseguido sobre el terreno de juego, cuando los senegaleses derrotaron 1-0 a Marruecos con un gol de Pape Gueye en la prórroga, en el encuentro celebrado el 18 de enero en Rabat.

La resolución representa un cambio respecto al dictamen emitido el 17 de marzo, cuando el Comité de Apelación de la CAF declaró que Senegal había perdido el partido por abandono del terreno de juego. Aquella determinación estableció una victoria administrativa de 3-0 para Marruecos, pese a que el conjunto de Sadio Mané había recibido el trofeo tras imponerse en la cancha.

¿Por qué el TAS le devolvió la Copa Africana a Senegal?

La decisión del TAS se sustentó en la facultad del árbitro para determinar la continuidad de un encuentro. El tribunal consideró que el silbante Jean-Jacques Ndala actuó dentro de sus atribuciones al permitir que el partido se reanudara después de la protesta senegalesa. El panel concluyó que no existió un error de derecho en la actuación arbitral, por lo que debía respetarse el resultado deportivo.

El organismo también examinó la aplicación de los artículos 82 y 84 del reglamento de la Copa Africana, utilizados por la CAF para justificar la derrota administrativa de Senegal. De acuerdo con la resolución, estas disposiciones no resultaban aplicables a un encuentro que se había reanudado por decisión arbitral y que ambos equipos aceptaron continuar hasta su conclusión.

¿Qué ocurrió en la final entre Senegal y Marruecos?

La controversia comenzó cuando el árbitro señaló un penalti a favor de Marruecos durante el tiempo agregado. Los jugadores de Senegal abandonaron el terreno de juego durante aproximadamente 14 minutos, aunque Sadio Mané intervino para convencer a sus compañeros de regresar. Tras la reanudación, Brahim Díaz falló el penalti ante Édouard Mendy y el encuentro se extendió a la prórroga, donde Pape Gueye marcó el único gol del partido.

La Federación Senegalesa presentó su apelación ante el TAS el 25 de marzo, mientras que la audiencia se celebró el 8 de octubre en Lausana, Suiza. El panel estuvo integrado por Gérald Simon, Luigi Fumagalli y Ulrich Haas. Tras analizar los argumentos de las partes, el organismo dio marcha atrás a la resolución de la CAF y restituyó a Senegal como campeón. Las sanciones disciplinarias relacionadas con los incidentes de la final se tramitaron por separado.

Marruecos denuncia una presunta llamada entre Senegal y un juez del TAS

Horas antes de conocerse el fallo, la Federación Marroquí comunicó al TAS una presunta conversación telefónica entre Abdoulaye Fall, presidente de la Federación Senegalesa, y Ulrich Haas, uno de los integrantes del tribunal. Según Reuters, la representación marroquí informó del supuesto contacto, que habría ocurrido el domingo 22 de noviembre. Sin embargo, la agencia no pudo verificar que la llamada se produjera ni establecer su contenido, mientras que fuentes cercanas a Senegal negaron su existencia.

La federación de Marruecos se reservó el derecho de emprender acciones legales relacionadas con el procedimiento arbitral. Una resolución del TAS puede ser impugnada ante el Tribunal Federal Suizo por motivos procesales limitados, aunque eso no implica una nueva revisión del resultado deportivo. Por ahora, el dictamen del 24 de noviembre reconoce a Senegal como ganador de la Copa Africana de Naciones 2025 y deja sin efecto el campeonato que la CAF había concedido a Marruecos.