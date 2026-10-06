Pico y placa en Bogotá para este 7 de octubre de 2026: horarios, restricciones y vehículos exentos

Pico y placa en Bogotá para el miércoles 7 de octubre de 2026: no circulan vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.

Pico y placa en Bogotá | Alcaldía de Bogotá.

Llega la mitad de la semana y los bogotanos continúan con su rutina y en la mayoría de los casos involucra desplazamientos por toda la ciudad. Si bien el transporte público es una alternativa, muchos optan por moverse en su vehículos y si bien lo puede hacer, debe tener en cuenta que rige el pico y placa, norma la cual es necesario cumplir.

Vehículos con pico y placa en Bogotá para este miércoles, 7 de octubre de 2026

Para ese día no podrán circular por las calles los vehículos que tengan placas finalizadas en 6, 7, 8, 9 y 0, según el cronograma de la Secretaría de Movilidad. Es clave que cumpla con la norma para no verse involucrado en problemas con las autoridades de tránsito. Por otra parte, los carros con placas que cierren en 1, 2 ,3, 4 y 5 sí podrán transitar sin novedad.

Horario del pico y placa en Bogotá

El horario del pico y placa en la capital ya está establecido y no tiene modificaciones. La ley comienza a regir a las 6:00 a.m. y va de manera continua hasta las 9:00 p.m. Eso quiere decir que durante ese lapso de tiempo debe abstenerse de sacar su auto a las calles.

Excepciones vigentes al pico y placa en Bogotá

Las motocicletas y los vehículos eléctricos están completamente exentos de la restricción, al igual que las bicicletas. Ciertos usuarios pueden circular mediante excepciones legales y permisos especiales dirigidos al transporte de personas en condición de discapacidad, servicios médicos y prensa. De igual manera, para quienes requieran movilizarse sin cumplir con estas condiciones, existe la opción de habilitar la circulación mediante el pago del Pico y Placa Solidario.

Multas por incumplir el pico y placa

Si usted pasa por alto la norma, esto le puede costar demasiado caro. El comparendo lleva un valor de 15 salarios mínimos legales vigentes ($875.452 pesos colombianos). Existen otras consecuencias, tales como la inmovilización del vehículo y el pago adicional por el traslado en grúa y el parqueo en los patios.

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