Argentina

Los 71 porteros a los que Messi les marcó gol con Argentina: de Iker Casillas a Guillermo Ochoa

Publicado por Alan Osornio

Carlos Lampe encabeza la lista con seis goles recibidos, mientras Matvei Igonen presume un récord negativo

Lionel Messi: ¿qué porteros recibieron más goles del argentino con la Selección?
Casillas y Ochoa, víctimas de Messi | JAVIER SORIANO / AFP, Imago7

Lionel Messi disputará hoy martes 6 de octubre su último partido con la Selección Argentina, cuando la Albiceleste reciba a Benín en el Estadio Monumental de Buenos Aires. El capitán cerrará una etapa de más de dos décadas con el combinado nacional, en la que marcó 125 goles y enfrentó a decenas de porteros de todo el mundo.

Entre los guardametas que más goles recibieron de Messi con Argentina destaca Carlos Lampe, quien encabeza la lista con seis anotaciones. El boliviano recibió un gol en las eliminatorias rumbo al Mundial de Rusia 2018, dos en la Copa América 2021 y tres más durante las eliminatorias rumbo a Qatar 2022.

El segundo lugar corresponde a Matvei Igonen, quien recibió cinco goles de Messi, todos en un mismo partido. El portero de Estonia fue víctima del único repóquer del argentino con la selección, en la victoria 0-5 de Argentina sobre Estonia disputada en junio de 2022 en El Sadar, como parte de la preparación rumbo al Mundial de Qatar.

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Con cuatro goles aparecen Claudio Bravo y Fernando Muslera, dos de los porteros que más veces enfrentó Messi durante su carrera internacional. Al chileno le marcó en las eliminatorias rumbo a Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022, además de hacerlo en la Copa América 2021; mientras que al uruguayo le anotó dos veces en las eliminatorias rumbo a Brasil 2014 y posteriormente una vez en los procesos hacia Rusia 2018 y Qatar 2022.

Después aparecen varios guardametas con tres goles recibidos, entre ellos Diego Benaglio de Suiza, Rafael Cabral de Brasil, Ricardo Jérez de Guatemala, Roberto Fernández de Paraguay, Jaime Penedo de Panamá, Máximo Banguera de Ecuador, Johny Placide de Haití, Eloy Room de Curazao, Guillermo Viscarra de Bolivia y Luca Zidane de Argelia.

Los porteros mexicanos a los que Messi les marcó gol

En el caso de México, Messi marcó cuatro goles repartidos entre tres porteros. El primero fue Oswaldo Sánchez, quien recibió dos anotaciones: una en las semifinales de la Copa América 2007, en el triunfo argentino 3-0, y otra durante la victoria 1-4 en un partido amistoso disputado en 2008.

El siguiente guardameta mexicano al que Messi le marcó fue Moisés Muñoz, quien recibió un tanto durante el empate 2-2 entre México y Argentina en un partido amistoso disputado en 2015. El último fue Guillermo Ochoa, víctima de uno de los goles del argentino durante la fase de grupos del Mundial de Qatar 2022.

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Guillermo Ochoa recibió un gol de Lionel Messi en el México vs Argentina del Mundial 2022
Guillermo Ochoa recibió gol de Messi en el Mundial 2022 | Imago7

¿A qué porteros les marcó más goles Lionel Messi con la Selección Argentina? Lista completa

La lista también incluye a otros porteros conocidos por el fútbol mundial como Iker Casillas de España y Hugo Lloris de Francia, así como latinoamericanos destacados como Pedro Gallese de Perú, David Ospina de Colombia y Alisson de Brasil. En total, los registros contabilizan 71 guardametas diferentes a los que Messi les marcó con Argentina.

#PorteroSelecciónGoles de Messi
1Carlos LampeBolivia6
2Matvei IgonenEstonia5
3Claudio BravoChile4
4Fernando MusleraUruguay4
5Diego BenaglioSuiza3
6Eloy RoomCurazao3
7Guillermo ViscarraBolivia3
8Jaime PenedoPanamá3
9Johny PlacideHaití3
10Luca ZidaneArgelia3
11Máximo BangueraEcuador3
12Rafael CabralBrasil3
13Ricardo JérezGuatemala3
14Roberto FernándezParaguay3
15Alexander DomínguezEcuador2
16Alexander SchlagerAustria2
17Andre BlakeJamaica2
18Dani HernándezVenezuela2
19Daniel VacaBolivia2
20David OspinaColombia2
21Hernán GalíndezEcuador2
22Hugo LlorisFrancia2
23Hung-Fai YappHong Kong2
24Justo LorenteNicaragua2
25Luis LópezHonduras2
26Mathew RyanAustralia2
27Nicholas HagenGuatemala2
28Oswaldo SánchezMéxico2
29Pedro GallesePerú2
30Rafael RomoVenezuela2
31Renny VegaVenezuela2
32Samir HadjaouiArgelia2
33Vincent EnyeamaNigeria2
34Agustín JulioColombia1
35Alireza HaghighiIrán1
36AlissonBrasil1
37Andries NoppertPaíses Bajos1
38Antony SilvaParaguay1
39Arjan BeqajAlbania1
40Asmir BegovicBosnia1
41Brad GuzanEstados Unidos1
42Dominik LivakovicCroacia1
43Dragoslav JevricSerbia y Montenegro1
44EduardoPortugal1
45Elías ÓlafssonIslandia1
46Francis UzohoNigeria1
47Guillermo OchoaMéxico1
48Hugo MarquesAngola1
49Iker CasillasEspaña1
50José GuerraPanamá1
51Juan CastilloUruguay1
52Justo VillarParaguay1
53Khalid EisaEmiratos Árabes Unidos1
54Leao ButrónPerú1
55Lovre KalinicCroacia1
56Martín CampañaUruguay1
57Maxime CrépeauCanadá1
58Miguel PintoChile1
59Mohammed Al-OwaisArabia1
60Moisés MuñozMéxico1
61Oufa ShobeirEgipto1
62Pepe ReinaEspaña1
63Ron-Robert ZielerAlemania1
64Steve MandandaFrancia1
65Stipe PletikosaCroacia1
66VíctorBrasil1
67Vid BelecEslovenia1
68VozinhaCabo Verde1
69Willard MwanzaZambia1
70Wuilker FaríñezVenezuela1
71Yazeed AbulailaJordania1
¿A qué porteros les metió gol Messi?
Hugo Lloris recibió dos goles de Messi en la final del Mundial 2022 | Imago7

Messi llegará a su despedida como máximo goleador histórico de la Selección Argentina con 125 goles, además de ser el jugador con más partidos, con 207 apariciones. También acumula 68 asistencias y 147 encuentros como capitán, mientras que en los Mundiales disputó 34 partidos y participó en seis ediciones de la Copa del Mundo. Este martes ante Benín tendrá su último partido con la Albiceleste y la oportunidad de ampliar sus registros internacionales.

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