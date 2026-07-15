Waerenskjold se lleva la etapa 11 del Tour de Francia con un sprint demoledor; del Toro sigue en el top 10

El mexicano cruzó la meta en el sitio 49 pero se mantiene dentro de los mejores ciclistas en la clasificación general

Soren Waerenskjold gana la etapa 11 | Foto por ANNE-CHRISTINE POUJOULAT / AFP

Soren Waerenskjold se quedó con la victoria en la etapa 11 del Tour de Francia 2026 después de sorprender al pelotón con un ataque lanzado desde los últimos 800 metros. El corredor noruego de Uno-X Mobility aprovechó la preparación de los equipos de los velocistas, mantuvo su esfuerzo hasta la meta y completó el recorrido con un tiempo de 3 horas, 10 minutos y 6 segundos.

Olav Kooij cruzó la línea en la segunda posición, mientras que Jasper Philipsen completó los tres primeros lugares. Ambos registraron el mismo tiempo que el ganador, aunque no pudieron responder al movimiento de Waerenskjold, quien tomó la iniciativa antes de que comenzara el embalaje tradicional dentro del grupo principal.

Entre los ciclistas latinoamericanos, Fernando Gaviria fue el mejor ubicado al terminar en la novena posición de la etapa 11. El mexicano Isaac del Toro cruzó la meta en el puesto 49, justo detrás de Tadej Pogacar, quien concluyó en el lugar 48. Egan Bernal finalizó en la posición 50, Richard Carapaz fue 67, José Félix Parra ocupó el sitio 100 y Einer Rubio terminó en el puesto 104.

La jornada comenzó en Vichy con una velocidad elevada y varios intentos por formar la fuga. Mathieu van der Poel fue uno de los primeros en atacar, acompañado inicialmente por Valentin Paret-Peintre, antes de que Aaron Gate, Magnus Cort y Matis Louvel alcanzaran la cabeza de carrera.

El pelotón neutralizó ese primer movimiento, pero poco después se formó una nueva escapada integrada por Mathis Le Berre, Nelson Oliveira, Julian Alaphilippe y Anthon Charmig. Los cuatro corredores lograron abrir una diferencia superior al minuto, mientras Liam Slock trataba de enlazar desde una posición intermedia.

Le Berre se impuso en el sprint intermedio y obtuvo 25 puntos, por delante de Oliveira y Alaphilippe. Más atrás, Mads Pedersen sumó ocho unidades para conservar el liderato de la clasificación por puntos con 301, por encima de Biniam Girmay, quien aparecía con 246.

Charmig también aprovechó la escapada para sumar en la clasificación de la montaña. El representante de Uno-X Mobility pasó primero por la Côte de Billonnière y posteriormente encabezó el paso por la Côte de Billy-Chevannes, los dos ascensos de cuarta categoría incluidos en el recorrido.

La fuga mantuvo una ventaja cercana al minuto durante buena parte de la competencia, mientras el pelotón controlaba el ritmo sin permitir que la diferencia aumentara. XDS Astana Team asumió parte del trabajo en el grupo principal, con Sergio Higuita ubicado en las primeras posiciones durante varios kilómetros.

Las altas temperaturas, algunos sectores con el pavimento mojado y una media cercana a los 51 kilómetros por hora aumentaron el desgaste. En ese tramo, Egan Bernal tuvo que detenerse por un problema mecánico, aunque pudo continuar después de recibir asistencia.

A 34 kilómetros de la llegada se produjo una caída dentro del pelotón que involucró a Ben O’Connor y Georg Zimmermann. El corredor alemán permaneció varios minutos atendido por el personal médico, mientras la carrera continuaba y los equipos de los velocistas aumentaban el paso.

Alaphilippe fue el primero de los escapados en ser alcanzado. Charmig, Oliveira y Le Berre resistieron algunos kilómetros más, pero su ventaja bajó de más de un minuto a 35 segundos cuando faltaban 15 kilómetros, dejando la fuga cerca de ser neutralizada.

El pelotón alcanzó definitivamente a los tres corredores a seis kilómetros de la meta. En ese momento, Fernando Gaviria sufrió un pinchazo que parecía dejarlo fuera de la disputa, pero el colombiano logró reincorporarse al grupo principal antes del último tramo y terminó la jornada en la novena posición.

Con todos los equipos acomodándose para el sprint, Waerenskjold aceleró desde atrás y abrió un espacio que sus rivales no pudieron cerrar. El noruego sostuvo la diferencia hasta la línea de llegada y entregó a Uno-X Mobility una victoria construida mediante un ataque previo al embalaje, por delante de Kooij y Philipsen.

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