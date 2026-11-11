¿Cuál es la mejor cantera del fútbol mexicano en cada década? De los años 60 a la actualidad

De Hugo Sánchez a La Hormiga González, repasamos las generaciones de Chivas, Pumas, Atlas, América y Pachuca que marcaron al fútbol mexicano

¿Cuál es la mejor cantera en la historia del fútbol mexicano? | Claro Sports

Las fuerzas básicas del fútbol mexicano han producido campeones de Europa, goleadores de Mundiales y generaciones que sostuvieron a la selección nacional durante décadas. Sin embargo, ¿Qué club tuvo la mejor cantera en cada época?

Desde el Campeonísimo de Chivas en los años sesenta hasta la generación que disputó el Mundial de 2026, Pumas, Atlas, Pachuca, América, Cruz Azul y Santos Laguna también han presentado argumentos para presumir sus fuerzas básicas.

En Claro Sports analizamos los futbolistas formados por cada institución que llegaron a disputar una Copa del Mundo, sus partidos, minutos y aportaciones, además de las exportaciones a Europa y el éxito que consiguieron en el extranjero.

2020: Chivas toma la delantera con sus nuevos mundialistas

Chivas encabeza la década actual con tres futbolistas que debutaron en Primera División entre 2020 y 2026 y participaron en la última Copa del Mundo: Raúl Rangel, Mateo Chávez y Armando González. Entre los tres acumularon siete apariciones, 530 minutos y un gol, además de que dos ya dieron el salto al fútbol europeo.

El Tala fue el principal representante rojiblanco en el torneo. Debutó profesionalmente en octubre de 2023 y, tres años después, disputó cinco encuentros mundialistas, con 438 minutos y cuatro porterías en cero.Chávez, autor de un tanto ante Chequia, llegó al AZ Alkmaar, mientras que La Hormiga se incorporó al Olympiacos durante el verano.

La proyección internacional del Guadalajara también incluye a José Juan Macías, cedido al Getafe en 2021, que regresó seis meses después, y César Huerta, formado en sus inferiores y transferido de Pumas al Anderlecht en 2025, con participación mundialista en 2026.

Cuatro canteranos rojiblancos disputaron el Mundial 2026 | Claro Sports

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Santos Laguna representa la principal competencia por su volumen de exportaciones. Gerardo Arteaga llegó al Genk en 2020, ganó la Copa de Bélgica y permaneció cuatro temporadas en el continente. Jorge Sánchez pasó por Ajax y Porto; Santiago Muñoz tuvo una oportunidad con Newcastle y Stephano Carrillo fichó por Feyenoord. A ellos se sumaron Joshua Mancha, Kevin Picón y Sebastián Valenzuela, enviados al Sporting de Gijón, aunque no todos consiguieron establecerse en el fútbol europeo.

Cruz Azul, por su parte, presume la trayectoria ofensiva más destacada de este periodo. Santiago Gimenez llegó al Feyenoord, conquistó la Eredivisie y la Copa de Países Bajos, marcó 65 goles oficiales y posteriormente fichó por el Milan en 2025. Rodrigo Huescas también consiguió establecerse en Europa con el Copenhague, al que se incorporó en 2024 y con el que disputó la Champions League antes de sufrir una lesión de larga duración.

Pumas y Tijuana completan el panorama con dos mundialistas que tuvieron participación importante en 2026. Erik Lira, surgido de las inferiores universitarias, registró cuatro partidos, 346 minutos y una asistencia. Gilberto Mora, quien debutó con Xolos a los 15 años, disputó cuatro encuentros y acumuló 215 minutos con apenas 17 años.

El Guadalajara se mantiene al frente por la aportación inmediata de sus tres nuevos mundialistas y su presencia europea, aunque Santos destaca en cantidad de transferencias, no todos consiguieron asentarse y La Máquina cuenta con uno de los delanteros mexicanos de mayor éxito internacional de la década, aunque no ha encontrado el mismo nivel desde que salió de Países Bajos.

2010: Pachuca y América dominan la formación de talento mexicano para Europa

Pachuca fue la cantera más productiva de la década por su presencia en la Selección Mexicana. Héctor Herrera, Hirving Lozano, Carlos Peña, Erick Gutiérrez, Kevin Álvarez y Guillermo Martínez sumaron 23 apariciones, 1,636 minutos, un gol y dos asistencias en los Mundiales disputados hasta 2026. Ninguna otra institución formó tantos futbolistas mundialistas que debutaran durante ese periodo.

Los Tuzos también desarrollaron tres carreras europeas de gran importancia. Herrera llegó al Porto en 2013, permaneció nueve años en el continente y conquistó LaLiga con el Atlético de Madrid. Lozano se incorporó al PSV, ganó títulos en Países Bajos y posteriormente fue campeón de la Serie A con Napoli. Gutiérrez siguió sus pasos hacia Eindhoven en 2018, donde permaneció cinco temporadas y levantó dos Copas de Países Bajos.

América fue el principal rival de los hidalguenses, especialmente por el recorrido internacional de sus jugadores. Raúl Jiménez salió al Atlético de Madrid en 2014 y continuó su carrera en Benfica, Wolverhampton y Fulham, consolidándose durante años en la Premier League. Edson Álvarez ganó dos Eredivisie y una Copa neerlandesa con Ajax antes de llegar al West Ham. Diego Reyes, Omar Govea y Diego Lainez también emigraron durante el periodo, mientras Guillermo Ochoa comenzó su extensa trayectoria europea con Ajaccio en 2011.

Pachuca y América dominaron la década | Claro Sports

En el apartado mundialista, las Águilas formaron a tres representantes que registraron 21 apariciones, 1,164 minutos y tres goles. Álvarez disputó 10 partidos y 682 minutos entre 2018 y 2026; Jiménez también acumuló 10 encuentros, incluidos sus tres tantos en la última Copa del Mundo. Diego Reyes completó la cuenta con una participación en Brasil 2014.

Monterrey presentó una generación integrada por Jesús Manuel Corona, César Montes y Carlos Rodríguez. El Tecatito llegó al Twente en 2013, desarrolló una carrera europea de casi una década y conquistó tres ligas portuguesas con el Porto. Cruz Azul también produjo tres mundialistas: Javier Aquino, Néstor Araujo y Santiago Gimenez, con exportaciones de los dos primeros durante esos años.

Santos contribuyó con Jorge Sánchez y Uriel Antuna, mientras que Pumas tuvo en Jesús Gallardo a su representante más destacado.

2000: Chivas lleva su generación dorada a los Mundiales y Europa

Los años dos mil pertenecieron al Guadalajara. Carlos Salcido, Francisco Javier Rodríguez, Omar Bravo, Marco Fabián y Javier Hernández debutaron en Primera División durante la década y posteriormente disputaron Copas del Mundo. En conjunto registraron 38 apariciones, 2,517 minutos, seis goles y una asistencia.

Salcido y el Maza aportaron continuidad a la selección al participar en Alemania 2006, Sudáfrica 2010 y Brasil 2014. Bravo marcó un doblete ante Irán en territorio alemán, mientras Chicharito anotó cuatro goles a lo largo de tres ediciones del torneo.

La influencia rojiblanca también se extendió a Europa. Carlos Vela pasó directamente de las inferiores del Rebaño al Arsenal en 2006, después de conquistar el Mundial sub 17 de Perú. Salcido fichó por el PSV un año después, ganó dos ligas neerlandesas y posteriormente jugó con Fulham en Inglaterra.

Francisco Javier Rodríguez también defendió al PSV y al Stuttgart; Bravo fue transferido al Deportivo La Coruña y Hernández llegó al Manchester United, donde conquistó dos títulos de Premier League y disputó una final de Champions League.

Chivas exportó a seis canteranos que debutaron en los 2000s | Claro Sports

Pumas presentó la competencia más cercana. Héctor Moreno fue el principal exponente auriazul, con 12 partidos y 993 minutos en cuatro Mundiales. El defensa fichó por AZ Alkmaar en 2007, fue campeón de Países Bajos con ese club y con PSV, además de jugar para Espanyol, Real Sociedad y Roma. Efraín Juárez, Pablo Barrera, Israel Castro y Gonzalo Pineda completaron una generación con presencia en la selección.

Atlas aportó uno de los casos individuales más importantes de la época: Andrés Guardado. El mediocampista llegó al Deportivo La Coruña en 2007, permaneció más de 16 años en Europa y disputó cinco Mundiales consecutivos, consolidándose como uno de los futbolistas mexicanos de mayor recorrido internacional.

Cruz Azul tuvo en Ricardo Osorio a su principal representante, con ocho encuentros mundialistas, 750 minutos y un título de Bundesliga conquistado con Stuttgart en 2007.

América también desarrolló una figura de enorme trascendencia: Guillermo Ochoa. El guardameta participó en seis Copas del Mundo, con actuaciones destacadas ante Brasil y Alemania y detuvo un penal a Robert Lewandowski. Su recorrido europeo incluyó Ajaccio, Málaga, Granada, Standard de Lieja, Salernitana, AVS y AEL.

1990: Atlas forma una generación histórica encabezada por Rafael Márquez

Atlas produjo cinco mundialistas durante los noventa: Rafael Márquez, Oswaldo Sánchez, Jared Borgetti, Pável Pardo y Mario Méndez. La generación rojinegra tuvo presencia en distintas ediciones de la Copa del Mundo y proporcionó varios titulares habituales a la selección mexicana.

Márquez fue su mayor exponente. Debutó en 1996 y disputó cinco Mundiales, en los que registró tres goles y dos asistencias. Su trayectoria europea comenzó con el Mónaco en 1999, donde conquistó la liga francesa en su primera temporada, antes de llegar al Barcelona. Con el conjunto catalán ganó cuatro títulos de LaLiga y dos Champions League.

El resto de la camada reforzó el peso internacional de los Zorros. Oswaldo Sánchez jugó los cuatro encuentros de México en Alemania 2006; Borgetti acumuló seis apariciones y dos goles; Pardo participó en siete partidos, con 514 minutos, y Méndez registró cuatro encuentros y dos asistencias. Además, Jared llegó al Bolton de la Premier League, mientras Pável se proclamó campeón de Bundesliga con Stuttgart.

Mundialistas del Atlas que debutaron en los 90 | Claro Sports

Pumas encabezó las exportaciones del periodo con cuatro movimientos. Luis García fichó por el Atlético de Madrid y marcó 17 goles en su primera temporada española. Hugo Sánchez regresó al continente para jugar con Rayo Vallecano en 1993 y LASK Linz en 1995, mientras Édgar García de Dios se incorporó al FC Linz un año después. En producción mundialista, los universitarios contaron con tres representantes, entre ellos Gerardo Torrado y Braulio Luna.

Cruz Azul presentó una generación integrada por Luis Hernández, Óscar Pérez, Francisco Palencia y Johan Rodríguez. El Matador anotó cuatro goles en Francia 1998, mientras el Conejo fue titular en Corea-Japón 2002 y Sudáfrica 2010.

América tuvo como principal figura a Cuauhtémoc Blanco, autor de tres goles y cuatro asistencias en 11 partidos mundialistas. Germán Villa y Raúl Rodrigo Lara también representaron a México, mientras que Villa protagonizó una de las exportaciones azulcremas al fichar por Espanyol en 1998, aunque su estancia en España duró apenas unos meses.

1980: Pumas conquista Europa con Hugo Sánchez y consolida su cantera

Pumas protagonizó cuatro de las diez transferencias directas del fútbol mexicano a Europa registradas durante los años ochenta. Hugo Sánchez salió al Atlético de Madrid en 1981; Luis Flores fichó por Sporting de Gijón en 1986 y regresó a España con Valencia dos años después; Manuel Negrete también emigró tras el Mundial de México 1986, para incorporarse al Sporting de Portugal.

La carrera de Hugo estableció una diferencia excepcional. Después de su paso por el cuadro colchonero, llegó al Real Madrid en 1985, conquistó cinco ligas españolas consecutivas, una Copa UEFA y obtuvo cinco Trofeos Pichichi. En la temporada 1989-90 anotó 38 goles en liga, igualó el récord de Telmo Zarra y ganó la Bota de Oro europea.

Los números de Hugo Sánchez en el Viejo Continente | Claro Sports

Pero el liderazgo universitario fue más allá del Pentapichichi. Jorge Campos, Claudio Suárez, Alberto García Aspe, Luis García y Miguel España debutaron en Primera División durante la década y posteriormente acumularon 33 apariciones mundialistas, 2,796 minutos y cuatro goles.

Campos fue titular en los ocho encuentros de México entre 1994 y 1998, mientras Suárez sumó 750 minutos. García Aspe participó en tres Mundiales y marcó dos goles, la misma cantidad que García consiguió en Estados Unidos 1994.

América reunió una generación ofensiva encabezada por Carlos Hermosillo, Zague y Ricardo Peláez. Los tres acumularon nueve apariciones, 645 minutos y dos goles. En el extranjero, Hermosillo jugó para Standard de Lieja a partir de 1989, mientras Javier Aguirre llegó al Osasuna en 1986, aunque su transferencia se concretó desde Atlante.

Chivas también participó en el movimiento exportador con Eduardo de la Torre, transferido al Xerez en 1987, y José Manuel de la Torre, quien llegó al Real Oviedo un año después. El Chepo disputó 29 encuentros oficiales y marcó 11 goles durante su etapa española.

Cruz Azul envió a Guillermo Mendizábal al Rayo Vallecano en 1985 y Monterrey hizo lo propio con Francisco Javier Cruz, quien llegó al Logroñés en 1988 y disputó 23 partidos de Primera División. En cuanto a los mundialistas debutantes del periodo, la Máquina contó con Marcelino Bernal, autor de un gol ante Italia en 1994, con seis apariciones y 386 minutos acumulados.

La cantera de Pumas fue la referencia indiscutible. El éxito histórico de Hugo Sánchez, las experiencias europeas de Flores y Negrete y una camada de cinco mundialistas que superó los 2,700 minutos establecieron una ventaja que ningún otro club mexicano consiguió igualar durante los ochenta.

1970: Pumas construye la base de la selección mexicana

Pumas debutó a diez futbolistas que durante los setenta que posteriormente representaron a México en Copas del Mundo: Hugo Sánchez, Manuel Negrete, Raúl Servín, Félix Cruz, Arturo Vázquez Ayala, Antonio de la Torre, Leonardo Cuéllar, Luis Flores, Rafael Amador y Enrique López Zarza.

Entre todos acumularon 39 apariciones, 3,509 minutos y cinco goles, una producción muy superior a la de cualquier otra cantera mexicana.

La cantera de Pumas fue base de la Selección Mexicana | Claro Sports

En México 86, Hugo Sánchez anotó contra Bélgica; Negrete marcó su recordado gol de tijera ante Bulgaria y repartió dos asistencias; Servín también convirtió frente a los búlgaros, mientras Flores lo hizo contra Paraguay. Cuatro de los seis goles mexicanos de aquel Mundial fueron obra de futbolistas desarrollados por los universitarios.

América fue el perseguidor más cercano. Javier Aguirre disputó los cinco encuentros de México 1986, con 459 minutos y una asistencia; Alfredo Tena jugó dos partidos en Argentina 1978 y Carlos de los Cobos participó en tres de la edición de 1986. Cristóbal Ortega y Alejandro Domínguez completaron el grupo.

Chivas tuvo menos representantes, aunque su aportación goleadora fue importante. Fernando Quirarte disputó los cinco encuentros del Mundial de 1986, acumuló 480 minutos y marcó dos tantos, ante Bélgica e Irak. Víctor Rangel jugó los tres partidos de Argentina 1978 y anotó frente a Polonia.

Cruz Azul contó con Guillermo Mendizábal, quien registró tres encuentros y 201 minutos en 1978, mientras Atlético Español aportó a Tomás Boy, con cinco partidos, 324 minutos y una asistencia en México 1986.

1960: Chivas y el Campeonísimo marcan una época en el fútbol mexicano

Chivas conquistó cuatro campeonatos de liga durante los sesenta. El Campeonísimo construyó su éxito con futbolistas desarrollados en sus categorías inferiores, entre ellos Salvador Reyes, Guillermo Sepúlveda, Isidoro Díaz, José Villegas e Ignacio Calderón.

La influencia rojiblanca también llegó a la Selección Mexicana en los Mundiales de Chile 1962 e Inglaterra 1966. Isidoro Díaz disputó siete partidos mundialistas. Salvador Reyes acumuló seis encuentros y Sepúlveda tuvo minutos en Chile.

Entre los nuevos futbolistas de aquella década destacó Ignacio Calderón. El portero debutó en 1962 y disputó seis partidos mundialistas. Arturo Chaires también representó al Rebaño, con tres encuentros en 1966. Javier Valdivia, por su parte, jugó cuatro partidos y acumuló 315 minutos en 1970.

Pumas presenta el principal argumento estadístico en contra de Chivas. Enrique Borja debutó en 1964 y anotó el único gol mexicano de Inglaterra 1966, frente a Francia. Entre ese torneo y México 1970 sumó cinco partidos. Aarón Padilla también disputó ambas ediciones. A ellos se agregan José Luis González, quien marcó contra Italia en 1970, y Mario Velarde.

Otras instituciones también participaron en el desarrollo de futbolistas internacionales. Atlas aportó a Jesús del Muro, Ignacio Jáuregui, Guillermo Hernández y Magdaleno Mercado; Necaxa contó con Alfredo del Águila, autor de un gol en la primera victoria mundialista de México.

Oro, por su parte, formó a Gustavo Peña, quien disputó siete encuentros entre 1966 y 1970 y marcó de penal frente a Bélgica. El club también tuvo vinculación formativa con Héctor Hernández, goleador ante Checoslovaquia en Chile 1962.