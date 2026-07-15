Isaac del Toro en el Tour de Francia 2026: resultados y clasificación general de este 15 de julio

La etapa 11 tuvo un a llegada masiva en Nevers, por lo que no hay grandes movimientos en las posiciones

¿Cómo va Isaac del Toro en el Tour de France 2026? Resultados etapa 11 | Reuters

Miércoles de etapa llana en el Tour de France, así que no hay mayores diferencias en las clasificaciones de La Grande Boucle. Ganó Soren Waerenskjold, en una llegada masiva a Nevers, luego de que el pelotón alcanzó a la fuga del día a menos de 10 km. de meta.

Eso dejó un cierre al sprint en el recorrido de 161.3 km para esta undécima fracción del Tour, dando una oportunidad a los velocistas de lucir tras el nuevo ataque de Pogacar en el 14 de julio.

Etapa 11 del Tour de Francia 2026: ¿Quién ganó el recorrido Vichy-Nevers?

El ganador del día fue Soren Waerenskjold. El velocista del equipo Uno-X Mobility atacó desde lejos en la llegada y ganó la etapa 11, en la que el colombiano Fernando Gaviria entró en el Top 10 tras sufrir una falla mecánica en los últimos kilómetros de la fracción, pero volvió para disputar el sprint.

Posición Ciclista Tiempo / diferencia 1 Soren Waerenskjold 3:10:06 2 Olav Kooij +0:00 3 Jasper Philipsen +0:00 4 Milan Fretin +0:00 5 Huub Artz +0:00 6 Biniam Girmay +0:00 7 Anthony Turgis +0:00 8 Clement Russo +0:00 9 Fernando Gaviria +0:00 10 Pascal Ackermann +0:00

Los favoritos no disputaron la victoria de etapa. Remco Evenepoel fue 46, el líder Tadej Pogacar entró 48, Isaac del Toro 49, Egan Bernal 50, Juan Ayuso 59 y Paul Seixas 63. Todos entraron con el mismo tiempo del ganador de la fracción.

Clasificación general del Tour de Francia 2026, al momento: etapa 11

La general no sufrió modificaciones tras la jornada del miércoles. Tadej Pogacar sigue de líder, con más de tres minutos y medio de ventaja sobre Jonas Vingegaard. Remco Evenepoel completa el podio.

En cuanto a los latinos, Isaac del Toro está en el séptimo lugar, a +5:08 del líder, pero a minuto y medio del segundo lugar. Egan Bernal es undécimo y Richard Carapaz está en el Top 20.

Posición Ciclista Tiempo / diferencia 1 Tadej Pogacar 39:25:08 2 Jonas Vingegaard +3:36 3 Remco Evenepoel +4:06 4 Juan Ayuso +4:22 5 Paul Seixas +4:35 6 Florian Lipowitz +4:44 7 Isaac del Toro +5:08 8 Mattias Skjelmose +5:45 9 Lenny Martínez +6:34 10 Tom Pidcock +11:49 11 Egan Bernal +12:15 18 Richard Carapaz +17:43

Isaac de Toro en el Tour de Francia 2026: ¿Quién es el líder de los jóvenes y cómo quedó el ciclista mexicano en la etapa 11?

La camiseta blanca sigue en posesión del español Juan Ayuso, luego de que superara a Isaac del Toro en la etapa 10. Al ser una llegada masiva, las diferencias se mantienen, dejando al francés Paul Seixas en segundo lugar y el de Ensenada en tercero, a 46 segundos del liderato de la clasificación de los jóvenes.

Posición Ciclista Tiempo / diferencia 1 Juan Ayuso 36:29:30 2 Paul Seixas +0:13 3 Isaac del Toro +0:46 4 Lenny Martínez +2:12 5 Davide Piganzoli +9:16 6 Ramses Debruyne +11:51 7 Pablo Castrillo +16:10 8 Alex Baudin +1:00:48 9 Quinn Simmons +1:04:49 10 Valentin Paret-Peintre +1:13:57

¿A qué hora inicia la próxima etapa 12 del Tour de Francia 2026?

La etapa 12 del Tour se corre el jueves 16 de julio, comenzando a las 13:30 horas, tiempo local, 05:30 de la CDMX, 06:30 de Bogotá. Es un recorrido de 179.1 km. de perfil llano, con tres puertos de cuarta categoría en el recorrido. El último, a unos 15 km. de meta, podría animar a algún fugado a intentar la victoria de etapa, pero apunta a ser una jornada para los sprinters y otra llegada masiva.

Tour de Francia 2026 en vivo: ¿Dónde ver y quién transmite las carreras de Isaac del Toro?

Puedes seguir los mejores momentos del Tour de France a través de la multiplataforma de Claro Sports. Cada día tendremos un programa especial de media hora con los mejores momentos de la etapa, además de seguir la carrera en nuestro minuto a minuto. En México, transmite ESPN y Disney+, mientras que en Colombia, el Tour lo pasa RCN y Caracol TV.

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