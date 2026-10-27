Olimpia vs Cartaginés, en vivo la semifinal de la Copa Centroamericana 2026: horario y dónde ver el partido de vuelta

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Olimpia vs Cartaginés, partido en vivo y en directo | Claro Sports

Olimpia y Cartaginés definen este miércoles 28 de octubre al primer finalista de la Copa Centroamericana Concacaf 2026, en un encuentro que promete tensión en Tegucigalpa. La semifinal de vuelta se disputará en el estadio Nacional José de la Paz Herrera Uclés, a las 21:00 horas de Honduras y Costa Rica, con transmisión por ESPN y Disney+ en Centroamérica. Los brumosos llegan con ventaja de 1-0, mientras el León necesita remontar ante su afición para mantener vivo el sueño del título.

Olimpia buscará recuperar la contundencia que mostró durante las primeras rondas del torneo, en las que ganó sus cuatro partidos del Grupo C y eliminó a Luis Ángel Firpo con un global de 6-0 en los cuartos de final. El equipo de Eduardo Espinel sufrió en Cartago, donde la expulsión de Yustin Arboleda al minuto 39 complicó sus posibilidades de reacción. Ahora, los albos necesitan ganar por dos o más goles de diferencia para clasificar en los 90 minutos, mientras que un triunfo por 1-0 llevaría la definición a tiempos extra.

Por su parte, Cartaginés intentará hacer valer el triunfo conseguido con el gol de Alonso Hernández en el Fello Meza y completar su clasificación en territorio hondureño. El conjunto de Amarini Villatoro lideró el Grupo D con ocho puntos y superó a Saprissa por un acumulado de 5-4 antes de adelantarse en esta semifinal. Una victoria o un empate le dará el boleto a la final; también avanzará si pierde por un gol de diferencia y consigue anotar como visitante, por lo que marcar en Tegucigalpa puede resultar decisivo para sus aspiraciones.

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Olimpia vs Cartaginés, en vivo: ¿Cuándo y a qué hora es la semifinal de vuelta de la Copa Centroamericana 2026?

Olimpia recibirá a Cartaginés este miércoles 28 de octubre de 2026, a las 21:00 horas de Honduras y Costa Rica, en el estadio Nacional José de la Paz Herrera Uclés, en Tegucigalpa. El encuentro definirá al primer finalista de la Copa Centroamericana Concacaf 2026, después de que los brumosos consiguieran una ventaja de 1-0 en el partido de ida disputado en el estadio José Rafael “Fello” Meza.

¿Dónde ver en vivo el Olimpia vs Cartaginés, la semifinal de la Copa Centroamericana 2026? Canales de TV y online

La semifinal de vuelta entre Olimpia y Cartaginés se podrá seguir en Centroamérica por ESPN y mediante Disney+, con una suscripción que incluya la transmisión deportiva del encuentro.

Copa Centroamericana 2026: ¿Cómo llegan Olimpia y Cartaginés a la semifinal de Concacaf?

Cartaginés llega con ventaja después de vencer 1-0 a Olimpia en la ida, gracias a un gol de Alonso Hernández al minuto 14, tras una asistencia de Manuel Morán. El equipo hondureño quedó condicionado por la expulsión de Yustin Arboleda al 39 y solamente consiguió un remate a portería durante el encuentro. Los brumosos aprovecharon la localía para adelantarse en la eliminatoria, aunque el marcador mantiene abiertas las posibilidades de ambos equipos.

En las rondas anteriores, Olimpia lideró el Grupo C con 12 puntos y cuatro victorias, antes de eliminar a Luis Ángel Firpo con un contundente marcador global de 6-0 en los cuartos de final. Por su parte, Cartaginés terminó primero del Grupo D con ocho unidades y superó a Saprissa por un acumulado de 5-4. Al avanzar a las semifinales, ambos aseguraron su clasificación a la Copa de Campeones de Concacaf 2027 y ahora buscan dar un paso más hacia el título centroamericano.

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Olimpia vs Cartaginés: ¿Qué necesitan para el pase a la Final de la Copa de Centroamericana 2026?

Olimpia necesita ganar por dos o más goles de diferencia para clasificar directamente a la final, mientras Cartaginés avanzará si gana, empata o pierde por un gol de diferencia anotando como visitante, por ejemplo, 2-1 o 3-2. Si el conjunto hondureño se impone 1-0 al finalizar los 90 minutos, la serie quedará igualada y se disputarán dos tiempos extra de 15 minutos; si continúa el empate, habrá penales. Durante la prórroga no se aplicará el criterio de gol de visitante.

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