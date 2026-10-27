Posibles alineaciones de Internacional de Bogotá vs Independiente Medellín por Liga BetPlay Dimayor 2026-II

Ambos conjuntos vienen de perder sus anteriores partidos en el rentado local y llegan con necesidad al Estadio de Techo.

Posibles formaciones Inter de Bogotá Vs Medellín/ Claro Sports.

Independiente Medellín visita la capital de la República este miércoles 28 de octubre a Internacional de Bogotá, en el marco de la jornada 5 de la Liga BetPlay 2026-II. Duelo de necesitados en el Estadio Metropolitano de Techo, ambos llegan después de perder sus anteriores partidos. Todos los detalles en Claro Sports.

Posible alineación de Internacional de Bogotá para el partido de la Liga BetPlay Dimayor 2026-II

Así formaría Internacional de Bogotá: Wuílker Faríñez; Joan Castro, Carlos Vivas, Agustín Irazoque, Miguel Pernía; Rubén Manjarrés, Ronaldo Julio, Miguel Amaya; Facundo Boné; Cristian Dájome, Fabricio Sanguinetti. D.T.: Ricardo Valiño.

Posible alineación de Independiente Medellín para el partido de la Liga BetPlay Dimayor 2026-II

Así formaría Independiente Medellín: Salvador Ichazo; Esneyder Mena, Luis Escorcia, Alfonso Simarra, Frank Fabra; Didier Moreno, Halam Loboa, John Montaño; Agustín Martegani, Yony González y Carlos Lucumí.

¿Cómo y dónde ver Internacional de Bogotá vs Independiente Medellín por la Liga BetPlay Dimayor 2026-II?

Este encuentro tendrá lugar en el Estadio Metropolitano de Techo a las 8:05 p.m. de este miércoles 28 de octubre. Ya se confirmó que la transmisión de televisión será únicamente por el canal de suscripción adicional de Win Sports+. Además, se podrá acceder vía streaming con una suscripción activa en la plataforma de Win Play.

Últimos partidos de Internacional de Bogotá

25.10.2026 | Alianza 1-0 Internacional de Bogotá.

20.10.2026 | Internacional de Bogotá 2-1 Fortaleza.

15.10.2026 | Internacional de Bogotá 4-1 Llaneros.

10.10.2026 | Junior 2-2 Internacional de Bogotá.

04.10.2026 | Internacional de Bogotá 1-1 Once Caldas.

Últimos partidos de Independiente Medellín

25.10.2026 | Atlético Nacional 2-1 Independiente Medellín.

17.10.2026 | Independiente Medellín 0-2 Once Caldas | Fecha 15.

14.10.2026 | Atlético Nacional 3-2 Independiente Medellín | Cuartos de Copa.

11.10.2026 | América de Cali 1-2 Independiente Medellín | Fecha 14.

05.10.2026 | Independiente Medellín 0-1 Independiente Santa Fe | Fecha 13.

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