Peloteando, en vivo | Martes 27 de octubre

El Balón de Oro, el regreso de Checo Pérez a México y la Serie Mundial de MLB marcan la agenda deportiva de este martes en Claro Sports

Este martes 27 de octubre, Peloteando, el morning show deportivo de Claro Sports, analiza lo que dejó la gala del Balón de Oro 2026, donde Harry Kane se consagró como el mejor futbolista del mundo tras superar a Kylian Mbappé y Lamine Yamal. El delantero del Bayern Múnich se convirtió en el primer inglés en conquistar el reconocimiento desde Michael Owen en 2001. Además, la mexicana Charlyn Corral hizo historia al recibir el premio Gerd Müller como Delantera del Año, convirtiéndose en la primera futbolista nacional en obtener un galardón en esta ceremonia.

La Fórmula 1 también tendrá un espacio en el programa con el regreso de Sergio ‘Checo’ Pérez a México, ahora como piloto de Cadillac. El tapatío se prepara para disputar el Gran Premio de la Ciudad de México 2026, programado del 30 de octubre al 1 de noviembre en el Autódromo Hermanos Rodríguez. Antes de volver a competir frente a la afición mexicana, Checo protagonizará una exhibición en Paseo de la Reforma este miércoles 28 de octubre, como parte de las actividades previas a la carrera.

En las Grandes Ligas, Milwaukee Brewers está a una victoria de conquistar la primera Serie Mundial de su historia, después de imponerse 10-1 a Tampa Bay Rays en el Juego 3 y tomar ventaja de 3-0 en la serie. Los Cerveceros buscarán completar la barrida este martes, mientras que los Rays del mexicano Jonathan Aranda intentarán evitar la eliminación. Sigue Peloteando a través de Claro Sports para conocer el análisis, las noticias y los temas que marcan la actualidad deportiva.