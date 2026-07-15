Alajuelense quiere romper el mercado con el regreso de un histórico

Sorpresa por uno de los posibles movimientos en el mercado de pases de Costa Rica.

Alajuelense quiere a Kenyel Michel nuevamente | @ldacr

Mientras continúa planificando el resto de la temporada, Liga Deportiva Alajuelense ya trabaja en nuevos movimientos de mercado y uno de los nombres que más ilusión genera entre la afición podría volver al club. La dirigencia rojinegra analiza el regreso de Kenyel Michel, uno de los futbolistas más recordados por su participación en la conquista del título nacional y la Copa Centroamericana 2025.

De acuerdo con información revelada por La Teja, la Liga ya manifestó interés en recuperar al extremo costarricense, aunque por el momento las conversaciones con Minnesota United 2 todavía no han llegado a un acuerdo definitivo. El club mantiene el deseo de repatriar al atacante, pero la operación continúa en etapa de negociación.

Michel dejó una huella importante en el Morera Soto antes de emigrar al fútbol estadounidense. Su velocidad, desequilibrio y capacidad para aparecer en los momentos importantes lo convirtieron en uno de los jugadores más queridos por la afición manuda durante una campaña que terminó con la obtención de dos títulos.

Uno de los recuerdos más imborrables de su paso por Alajuelense fue el gol convertido en la final de ida ante Saprissa, una anotación que ayudó a encaminar la serie que posteriormente terminó con la obtención de la estrella 31 en el estadio Alejandro Morera Soto.

¡Kenyel Michel regresará a Alajuelense por 6 meses! ❤️🖤



Todo se cerrará próximamente con el Minnesota United. Prestamo por 6 meses, están definiendo detalles finales. 🔜 pic.twitter.com/FQiw2yIJoq — Kevin Jiménez (@KevinJimenezCR) July 14, 2026

Sin embargo, su aventura en Estados Unidos no ha tenido el desarrollo esperado. Desde su llegada al Minnesota United 2, el extremo no logró consolidarse como titular y todavía no ha podido marcar goles con el conjunto norteamericano. Su participación también ha sido irregular, una situación que alimenta las posibilidades de un regreso al fútbol costarricense.

El último partido oficial de Michel fue frente a Portland Timbers 2, encuentro que terminó con derrota por 2-1 para su equipo. Desde entonces, su protagonismo no ha aumentado y el panorama deportivo parece abrir la puerta a un posible cambio de rumbo.

En Alajuelense consideran que el futbolista todavía tiene margen para recuperar el nivel que mostró antes de salir del país. Además, el club continúa buscando variantes ofensivas para el proyecto encabezado por Ismael Rescalvo, quien ya dejó claro que pretende contar con extremos capaces de desequilibrar en el uno contra uno y generar mayor profundidad por las bandas.

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