¡Duro golpe para el América! Alejandro Zendejas es operado a días de arrancar el Apertura 2026

La institución azulcrema informó que el futbolista fue sometido a una intervención en la rodilla derecha

Zendejas es baja con el América | Imago7

El Club América dio a conocer el estado físico de Alejandro Zendejas después de su participación con la selección de Estados Unidos en la Copa del Mundo 2026. A través de un comunicado oficial, la institución informó que el futbolista fue sometido a una intervención en la rodilla derecha, por lo que iniciará su proceso de rehabilitación de cara al torneo Apertura 2026 de la Liga MX.

El atacante azulcrema concluyó su actividad en el Mundial y ahora deberá enfocarse en su recuperación, luego de que el cuerpo médico determinara realizar una limpieza articular para atender las molestias que presentaba. Por el momento, el club no estableció una fecha para su regreso a las canchas.

De acuerdo con el parte médico emitido por América, el procedimiento se realizó con éxito, por lo que el siguiente paso será evaluar la evolución del futbolista durante las próximas semanas antes de definir cuándo podrá reincorporarse a los entrenamientos con el resto del plantel.

“El Club América informa que a Alejandro Zendejas le fue realizada una limpieza articular en rodilla derecha en forma exitosa. El tiempo de recuperación de nuestro jugador será de acuerdo a su evolución”.

La noticia llega a pocos días del arranque del Apertura 2026, certamen en el que las Águilas comenzarán su participación este sábado como visitantes frente a los Gallos Blancos de Querétaro.

Zendejas fue uno de los futbolistas que disputó el Mundial 2026 con la selección de Estados Unidos, combinado que alcanzó los octavos de final del torneo. Tras concluir su participación internacional, el atacante regresó a Coapa para ser valorado por el departamento médico del club.

Hasta el momento, América no ha informado si el jugador requerirá un periodo prolongado de recuperación ni si estará disponible para las primeras fechas del campeonato. La institución únicamente señaló que su regreso estará sujeto a la respuesta que tenga durante el tratamiento y el trabajo de rehabilitación.

El conjunto azulcrema continuará con su preparación para visitar a Querétaro mientras espera la recuperación de uno de sus futbolistas habituales en el frente de ataque. En los próximos días se conocerá si Zendejas podrá reintegrarse pronto o si deberá perderse las primeras jornadas del Apertura 2026.

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