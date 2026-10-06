Los 71 porteros a los que Messi les marcó gol con Argentina: de Iker Casillas a Guillermo Ochoa

Carlos Lampe encabeza la lista con seis goles recibidos, mientras Matvei Igonen presume un récord negativo

Casillas y Ochoa, víctimas de Messi | JAVIER SORIANO / AFP, Imago7

Lionel Messi disputará hoy martes 6 de octubre su último partido con la Selección Argentina, cuando la Albiceleste reciba a Benín en el Estadio Monumental de Buenos Aires. El capitán cerrará una etapa de más de dos décadas con el combinado nacional, en la que marcó 125 goles y enfrentó a decenas de porteros de todo el mundo.

Entre los guardametas que más goles recibieron de Messi con Argentina destaca Carlos Lampe, quien encabeza la lista con seis anotaciones. El boliviano recibió un gol en las eliminatorias rumbo al Mundial de Rusia 2018, dos en la Copa América 2021 y tres más durante las eliminatorias rumbo a Qatar 2022.

El segundo lugar corresponde a Matvei Igonen, quien recibió cinco goles de Messi, todos en un mismo partido. El portero de Estonia fue víctima del único repóquer del argentino con la selección, en la victoria 0-5 de Argentina sobre Estonia disputada en junio de 2022 en El Sadar, como parte de la preparación rumbo al Mundial de Qatar.

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Con cuatro goles aparecen Claudio Bravo y Fernando Muslera, dos de los porteros que más veces enfrentó Messi durante su carrera internacional. Al chileno le marcó en las eliminatorias rumbo a Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022, además de hacerlo en la Copa América 2021; mientras que al uruguayo le anotó dos veces en las eliminatorias rumbo a Brasil 2014 y posteriormente una vez en los procesos hacia Rusia 2018 y Qatar 2022.

Después aparecen varios guardametas con tres goles recibidos, entre ellos Diego Benaglio de Suiza, Rafael Cabral de Brasil, Ricardo Jérez de Guatemala, Roberto Fernández de Paraguay, Jaime Penedo de Panamá, Máximo Banguera de Ecuador, Johny Placide de Haití, Eloy Room de Curazao, Guillermo Viscarra de Bolivia y Luca Zidane de Argelia.

Los porteros mexicanos a los que Messi les marcó gol

En el caso de México, Messi marcó cuatro goles repartidos entre tres porteros. El primero fue Oswaldo Sánchez, quien recibió dos anotaciones: una en las semifinales de la Copa América 2007, en el triunfo argentino 3-0, y otra durante la victoria 1-4 en un partido amistoso disputado en 2008.

El siguiente guardameta mexicano al que Messi le marcó fue Moisés Muñoz, quien recibió un tanto durante el empate 2-2 entre México y Argentina en un partido amistoso disputado en 2015. El último fue Guillermo Ochoa, víctima de uno de los goles del argentino durante la fase de grupos del Mundial de Qatar 2022.

Guillermo Ochoa recibió gol de Messi en el Mundial 2022 | Imago7

¿A qué porteros les marcó más goles Lionel Messi con la Selección Argentina? Lista completa

La lista también incluye a otros porteros conocidos por el fútbol mundial como Iker Casillas de España y Hugo Lloris de Francia, así como latinoamericanos destacados como Pedro Gallese de Perú, David Ospina de Colombia y Alisson de Brasil. En total, los registros contabilizan 71 guardametas diferentes a los que Messi les marcó con Argentina.

# Portero Selección Goles de Messi 1 Carlos Lampe Bolivia 6 2 Matvei Igonen Estonia 5 3 Claudio Bravo Chile 4 4 Fernando Muslera Uruguay 4 5 Diego Benaglio Suiza 3 6 Eloy Room Curazao 3 7 Guillermo Viscarra Bolivia 3 8 Jaime Penedo Panamá 3 9 Johny Placide Haití 3 10 Luca Zidane Argelia 3 11 Máximo Banguera Ecuador 3 12 Rafael Cabral Brasil 3 13 Ricardo Jérez Guatemala 3 14 Roberto Fernández Paraguay 3 15 Alexander Domínguez Ecuador 2 16 Alexander Schlager Austria 2 17 Andre Blake Jamaica 2 18 Dani Hernández Venezuela 2 19 Daniel Vaca Bolivia 2 20 David Ospina Colombia 2 21 Hernán Galíndez Ecuador 2 22 Hugo Lloris Francia 2 23 Hung-Fai Yapp Hong Kong 2 24 Justo Lorente Nicaragua 2 25 Luis López Honduras 2 26 Mathew Ryan Australia 2 27 Nicholas Hagen Guatemala 2 28 Oswaldo Sánchez México 2 29 Pedro Gallese Perú 2 30 Rafael Romo Venezuela 2 31 Renny Vega Venezuela 2 32 Samir Hadjaoui Argelia 2 33 Vincent Enyeama Nigeria 2 34 Agustín Julio Colombia 1 35 Alireza Haghighi Irán 1 36 Alisson Brasil 1 37 Andries Noppert Países Bajos 1 38 Antony Silva Paraguay 1 39 Arjan Beqaj Albania 1 40 Asmir Begovic Bosnia 1 41 Brad Guzan Estados Unidos 1 42 Dominik Livakovic Croacia 1 43 Dragoslav Jevric Serbia y Montenegro 1 44 Eduardo Portugal 1 45 Elías Ólafsson Islandia 1 46 Francis Uzoho Nigeria 1 47 Guillermo Ochoa México 1 48 Hugo Marques Angola 1 49 Iker Casillas España 1 50 José Guerra Panamá 1 51 Juan Castillo Uruguay 1 52 Justo Villar Paraguay 1 53 Khalid Eisa Emiratos Árabes Unidos 1 54 Leao Butrón Perú 1 55 Lovre Kalinic Croacia 1 56 Martín Campaña Uruguay 1 57 Maxime Crépeau Canadá 1 58 Miguel Pinto Chile 1 59 Mohammed Al-Owais Arabia 1 60 Moisés Muñoz México 1 61 Oufa Shobeir Egipto 1 62 Pepe Reina España 1 63 Ron-Robert Zieler Alemania 1 64 Steve Mandanda Francia 1 65 Stipe Pletikosa Croacia 1 66 Víctor Brasil 1 67 Vid Belec Eslovenia 1 68 Vozinha Cabo Verde 1 69 Willard Mwanza Zambia 1 70 Wuilker Faríñez Venezuela 1 71 Yazeed Abulaila Jordania 1

Hugo Lloris recibió dos goles de Messi en la final del Mundial 2022 | Imago7

Messi llegará a su despedida como máximo goleador histórico de la Selección Argentina con 125 goles, además de ser el jugador con más partidos, con 207 apariciones. También acumula 68 asistencias y 147 encuentros como capitán, mientras que en los Mundiales disputó 34 partidos y participó en seis ediciones de la Copa del Mundo. Este martes ante Benín tendrá su último partido con la Albiceleste y la oportunidad de ampliar sus registros internacionales.