Jannik Sinner pone fin a su temporada 2026 por lesión

El número uno del mundo priorizará el tratamiento de su rodilla derecha y no defenderá sus títulos de Viena, París ni las ATP Finals

El italiano se perderá el resto de la temporada | Reuters

Jannik Sinner no volverá a competir en 2026. El número uno del mundo anunció este martes que, junto con su equipo médico, decidió poner fin a su temporada para someterse a un tratamiento en la rodilla derecha, una lesión que lo mantiene fuera del circuito desde julio.

“Junto con los médicos hemos decidido que necesito un tratamiento para mi rodilla, lo que significa que la temporada 2026 está oficialmente terminada”, explicó mediante un video publicado en sus redes sociales. El italiano había causado baja de la gira asiática, pero no había anunciado que permanecería fuera durante el resto del calendario.

MÁS INFORMACIÓN: Novak Djokovic levanta el título número 102 de su carrera

El último partido oficial del italiano fue la final de Wimbledon, donde derrotó a Zverev para conquistar su quinto Grand Slam. Desde aquel encuentro han transcurrido 86 días sin competir. Después de levantar el trofeo en Londres, se perdió la gira norteamericana sobre pista dura, incluido el US Open, y tampoco pudo regresar para la gira asiática.

La decisión tiene un costo importante en el cierre del calendario. No podrá defender los títulos obtenidos en Viena, el Masters 1000 de París y las ATP Finals de Turín, además de quedar fuera del Six Kings Slam. Tampoco estará disponible para las Finales de la Copa Davis, donde Italia buscará su cuarto campeonato consecutivo.

Turín representa una ausencia especialmente significativa. Ganó las dos últimas ediciones de las ATP Finals y no perdió un solo set durante sus recorridos de 2024 y 2025. “Los últimos dos años, especialmente el final en Turín, me dieron sensaciones y emociones muy bonitas, pero este año será muy diferente”, reconoció el jugador de 25 años.

Su temporada termina después de una primera mitad dominante. Ganó 44 de sus 47 partidos y seis títulos durante 2026. Encadenó cinco Masters 1000 consecutivos en Indian Wells, Miami, Montecarlo, Madrid y Roma, completó el Career Golden Masters y alcanzó una racha de 30 victorias antes de caer ante Juan Manuel Cerúndolo en Roland Garros. Semanas después respondió conquistando Wimbledon.

La prioridad ahora será llegar completamente recuperado a 2027. “En este momento también necesito pensar en mi carrera a largo plazo. Haré todo lo posible para volver al 100 por ciento”. Si su regreso se produce hasta el inicio de la próxima campaña, habrá permanecido más de 180 días sin disputar un encuentro oficial.

Sinner dejará sin defender una cantidad considerable de puntos durante el cierre de temporada, mientras Zverev tiene el número uno mundial al alcance después de conquistar Roland Garros y el US Open en 2026. El italiano seguirá fuera de las pistas mientras el alemán dispone de las últimas semanas del calendario para intentar alcanzar por primera vez el primer puesto del ranking ATP.